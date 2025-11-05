Pancada de chuva 'surpresa' derruba até linha de emergência da Defesa Civil

Concessionária responsável pelo setor de energia local, a Energisa, confirmou que as fortes tempestades na Capital sul-mato-grossense provocaram "severos danos à rede elétrica". - Reprodução/LeitorCE

Na manhã desta quarta-feira (05) uma pancada de chuva pegou o campo-grandense de surpresa, deixando um novo rastro de destruição na Capital que derrubou de árvores, postes e até mesmo a linha de emergência da Defesa Civil em Campo Grande.

Conforme divulgado pela Defesa Civil de Campo Grande, a linha emergencial 199 está fora do ar justamente devido às chuvas, com as alternativas sendo o disque 156 ou o telefone de whatsapp (67) 2020-1389.

Conforme divulgado pelo órgão de proteção e defesa civil, o alerta de risco evoluiu rapidamente de amarelo para laranja rapidamente, já que o primeiro aviso seria para um risco de tempestade que começaria às 08h30 desta quarta-feira (05) até 09h de amanhã (06).

Inicialmente, a previsão indicava para um acumulado entre 20 e 30 milímetros por hora até 50 mm/dia, com alerta para ventos intensos e até mesmo queda de granizo, porém, nesse primeiro momento, o indicativo de corte de energia; queda de galhos e alagamentos ainda seria baixo.

Minutos depois o alerta foi revisto, indicando que a partir de 08h40 até por volta de 23h de hoje (05) o acumulado de chuva deve preocupar, com a possibilidade de varia entre 30 e 60 milímetros por hora até 50 a 100 mm/dia.

Nesse segundo alerta também houve revisão dos riscos, indicando sim a possibilidade de alagamentos e demais perigos causados pelas intempéries climáticas.

Informações repassadas pelo meteorologista Natálio Abrahão indicam o acumulado de chuva na Capital, que registrou quase 30 milímetros em apenas 25 minutos de precipitação.

Em números, entre 11h e 12h30, o campo-grandense observou 27,5mm de chuva aliada a ventos de 77,4 quilômetros por hora, o que causou a queda de árvores na região inclusive do Carandá Bosque e Parque dos Poderes.

Demais estragos

Moradores do bairro Santa Emília, residentes próximos ao número 136 da rua Camoquim, antes mesmo da hora do almoço já relataram as consequências das chuvas, aliada aos fortes ventos, que foram capazes de derrubar mais uma árvore em cima do muro de uma casa.

Vale lembrar que, a chuva que caiu sobre a Capital no último fim de semana foi suficiente para fazer campo-grandenses sofrerem mais de 16 horas sem energia elétrica após temporal, pancada essa que arrancou telhados, postes e também derrubou árvores na Cidade Morena.

De forma semelhante, uma linha de baixa tensão foi derrubada na manhã de hoje, bem ao lado de um transformador próximo ao cruzamento das ruas Itaporã e Rio Grande, graças a uma queda de árvore na região da Vila São Jorge da Lagoa, bloqueando inclusive o que seria a rota da linha de ônibus local.

Também na Secretaria Executiva da Mulher (SEMMU) de Campo Grande, localizada na Rua 15 de Novembro, nº 1373, um vídeo gravado pouco antes da chegada chuva mostra o estrago causado pela força da natureza, que veio com um vento suficientemente forte para "estourar" a porta de vidro do local, como é possível conferir nas imagens abaixo.

Em complemento, a concessionária responsável pelo setor de energia local, a Energisa, confirmou que as fortes tempestades na Capital sul-mato-grossense provocaram "severos danos à rede elétrica".

"Árvores, galhos, placas e telhas foram lançados sobre a fiação, causando queda de postes e rompimento de cabos. A Energisa está com toda nossa força de trabalho dedicada para restabelecer o atendimento o mais rápido possível", cita a nota encaminhada pela companhia.

Ainda, a Energisa reforça que os populares precisam manter distância e não devem se aproximar de cabos que estejam partidos sobre as vias públicas, sendo necessário contatar a distribuidora, o que pode ser feito por meio do Aplicativo Energisa On, disponível para iPhone e Aparelhos Android; no site energisa.com.br; WhatsApp Gisa (67) 99980-0698 ou no telefone 0800 722 7272.

**(Colaborou Naiara Camargo)

