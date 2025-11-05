Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Temporal de quarta"

Pancada de chuva 'surpresa' derruba até linha de emergência da Defesa Civil

Com quase 30 mm em apenas 25 minutos de precipitação, alerta evoluiu de amarelo para laranja em questão de minutos, gerando a derrubada temporária do telefone emergencial 199

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

05/11/2025 - 12h15
Na manhã desta quarta-feira (05) uma pancada de chuva pegou o campo-grandense de surpresa, deixando um novo rastro de destruição na Capital que derrubou de árvores, postes e até mesmo a linha de emergência da Defesa Civil em Campo Grande. 

Conforme divulgado pela Defesa Civil de Campo Grande, a linha emergencial 199 está fora do ar justamente devido às chuvas, com as alternativas sendo o disque 156 ou o telefone de whatsapp (67) 2020-1389. 

Conforme divulgado pelo órgão de proteção e defesa civil, o alerta de risco evoluiu rapidamente de amarelo para laranja rapidamente, já que o primeiro aviso seria para um risco de tempestade que começaria às 08h30 desta quarta-feira (05) até 09h de amanhã (06). 

Inicialmente, a previsão indicava para um acumulado entre 20 e 30 milímetros por hora até 50 mm/dia, com alerta para ventos intensos e até mesmo queda de granizo, porém, nesse primeiro momento, o indicativo de corte de energia; queda de galhos e alagamentos ainda seria baixo. 

Minutos depois o alerta foi revisto, indicando que a partir de 08h40 até por volta de 23h de hoje (05) o acumulado de chuva deve preocupar, com a possibilidade de varia entre 30 e 60 milímetros por hora até 50 a 100 mm/dia.

Nesse segundo alerta também houve revisão dos riscos, indicando sim a possibilidade de alagamentos e demais perigos causados pelas intempéries climáticas.

Informações repassadas pelo meteorologista Natálio Abrahão indicam o acumulado de chuva na Capital, que registrou quase 30 milímetros em apenas 25 minutos de precipitação.

Em números, entre 11h e 12h30, o campo-grandense observou 27,5mm de chuva aliada a ventos de 77,4 quilômetros por hora, o que causou a queda de árvores na região inclusive do Carandá Bosque e Parque dos Poderes. 

Demais estragos

Moradores do bairro Santa Emília, residentes próximos ao número 136 da rua Camoquim, antes mesmo da hora do almoço já relataram as consequências das chuvas, aliada aos fortes ventos, que foram capazes de derrubar mais uma árvore em cima do muro de uma casa. 

Vale lembrar que, a chuva que caiu sobre a Capital no último fim de semana foi suficiente para fazer campo-grandenses sofrerem mais de 16 horas sem energia elétrica após temporal, pancada essa que arrancou telhados, postes e também derrubou árvores na Cidade Morena. 

De forma semelhante, uma linha de baixa tensão foi derrubada na manhã de hoje, bem ao lado de um transformador próximo ao cruzamento das ruas Itaporã e Rio Grande, graças a uma queda de árvore na região da Vila São Jorge da Lagoa, bloqueando inclusive o que seria a rota da linha de ônibus local.

Também na Secretaria Executiva da Mulher (SEMMU) de Campo Grande, localizada na Rua 15 de Novembro, nº 1373, um vídeo gravado pouco antes da chegada chuva mostra o estrago causado pela força da natureza, que veio com um vento suficientemente forte para "estourar" a porta de vidro do local, como é possível conferir nas imagens abaixo.

Em complemento, a concessionária responsável pelo setor de energia local, a Energisa, confirmou que as fortes tempestades na Capital sul-mato-grossense provocaram "severos danos à rede elétrica". 

"Árvores, galhos, placas e telhas foram lançados sobre a fiação, causando queda de postes e rompimento de cabos. A Energisa está com toda nossa força de trabalho dedicada para restabelecer o atendimento o mais rápido possível", cita a nota encaminhada pela companhia. 

Ainda, a Energisa reforça que os populares precisam manter distância e não devem se aproximar de cabos que estejam partidos sobre as vias públicas, sendo necessário contatar a distribuidora, o que pode ser feito por meio do Aplicativo Energisa On, disponível para iPhone e Aparelhos Android; no site energisa.com.br; WhatsApp Gisa (67) 99980-0698 ou no telefone 0800 722 7272. 
**(Colaborou Naiara Camargo)

 

DEMISSÃO

Sejusp demite quatro policiais penais investigados por venda de regalias em presídio de MS

Os exonerados foram alvos da Operação La Catedral, contra crimes de corrupção dentro de presídios, deflagrada em 2022

05/11/2025 12h00

Presídio Ricardo Brandão, em Ponta Porã

Presídio Ricardo Brandão, em Ponta Porã FOTO: Divulgação

Foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul - (DOE-MS), desta quarta-feira (05), a demissão dos policiais penais Carlos Eduardo Lhopi Jardim, Maicon Thomaz Corrêa Alencar, Justo Aquino Navarro e João Xavier Martins Neto, todos investigados por da Operação La Catedral, que apura venda de regalias no presídio de Ponta Porã, deflagrada em 2022.

Na época, todos eles foram presos e encaminhados ao Presídio Militar, em Campo Grande, e dois deles, João Xavier e Luiz Carlos, tentaram transferência.

Quando foi deflagrada, a operação descobriu esquema de facilitação para fuga no presídio, além dos policiais penais receberem propina para favorecerem celas regadas a luxo, como entrada de bebidas alcoólicas, carnes (in natura), celulares, chuveiro elétrico e até móveis planejados.

Segundo informações do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado - (Dracco), durante a Operação La Catedral, foram apreendidos celulares, notebooks e computadores dos investigados, além de documentos e R$ 47.100. Sete veículos que estavam com os servidores também foram levados para a delegacia e agora, eles terão de provar origem lícita na compra.

Além do crime de associação criminosa, os policiais penais estão envolvidos na prática de infrações, como concussão, corrupção passiva, favorecimento para entrada de celulares, entre outros crimes.

O nome da Operação faz referência a penitenciária "construída" na Colômbia pelo narcotraficante internacional Pablo Escobar que era cheia de luxos e mordomias.

Carlos Eduardo Lhopi Jardim é ex-diretor do presídio de Ponta Porã, cidade a 313 km de Campo Grande. No dia da prisão, Jardim já tinha sido afastado da chefia, após duas fugas ocorridas no presídio.

Além disso, em janeiro de 2023, a defesa de Carlos pediu pela retirada da tornozeleira eletrônico, o que foi negado pela juíza substituta da 2ª Vara de Ponta Porã.

João Xavier Martins Neto, Justo Aquino Navarro, Luiz Carlos Soto e Maicom Thomaz Corrêa de Alencar eram policiais penais lotado no presídio Ricardo Brandão, em Ponta Porã.

Assine o Correio do Estado.

 

PREÇO ÚNICO DE R$ 5

Campo-grandenses dormem na fila para 'garimpar' no Feirão da AACC-MS

Com aproximadamente 100 pessoas, a fila tinha cerca de 70 metros e virava a esquina

05/11/2025 09h45

Campo-grandenses passam 12 horas na fila para garimpar no Feirão da AACC

Campo-grandenses passam 12 horas na fila para garimpar no Feirão da AACC MARCELO VICTOR

Fila gigantesca se formou no Feirão do Cincão, promovido pela Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS), na manhã desta terça-feira (5), na sede da instituição, localizada na avenida Ernesto Geisel, número 3475, bairro Orpheu Baís, em Campo Grande.

Com aproximadamente 100 pessoas, a fila tinha cerca de 70 metros e virava a esquina.

Conforme apurado pela reportagem, a primeira pessoa chegou às 20 horas do dia anterior, nesta terça-feira (4), ou seja, garantiu o lugar 12 horas antes da abertura do Feirão e dormiu na fila.

São dois dias de feirão: quarta-feira (5) e quinta-feira (6), das 8h às 17h (sem pausa para o almoço). O preço único é de R$ 5. As formas de pagamento são pix, dinheiro, débito e crédito.

Os itens foram arrecadados em doação e são usados, mas estão em excelente estado de conservação. Ao todo, são três mil peças disponíveis nas prateleiras, como:

  • Roupas (calças, shorts, vestidos, blusas, casacos, saias, entre outros)
  • Sapatos
  • Bonés
  • Cintos
  • Bolsas
  • Mochilas
  • Xícaras
  • Copos
  • Brinquedos (itens de parquinho de areia, entre outros)
  • Cabides
  • Tiaras
  • Garrafas
  • Material escolar (cadernos e canetas)

As formas de pagamento aceitas são PIX, dinheiro, cartões de débito e crédito, com parcelamento disponível para compras a partir de R$ 100.

Publicitária, Michele Matos encarou a fila gigantesca para garantir seu presente de aniversário. “Quero ver alguma roupa, algum sapato, o que eu achar legal quero comprar. Vim comprar presentes para mim porque semana que vem eu completo mais um ano de vida. Espero não ficar muito tempo nessa fila”, disse.

Além dos produtos à venda por R$ 5, os visitantes poderão aproveitar as ofertas no Bazar e Brechó fixos da AACC/MS, que estarão com 20% de desconto em todas as peças.

O dinheiro arrecadado é revertido em pagamento das contas básicas da Casa de Apoio, como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal, assistência aos beneficiários e cobertura de exames e medicamentos não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os custos mensais giram em torno de R$ 350 mil.

O valor arrecadado neste evento também será direcionado para custear a reforma completa na Casa de Apoio, garantindo mais conforto e estrutura para as famílias acolhidas durante o período de tratamento das crianças.

O evento é realizado no mínimo três vezes por ano e atrai uma multidão, com pessoas madrugando nas filas.

AACC-MS

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) foi fundada em 29 de março de 1998 com a missão de cuidar, amparar e auxiliar crianças e adolescentes com câncer em Mato Grosso do Sul.

Está localizada na avenida Ernesto Geisel, número 3475, bairro Orpheu Baís, em Campo Grande.

A Casa de Apoio oferece:

  • Acolhida e hospedagem à criança e adolescente com câncer e 1 acompanhante do sexo feminino
  • Distribuição de cestas básica e cestas sociais às famílias
  • Transporte
  • Atendimentos Multiprofissionais
  • Serviço Social
  • Atividades lúdico-pedagógicas
  • Salão de Beleza

De acordo com a AACC-MS, em 2024, a AACC/MS atendeu 317 crianças e adolescentes, sendo 82 casos novos; realizou 16.968 atendimentos multiprofissionais, que englobam Nutrição, Psicologia, Assistência Social, Dentista, Fisioterapia, Enfermagem, Salão de Beleza e Brinquedoteca. Além disso; serviu 31.891 refeições para pacientes e acompanhantes; ofereceu 5.950 hospedagens na Casa de Apoio e distribuiu 1.009 cestas básicas e itens sociais. Já o CETOHI registrou 688 internações ao longo do ano.

