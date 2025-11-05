Vendaval arrasta tenda de festa no interior do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na tarde da última terça-feira (04), um vendaval atingiu Naviraí, cidade a 358,3 km de Campo Grande. Em vídeo, é possível observar que devido a forte ventania, a tenda que estava sendo montada para a festa em comemoração aos 62 anos do município foi arrastada.

Em vídeo, é possível observar a cobertura do palco principal, onde ocorreria os shows, sendo destruída pela intensidade do vento. Além dela, a estrutura metálica também chegou a ser arrancada e lançada a metros de distância.

Segundo informações do portal de notícias Sul News, não houve nenhum registro de feridos, e equipes da Prefeitura e das empresas contratadas para a montagem estão avaliando os prejuízos e segurança do local.

Com Festival de Churrasco, Rodeio Cowboy de Aço e shows gratuitos, a ventania chegou de surpresa antes dos 62 anos da cidade. Marcado para começar a partir deste sábado, no Parque de Exposições Tatsuo Suekane, as festividades até então não foram canceladas e ainda não houve um posicionamento da organização.

A Prefeitura de Naviraí, por meio da Secretaria de Cultura e Desenvolvimento Econômico, é a responsável pelo evento, junto ao apoio do Governo do Estado, Câmara dos Vereadores do município e o Senador Nelsinho Trad e a senadora Soraya Thronicke.

Ontem, por meio de redes sociais e do site, a Prefeitura havia anunciado o início da montagem das estruturas para a comemoração. Procurada pelo Correio do Estado, para saber como a população pode se sentir segura à respeito de possíveis temporais e vendavais durante as festividades, não houve retorno até a publicação dessa matéria.

Programação

O cronograma do aniversário da cidade marcava seu início para às 19h30 deste sábado (08), com empresas e entidades oferecendo churrasco na abertura de uma das etapas do Rodeio Cowboy de Aço, além de Provas de Tambor e Shows com as duplas Patrícia e Adriana às 22h30, e Alex e Yvan à 00h30.

No domingo (09), a festa continua com almoço de churrasco a partir das 11h30. Seguido de show com o grupo Pagode Samba Pop às 16h. À noite, a programação continua com Rodeio às 20h, e show de Bruninho e Davi às 23h.

Na segunda-feira (10) serão as finais do Rodeio, seguido de show sertanejo com Panda às 22h30 e Ícaro e Gilmar em seguida.

Ventos em Naviraí

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC/MS), em outubro deste ano, Naviraí teve uma média de rajadas de vento a 48,43 km/h. Sua máxima chegou a 107,28 km/h.

Na capital, essa média é de 43,35 km/h e a máxima não atingiu os 70 km/h, sendo a mais forte a 63,2 km/h.

Ainda de acordo com o Cemtec, os próximos dias podem registrar temperaturas altas, com previsão de chuvas isoladas a partir de hoje.