BRECHÓ

Roupas, calçados, acessórios, brinquedos, utensílios de casa, decoração são os produtos em liquidação

Três mil peças, com preço único de R$ 5,00 cada, estão à venda no Feirão de Liquidação, realizado pela Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS).

Roupas, calçados, acessórios, brinquedos, utensílios de casa, decoração são os produtos em liquidação. Os itens são usados, mas em bom estado de conservação.

O evento é realizado nesta terça-feira (7), das 8h às 17h, sem intervalo para almoço, no auditório da sede da AACC/MS, localizada na avenida Ernesto Geisel, número 3475, bairro Orpheu Baís, em Campo Grande.

As formas de pagamento aceitas são dinheiro, pix, débito e crédito. Compras acima de R$ 100, no crédito, poderão ser parceladas.

Bazar e o Brechó da instituição funcionarão normalmente no dia, oferecendo desconto de 20% em todas as suas peças novas e seminovas.

O objetivo é arrecadar dinheiro para manter os custos mensais básicos da Casa de Apoio, como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal, assistência aos beneficiários e cobertura de exames e medicamentos não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a presidente da AACC/MS, Mirian Comparin Correa, bazares e feirões de liquidação são fundamentais para manter em dia as contas da instituição.

“Promover o Feirão de Liquidação da AACC/MS traz muitas vantagens para todos os campo-grandenses. Se por um lado, eles podem aproveitar o evento para as compras de fim de ano, por outro, podem ter a certeza de estar fazendo uma ótima ação e ajudando a colaborar para a cura do câncer infantojuvenil no Estado”, disse a presidente.

AACC-MS

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) foi fundada em 29 de março de 1998 com a missão de cuidar, amparar e auxiliar crianças e adolescentes com câncer em Mato Grosso do Sul.

A AACC-MS está localizada na avenida Ernesto Geisel, número 3475, bairro Orpheu Baís, em Campo Grande.

A Casa de Apoio oferece:

Acolhida e hospedagem à criança e adolescente com câncer e 1 acompanhante do sexo feminino

Distribuição de cestas básica e cestas sociais às famílias

Transporte

Atendimentos Multiprofissionais

Serviço Social

Atividades lúdico-pedagógicas

Salão de Beleza

Em 2022, a AACC-MS realizou 16.337 atendimentos multiprofissionais, amparou 277 crianças, hospedou 4.794 pessoas e proporcionou 41.702 refeições.