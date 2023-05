Parada há 2 anos, obra na Ernesto Geisel segue sem previsão para ser retomada

CONTROLADOR JOVEM

Edital com requisitos para participação no programa municipal será lançado nesta quarta-feira no Diário Oficial da Capital

Para promover maior participação dos alunos na gestão das escolas municipais, a Secretaria de Educação de Campo Grande (Semed) lançou, na tarde desta terça-feira (9), a 2ª edição do programa Controlador Jovem.

O edital para que as escolas se inscrevam e concorram a uma vaga no programa vai ser divulgado nesta quarta-feira (10), no Diário Oficial de Campo Grande, contudo, algumas informações já foram adiantadas durante o evento.

Conforme o informado, este ano o programa vai contemplar 30 escolas, sendo que serão premiadas aquelas que ficarem nos quatro primeiros lugares, sendo que a escola campeã receberá R$ 50 mil, R$ 30 mil a mais que o ano passado.

As inscrições podem ser feitas a partir de quarta-feira (10), quando a Semed irá divulgar, no Diário Oficial da Capital, o edital com todos os pré-requisitos para as instituições participarem. A seleção será feita seguindo a ordem em que as escolas enviaram as inscrição.

O objetivo é que a escola participante forme uma espécie de comissão da qual participarão diretor, coordenador pedagógico, professores e alunos, que irão avaliar as falhas da unidade escolar em que trabalham e estudam e propor soluções.

De acordo com o diretor da Escola Agrícola Barão do Rio Branco, em Rochedinho, vencedora do 1º lugar em 2022, Francisley Galdino, participar do “Controlador Jovem” foi uma grande oportunidade para o desenvolvimento dos alunos.

Nesta escola, os alunos avaliaram que a necessidade de todos era construir uma cozinha experimental, já que as aulas de culinária eram feitas em um local cedido e para participar os alunos precisavam se revezar, já que o espaço era pequeno.

Assim, foi construída uma cozinha ampla e equipada e, hoje, todos os alunos têm aula juntos e fazem receitas a partir dos alimentos cultivados na própria escola, durante outras disciplinas.

“O valor do prêmio foi muito bom para nós e estamos investindo para equipar a cozinha e deixar ainda melhor. Já compramos até uma geladeira maior”, contou Galdino.

Além da presença do diretor da escola vencedora, o evento também contou com o Controlador-Geral do município, João Batista Pereira Júnior e do secretário de Educação da Capital, Lucas Henrique Bittencourt.

Ao Correio do Estado, o titular da Semed disse que a ideia é que os alunos possam desenvolver senso crítico e ter responsabilidades por meio do desenvolvimento dos projetos.

“Eles vão vivenciar o que seria a Controladoria-Geral do Município e se envolverem com a sociedade e com a escola trazendo a responsabilidade na execução dos projetos”, disse.

Durante a apresentação do projeto também foi incentivado que as escolas selecionem alunos com deficiência física e intelectual para participar da comissão que irá gerenciar o programa na escola.

