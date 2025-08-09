Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Rastreamento

Paraguaio suspeito de feminicídio fugiu para MS

Busca ocorre de forma conjunta entre a Polícia Nacional do Paraguai e as Polícias Militar e Civil de Mato Grosso do Sul

Alison Silva

Alison Silva

09/08/2025 - 14h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após rastreio de celular, a Polícia do Paraguai identificou que Dilson Ramón Fretes Galeano, 41 anos, suspeito de matar a ex-companheira Dahiana Ferreira Bobadilla, 24, fugiu para Mato Grosso do Sul após o crime. O corpo da vítima foi encontrado em uma cova rasa às margens do Rio Apa, em Bela Vista, município a 324 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o jornal Última Hora, a mãe de Dahiana registrou seu desaparecimento no dia 5 de agosto. Dias depois, ela foi oficialmente declarada desaparecida, e as investigações passaram a ser conduzidas em operação conjunta entre a Polícia Nacional do Paraguai e as Polícias Militar e Civil de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a imprensa paraguaia, o corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Jardim. Exames preliminares apontam que a jovem sofreu uma pancada na cabeça e, em seguida, foi asfixiada. A polícia acredita que ela tenha sido sequestrada no Paraguai e levada até o local onde foi enterrada. Há suspeita ainda de que a motocicleta da vítima tenha sido jogada no Rio Apa.

No celular de Dahiana, investigadores encontraram gravações de áudio supostamente enviadas por Dilson. Em uma delas, em guarani, ele afirma: “Vou te avisar uma coisa: você não vai gostar. Eu sei o que tenho que fazer”. A Justiça paraguaia já expediu mandado de prisão contra o suspeito, que segue foragido.

Assine o Correio do Estado

Agressão

Homem é preso após quebrar mandíbula de ficante em tentativa de feminicídio

Vítima aguarda por cirurgia de politrauma

09/08/2025 11h30

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

Um homem de 48 anos, foi preso em flagrante na tarde de ontem (8) pela Delegacia de Polícia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas após uma tentativa de feminicídio contra sua ficante. 

A denúncia da agressão foi realizada pela assistente social do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, local onde a vítima buscou atendimento médico após ter a mandíbula quebrada durante as agressões. Ainda segundo a denúncia, o agressor estaria rondando o hospital e tentado ter acesso à vítima durante o atendimento médico.

A equipe policial da DAm conseguiu localizar o homem em sua residência e deu voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia da Mulher para providências cabíveis e passará por audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário.

As medidas cabíveis previstas na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) foram adotadas, incluindo a oitiva da vítima na unidade de saúde e pedido de medidas protetivas de urgência. A delegada de polícia representou ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva do suspeito.

A vítima permanece internada para cirurgia politrauma a ser realizada por médico bucomaxilo.

O caso se soma à estatística do Anuário Brasileiro da Violência de que, em Mato Grosso do Sul, três mulheres são vítimas de algum tipo de violência por hora, seja violência doméstica, estupro, tentativa de feminicídio ou feminicídio.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), de janeiro até o dia 21 de julho deste ano, 13.864 mulheres foram vítimas de algum tipo de crime, a maioria, de violência doméstica (12.643). Isso significa dizer que, por dia, 68 mulheres sofrem algum tipo de agressão no estado.

Casos recentes

O primeiro caso de 2025 foi a morte de Karina Corin, de 29 anos, nos primeiros dias de fevereiro, baleada na cabeça pelo ex-companheiro, Renan Dantas Valenzuela, de 31 anos. 

Já o segundo feminicídio deste ano no Estado foi a morte de Vanessa Ricarte, esfaqueada aos 42 anos, por Caio Nascimento, criminoso com passagens por roubo, tentativa de suicídio, ameaça, além de outros casos de violência doméstica contra a mãe, irmã e outras namoradas.

No terceiro caso, a vítima foi Juliana Domingues, de 28 anos, assassinada com golpes de foice pelo marido, na noite do dia 18 de fevereiro, na comunidade indígena Nhu Porã, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Quatro dias depois, no dia 22 de fevereiro, Mirieli dos Santos, de 26 anos, foi a quarta vítima do ano, morta a tiros pelo ex-namorado, Fausto Junior, no município de Água Clara - localizado a 193 km de Campo Grande.

No dia seguinte, Emiliana Mendes, de 65 anos, foi morta no município de Juti, localizado a 310 km de distância de Campo Grande. A vítima foi brutalmente atacada pelo suspeito, que, após esgana-la, arratou seu corpo até uma residência e colocou em cima de um colchão, a fim de simular uma eventual morte natural. 

O sétimo caso de feminicídio registrado em 2025 foi o de Giseli Cristina Oliskowiski, morta aos 40 anos, encontrada carbonizada em um poço no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O crime aconteceu no dia 1º de março;

Já o oitavo feminicídio foi o de Ivone Barbosa da Costa Nantes, morta a golpes de faca na região da nuca pelas mãos do então namorado no assentamento da zona rural de Sidrolândia batizado de Nazareth, em 17 de abril. 

nono caso foi registrado com o achado do corpo de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, encontrado na tarde do dia 14 de maio, no Rio Aporé, em Cassilândia-MS, segundo divulgado pela Polícia Civil. De acordo com as informações, o crime aconteceu no dia 11 de maio. 

Já o décimo caso, foi o de Simone da Silva, de 35 anos, na noite do dia 14 de maio, morta a tiros na frente dos próprios filhos por William Megaioli da Silva, de 22 anos, que se entregou à polícia ainda com a arma em mãos. 

No 11º feminicídio de Mato Grosso do Sul, a vítima foi Olizandra Vera Cano, de 26 anos, que foi assassinada com golpes de faca no pescoço pelo marido de 32 anos, no dia 23 de maio. O autor acabou preso em flagrante, na cidade de Coronel Sapucaia, a 395 quilômetros de Campo Grande.

O 12º caso caso aconteceu no dia 25 de maio, no Hospital Regional de Nova Andradina, e vitimou Graciane de Sousa Silva, que foi vítima de diversas agressões durante quatro dias seguidos, na cidade de Angélica, distante aproximadamente 275 quilômetros de Campo Grande.

Seguindo a sequência, Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha Sophie Eugênia Borges, de apenas 10 meses, foram as 13ª e 14ª  vítimas de femicídio, em Mato Grosso do Sul. As duas foram mortas e queimadas no dia 26 de maio, no bairro São Conrado, em Campo Grande. O autor do crime, João Augusto Borges, de 21 anos, que era marido de Vanessa e pai de Sophie confessou o duplo homicídio, e afirmou que o cometeu pois Vanessa queria se separar e ele não queria pagar pensão para a filha.

Já a 15ª morte por feminicídio em Mato Grosso do Sul neste ano, foi a de Eliane Guanes, de 59 anos, que foi queimada viva pelo capataz Lourenço Xavier, de 54 anos. De acordo com as informações, ele jogou gasolina no corpo de Eliane e ateou fogo na mulher, em fazenda na região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá, onde os dois trabalhavam. O crime aconteceu na noite do dia 6 de junho.

Doralice da Silva, de 42 anos, foi a 16ª vítima de 2025, morta a facadas no dia 20 de junho, após uma discussão com o companheiro Edemar Santos Souza, de 31 anos, principal suspeito. O crime ocorreu na Rua dos Pereiras, na Vila Juquita, em Maracaju, a cerca de 159 quilômetros de Campo Grande.

A 17ª vítima foi  Rose Antônia de Paula, foi encontrada morta e praticamente decapitada, em uma casa em Costa Rica no dia 28 de junho. Rose era moradora de Bonito e pretendia retornar para a cidade no dia do crime. Entretanto, vizinhas estranharam o fato de ela não ter aparecido para tomar café em uma lanchonete que costumava frequentar. Pouco tempo depois, ela foi encontrada morta.

No dia 4 de julho, a 18ª vítima foi Michely Rios Midon Orue, de 48 anos, morta a facadas pelo próprio filho, de 21 anos, que era esquizofrênico. O crime aconteceu no município de Glória de Dourados, distante aproximadamente 260 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi morta com pelo menos cinco facadas, sendo o golpe fatal desferido na região da jugular.

O 19° caso aconteceu no dia 25 de julho, com a morte de Juliete Vieira, de 35 anos, que foi esfaqueada pelo irmão, Edivaldo Vieira, de 41 anos. O crime aconteceu na cidade de Naviraí, distante aproximadamente 359 quilômetros de Campo Grande. 

A professora de Cinira de Brito foi a 20ª vítima, morta a facadas pelo marido no último dia de julho, em Ribas do Rio Pardo.

O último feminicídio do ano até o momento ocorreu em 3 de agosto, com a 21ª vítima, Salvadora Pereira, de 22 anos, sendo morta com um tiro na face. O disparo foi feito por seu marido durante uma discussão e ocorreu na frente dos filhos do casal, de 2 e 8 anos.

Como denunciar

Denúncias de violência doméstica podem ser feitas de forma sigilosa e segura pelo telefone 180 (Central de Atendimento à Mulher), 190 (Emergência) ou diretamente na Delegacia da Mulher mais próxima. 

Assine o Correio do Estado

CAMPO GRANDE

Retomada do 'ponto de apoio do frio' tem 44 acolhimentos e prevê mais ações

Espaço no Parque Ayrton Senna fica aberto das 18h até às 6h para demanda espontânea e demais encaminhamentos em resposta aos alertas intensos emitidos pela Defesa Civil

09/08/2025 11h01

Compartilhar
Ponto de apoio fica aberto à demanda espontânea, porém boa parte dos acolhidos saem de ônibus no fim da tarde do Centro Pop

Ponto de apoio fica aberto à demanda espontânea, porém boa parte dos acolhidos saem de ônibus no fim da tarde do Centro Pop Reprodução/Divulgação

Continue Lendo...

Em sua primeira ação após retomada, o "ponto de apoio do frio" instalado no Parque Ayrton Senna em Campo Grande realizou 44 acolhimentos que começaram na noite de sexta-feira (08) até 06h deste sábado (09), prevendo mais ações enquanto durar os alertas de temperaturas intensas da Defesa Civil. 

Entre demandas espontâneas, animais de estimação e mulheres e homens que são levados de ônibus do Centro Pop pela Secretaria de Assistência Social (SAS), o ponto de apoio no Ayrton Senna anotou 44 acolhidos nesta retomada, sendo: 

  • 39 homens
  • 05 mulheres

Desse total, o ponto de apoio anotou a chegada de quatro pessoas por demanda espontânea durante a madrugada, com outros oito que vieram encaminhados pelo Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS). 

Ponto de apoio fica aberto à demanda espontânea, porém boa parte dos acolhidos saem de ônibus no fim da tarde do Centro PopReprodução/Divulgação

Essa retomada do ponto de apoio do frio, como bem acompanhou o Correio do Estado, fica condicionada aos alertas de frio intenso por parte da Defesa Civil, já que neste sábado (09) e segunda-feira (11) os termômetros atingem mínimas entre 10 e 11 graus, enquanto que o domingo prevê um frio de até 8°C.

Vale lembrar que o ponto de apoio fica aberto à demanda espontânea, porém boa parte dos acolhidos saem de ônibus no fim da tarde do Centro Pop, com o espaço no Ayrton Senna aberto para abrigar todas as idades. 

Até mesmo os animais de estimação têm seu cantinho garantido, já que três pets foram relacionados junto dos acolhimentos, que detalharam ainda a presença de três pessoas migrantes.  

Apoio 

Sendo responsáveis por buscas ativas que cobrem toda a Cidade Morena, as equipes do chamado Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) atuam 24 horas por dia, todos os dias da semana. 

Ação diferente do ponto de apoio, os trabalhos do Seas nessa retomada registraram 27 abordagens, com 15 cobertores oferecidos para pessoas em vulnerabilidade e cerca de outros 10 que aceitaram sendo levado para acolhimento. 

Antes da retomada do ponto de apoio, a última ação de acolhimento aconteceu em 25 de junho, com novas ações sendo recomendadas pela Defesa Civil sempre que há previsão de temperatura mínima de 12 graus ou menos, quando há situação de geada. 

Cabe explicar que, diferente da onda de frio, onde há queda na temperatura do ar por dias consecutivos, a geada é caracterizada pela formação de uma camada de cristais de gelo sobre plantas ou sobre outras superfícies. 

Causada pela advecção (transmissão no sentido horizontal do calor pelo deslocamento de massa atmosférica) de massa de ar polar, a geada têm o poder reduzir o potencial de produção de lavouras e, nesse caso, levar a população de rua à morte. 

Em situações mais extremas, caso alguém encontre pessoas em situação de rua expostas ao frio, é possível avisar os órgãos competentes pelos telefones: (67) 99660-6539, 99660-1469 ou 156. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores
MATO GROSSO DO SUL

/ 3 dias

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores

2

Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF
Até agosto de 2026

/ 20 horas

Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF

3

PT oficializa rompimento com Riedel e promete expulsar quem não devolver cargo
Política

/ 22 horas

PT oficializa rompimento com Riedel e promete expulsar quem não devolver cargo

4

"Uberização" da CNH deve contribuir para baratear documento no Estado
TRÂNSITO

/ 1 dia

"Uberização" da CNH deve contribuir para baratear documento no Estado

5

Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar
Oportunidade

/ 2 dias

Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 01/08/2025

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD