Cidades

Trafico

PCC escondia cocaína e maconha em carga de salgadinhos feitos em MS

Gaeco revela esquema que usava caminhão-baú com produtos industrializados em Campo Grande para transportar drogas para São Paulo

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

13/11/2025 - 21h07
Continue lendo...

Um grupo criminoso ligado à organização Primeiro Comando da Capital (PCC) usava cargas de salgadinho industrializado, produzidos em Campo Grande, para esconder drogas como maconha e cocaína.

O transporte era feito em um caminhão Volvo, ano 2007/2008, que pertencia a Kleyton de Souza Silva, traficante ligado ao PCC, que, de dentro do presídio de Aquidauana, comandava uma extensa rede de distribuição de maconha e cocaína para todas as regiões do Brasil, com foco no Estado de São Paulo. O veículo, contudo, estava em nome de Fabrício Aparecido Silva Guilherme, motorista exclusivo, que usava tal artifício para não levantar qualquer suspeita dos policiais.

O caminhão de Kleyton era do tipo baú e frequentemente viajava para o Estado de São Paulo carregado de salgadinhos de uma marca famosa, produzidos na capital de Mato Grosso do Sul, e que tinham como destino a capital paulista e cidades do interior, como São José do Rio Preto e Araçatuba.

Os investigadores do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) mapearam pelo menos três fretes agenciados por Kleyton, sendo que, no último deles, Fabrício acabou preso pela Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, em Araçatuba (SP).

Antes, contudo, em 7 de julho de 2022, houve uma entrega bem-sucedida em São José do Rio Preto (SP), de aproximadamente 200 quilos de maconha. Depois, o caminhão seguiu viagem para São Paulo (SP), onde entregou mais uma carga de maconha (a suspeita é que foram outros 200 quilos) em um lava-jato na zona norte da cidade.

Preparação de carga de maconha, em Campo Grande (MS), para ser entregue em São José do Rio Preto (SP)/Reprodução Gaeco

Nas notas fiscais, sempre havia cargas de salgadinhos — batatas fritas, salgadinhos de milho e de trigo, entre outros.

No celular de Kleyton, havia conversas entre ele e seu subordinado Fabrício. O caminhoneiro relatava como pretendia fazer um dos fretes, usando salgadinho:

“Eu tô vendo aqui se eu consigo. As cargas que têm daqui de Campo Grande pra lá são só pra São Paulo. Aí eu pego uma carga pra São Paulo mesmo, tô vendo uma carga pequena aqui de salgadinho, se o cara vai me passar, aí eu vou e passo em Birigui, pego essas caixas de som e vou direto pra Rio Preto, e lá descarrega. Daí eu sigo e deixo as caixas de som em Catanduvas, depois desço lá em São Paulo, daí carrego e venho aqui pra Campo Grande de novo”, disse o caminhoneiro.

Frete seguro

Kleyton tinha orgulho do negócio, que chamava de “frete seguro”. A carga de salgadinhos, o caminhão relativamente novo e o mesmo motorista sempre quase não levantavam suspeitas dos policiais.

“Trata o procedimento pelo nome de ‘frete seguro’, modalidade que consiste em embarcar, juntamente com a carga ilícita, mercadoria lícita e regularmente documentada (como regra, a Orcrim escolhia alimentos não perecíveis, como salgadinhos), como forma de encobrir os entorpecentes. Ou seja, o ‘frete seguro’ é arquitetado e executado com a finalidade de conferir aparente legalidade à operação, permitindo que os carregamentos atravessassem as mais diversas barreiras de fiscalização sem levantar suspeitas das forças policiais”, explicam os promotores do Gaeco.

A afirmação acima está na denúncia contra Kleyton, Fabrício e dezenas de outros integrantes da organização criminosa, que operava em grande esquema não apenas de remessa de maconha e cocaína, mas também de extorsão e violência contra pessoas que emprestavam dinheiro de Kleyton ou contra outros traficantes — como um grupo de Santa Catarina que usou os serviços de frete da quadrilha e não pagou.

A suspeita dos policiais do Gaeco é que Kleyton prestou vários serviços de transporte de maconha no fundo falso de seu caminhão-baú, até que seu motorista, Fabrício, foi preso em 22 de outubro de 2022, com 280 quilos de cocaína, na rodovia Marechal Rondon, no município de Araçatuba (SP). A droga tinha como destino a cidade de Birigui (SP).

Conforme a denúncia do Gaeco, o preço do frete variava: R$ 150 por quilo para cargas de maconha e até R$ 700 por quilo para cargas de cocaína.

Se negociado pelo preço máximo, o transporte dos 280 quilos apreendidos no interior paulista renderia R$ 196 mil à quadrilha. A carga, contudo, é avaliada em dezenas de milhões de reais.

Operação Blindagem

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou um novo pedido de prisão contra Kleyton de Souza Silva, apontado como líder da organização criminosa investigada na operação deflagrada em 14 de outubro de 2025. Mesmo já preso por condenação anterior, o Gaeco afirma que ele continuava exercendo comando de dentro do presídio de Aquidauana.

A análise do telefone celular apreendido em sua cela revelou fotografias pessoais, conversas e registros que, segundo o órgão, evidenciam que Kleyton seguia envolvido em negociações de drogas e outras práticas ilícitas, o que justificou a necessidade de reforçar a custódia preventiva.

A operação descreve uma ampla estrutura criminosa vinculada ao PCC, atuando em tráfico interestadual de drogas, remessas pelos Correios, transporte por caminhões com cargas de fachada, comércio ilegal de armas e práticas de extorsão. O relatório destaca que o grupo possuía logística complexa, com caminhões equipados com rastreadores, grande volume de entorpecentes sob sua propriedade e conexões operacionais em diversos estados.

Além de Kleyton, o Gaeco listou outros suspeitos ligados ao grupo, entre eles Sebastião Balejo de Arruda, Ênio de Andrade e Silva Filho, João Lucas Paes de Mello e Ângelo Paes Marquesan. Para esse conjunto de investigados, a promotoria solicitou apenas mandados de busca e apreensão, por ainda não haver elementos suficientes para medidas cautelares mais severas.

Executores diretos das ordens da liderança também foram identificados: Thiago Gabriel Martins da Silva, conhecido como “Especialista PCC”, aparecia como um dos mandantes de cobranças violentas. Já Osvaldo Vianna dos Santos Júnior, o “Juninho”, e Johan Fabiano Rodrigues Lescano foram apontados como responsáveis por extorsões, ameaças e deslocamentos forçados de vítimas em Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

A investigação ainda revelou um setor interno de inteligência, operado por Monique Siqueira Lopes Meireles e pelo próprio “Especialista PCC”, responsável por acessar ilegalmente dados sigilosos de vítimas e repassar informações estratégicas ao grupo.

Essa estrutura hierarquizada reforçou, na avaliação do Ministério Público, a necessidade de impedir que Kleyton continuasse exercendo liderança criminosa a partir do sistema prisional, resultando no novo pedido de prisão apresentado à Justiça.

Kleyton de Souza Silva é apontado como o líder de uma organização criminosa envolvida no narcotráficoKlayton, com a namorada, de dentro da cadeia, onde comandava o tráfico

Audiência pública

Câmara vai discutir por que Campo Grande voltou a ter favelas

Capital de MS, há duas décadas "zerou" favelas, agora tem 62 comunidades

13/11/2025 17h22

Vereador Landmark Rios

Vereador Landmark Rios Gerson Oliveira

Por iniciativa do vereador Landmark Rios (PT), a Câmara dos Vereadores de Campo Grande promove nesta sexta-feira, a partir das 8h30min, a Audiência Pública sobre Regularização de Favelas. A iniciativa também foi promovida com a deputada estadual Gleice Jane (PT). 

No evento, Landmark pretende discutir a situação de 62 comunidades da periferia de Campo Grande, resultantes de ocupações irregulares, de áreas públicas (a maioria) e privadas. O objetivo é buscar saídas para investimento em habitação e regularização fundiária. 

Devem participar do evento representantes das agências municipal (Amhasf) e estadual (Agehab), além de representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pela área habitacional no governo federal. 

“É algo muito grave o que está ocorrendo, porque há pouco mais de 10 anos não tínhamos favelas em Campo Grande, tínhamos zerado, e agora, elas voltaram a se proliferar. Além de entender o problema, é preciso resolvê-lo, encontrar caminhos para isso”, disse Landmark Rios em entrevista ao Correio do Estado. 

Também participarão do evento lideranças de movimentos sociais, como por exempo integantes locais da Central Única das Favelas (Cufa). 

Conflito

COP30: Guajajara defende diálogo para reduzir disputa entre indígenas e fazendeiros em MS

Ministra concedeu entrevista na COP30, em Belém, e destacou MS como um dos estados que mais mata indígenas no País

13/11/2025 17h00

O

O "Bom Dia, Ministra" é uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Reprodução

Em uma entrevista para o programa “Bom dia, Ministra”, a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, comentou sobre os conflitos entre fazendeiros e indígenas ocorridos em Mato Grosso do Sul e destacou a urgência de promover um diálogo entre governo, produtores rurais e lideranças indígenas para reduzir a violência no campo e garantir a devolução dos territórios tradicionais aos povos originários. 

A ministra também ressaltou os esforços que o Governo Federal tem feito para buscar construir acordos para a devolução de terras e indenizações aos proprietários que possuem títulos legítimos, enquanto, nos casos de posse irregular, o foco é a desocupação imediata e regularização fundiária. 

“Os indígenas seguem lutando pela retomada dos seus territórios tradicionais porque têm certeza que ali estão seus antepassados, parentes enterrados. Hoje, o que é discutido junto ao Governo Federal e até com os próprios fazendeiros, é que possamos chegar a um acordo onde os territórios possam ser devolvidos aos povos indígenas a partir de um diálogo, para a desocupação ou para a indenização, para aqueles que têm títulos”. 

Guajajara destacou a abertura de diálogo com o setor ruralista, envolvendo a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), que tem trazido o interesse de vários fazendeiros na abertura de negociações. 

“Estamos buscando essas formas de diálogo para que a gente diminua essa violência e sofrimento dos indígenas, principalmente sobre os Guarani Kaiowá,que vivem situações precárias, porque a ausência desses territórios dificulta a sobrevivência, liberdade, dignidade e provoca essa situação de conflito de morte, como acontece em Mato Grosso do Sul”. 

Em 2024, Mato Grosso do Sul era o terceiro estado brasileiro com maior número de mortes de indígenas, de acordo com dados do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) no relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil. 

Nesse período, foram assassinados 33 indígenas. Em 2023, foram 43 mortes. 

Entre janeiro e outubro de 2025, operações da Polícia Federal e da Força Nacional foram deflagrados em municípios como Dourados, Amambai e Caarapó para conter conflitos e investigar casos de violência envolvendo grupos armados e fazendeiros. 

Um dos casos recentes, em outubro, precisou do apoio do Departamento de Operações de Fronteira, quanto indígenas Guarani Kaiowá e fazendeiros voltaram a brigar e disputar terras da Fazenda Ipuitã, em Caarapó. 

Nesse conflito, os indígenas haviam ateado fogo contra a sede e maquinários da fazenda. O Cimi também afirmou que, nessa situação, uma menina de 17 anos foi sequestrada e acabou sendo resgatada na sede da fazenda. Por isso, os Guarani e Kaiowá decidiram não mais sair do local. 

Falta de recursos básicos

A ministra Guajajara também afirmou na entrevista que, além dos esforços para pacificação, há ações estruturais em andamento, como a implantação de sistemas de abastecimento de água nas aldeias da fronteira sul-mato-grossense. 

“Existe a situação de falta de água e temos feito muitas articulações com a [Usina de] Itaipu, que destinou R$60 milhões junto ao Governo do Estado, que destinou R$15 milhões, para que a gente possa construir um sistema de abastecimento de água na região da fronteira. Esse movimento tem sido feito numa parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a bancada federal e com recursos do Fundo do Mercosul”. 

No mês de abril deste ano, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul iniciou uma investigação para apurar problemas no fornecimento de água e na entrega de cestas básicas em duas aldeias indígenas, Jaguapiru e Bororó, localizadas em Dourados.

Moradores das comunidades relataram a grave situação de falta de água limpa e de saneamento básico, um cenário que coloca em risco a saúde e a qualidade de vida da população.

A falta de água levou indígenas das aldeias Jaguapiru e Bororó a fecharem a rodovia MS-156, que liga Itaporã a Dourados, em forma de protesto, sendo dispersados pela Polícia no terceiro dia de manifestações. 

Em uma agenda em Campo Grande ao lado da Ministra Guajajara e da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, já havia detalhado ao Correio do Estado ações que garantem investimentos diretos em saneamento e abastecimento de água potável para comunidades indígenas no Estado. 

“Nós aprovamos no Fundo para a Convergência Estrutural Mercosul, mais de 90 milhões de reais para os povos indígenas para levar água potável nas aldeias. E a maior parte desse recurso vem para o Mato Grosso do Sul, porque ele só pode ser destinado a estados fronteiriços”, explicou.

Os investimentos beneficiarão especialmente comunidades nas regiões de Ponta Porã, Corumbá, Dourados e Campo Grande, conforme detalhou a ministra. 

“Na região de Ponta Porã, na região de Corumbá, na região da Grande Dourados e mesmo na região de Campo Grande, pegando a população Terena, eles vão, a partir do ano que vem, receber esse recurso. Ele já foi aprovado e será ratificado dia 2 de dezembro, em Brasília”, afirmou.
 

