PCMS prende em Rondonópolis 5° envolvido em duplo homicídio de mãe e filho

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Quase um mês após o duplo homicídio registrado em de Paranaíba, município sul-mato-grossense distante aproximadamente 408 quilômetros da Capital, a Polícia Civil (PC) do MS prendeu em Mato Grosso o quinto indivíduo envolvido por esse crime que terminou na morte de mãe e filho.

Conforme repassado pela PCMS, o mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos em Rondonópolis (MT), no âmbito da investigação conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba.

É apontado ainda que essa fase operacional da diligência foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), em cumprimento às ordens judiciais.

Segundo divulgado pela Polícia Civil do Mato Grosso, que empenhou agentes da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis na ação, o indivíduo foi localizado e preso em uma região de chácara que fica localizada no bairro Jardim Europa do Estado vizinho.

Entenda

Identificado pelas iniciais A.H.P.V, o indivíduo de 31 anos é relacionado entre os acusados de participação do crime registrado contra mãe e filho em Paranaíba, em 19 de junho deste ano, com esse homem já respondendo por crimes de duplo homicídio qualificado e apontado na investigação como o responsável pelo apoio operacional ao grupo.

Antes dele, uma mulher conhecida pelo apelido de "pistoleira" havia sido presa após ir até o abrigo dos criminosos para retirar as armas de fogo que estavam em posse do grupo armado.

Porém, os primeiros envolvidos a "caírem" tratam-se de outros três indivíduos presos, como bem acompanha o Correio do Estado, aproximadamente 24 horas após cometerem o crime.

Esse homem de 31 anos é apontado como responsável por ser o motorista que transportava os integrantes da facção criminosa, vindos do Mato Grosso até o município sul-mato-grossense de Paranaíba justamente para a execução do duplo homicídio. “Bem como promovendo o retorno dos indivíduos ao Estado de origem logo após a prática criminosa”, completa a PCMS em nota.

Executados a tiros na região do bairro Industrial de Lourdes, em Paranaíba, Patrícia Norberto da Silva, de 36 anos, e seu filho Kaique Flavio Audilino, de 20, foram mortos na madrugada de 19 de junho. Investigações preliminares já apontavam a suspeita de que o crime havia sido cometido por integrantes de facção criminosa.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 5h20, na rua Uberlândia. Quando os policiais chegaram ao local encontraram o jovem caído na calçada, em frente à residência. Já a mãe dele foi localizada dentro de um dos quartos da casa, atingida por disparos de arma de fogo.

Durante a perícia, foram encontradas cápsulas de pistola calibre .40, além de um aparelho celular danificado dentro da casa.

Enquanto Caíque foi baleado duas vezes, por tiros que atravessaram do braço ao tórax e outro na região da axila, sua mãe foi atingida por cinco tiros que, conforme a perícia, atingiram a região da testa, tórax, abdômen e perna. O caso segue nas mãos das autoridades.

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