Pela 2ª vez no ano, geada atinge sul de MS

A intensa massa de ar polar que avança sobre Mato Grosso do Sul provocou geada em pelo menos 11 municípios da região sul de Mato Grosso do Sul na manhã desta quarta-feira (24) e levou os termômetros a registrarem algumas das menores temperaturas do ano.
De acordo com levantamento do meteorologista Natálio Abrahão, Amambai teve a menor temperatura do Estado, com apenas 1,9°C. Também houve registro de geada em Iguatemi (3,3°C), Sete Quedas (3,9°C), Caarapó (3°C), Laguna Carapã (2,5°C), Mundo Novo (4,2°C) e Ponta Porã (4,8°C), entre outros municípios do extremo sul.
Em Ponta Porã, além do frio intenso, a sensação térmica chegou a -3,2°C devido à combinação entre baixas temperaturas e ventos. Em Naviraí, a sensação foi de -1,2°C.
Na Capital, o frio também foi rigoroso. Campo Grande registrou mínima de 8,5°C, sensação térmica de 2,7°C e acumulado de 21 milímetros de chuva, resultado da passagem da frente fria que antecedeu a entrada da massa de ar polar.
Outras cidades apresentaram temperaturas mais amenas, mas ainda abaixo da média para esta época do ano. Três Lagoas teve mínima de 11,2°C, Miranda registrou 11,3°C, Corumbá marcou 11,2°C e Chapadão do Sul, 9,5°C.
A geada no extremo sul do Estado já vinha sendo apontada pelos órgãos meteorológicos desde o início da semana. Em boletim divulgado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima em Mato Grosso do Sul (Cemtec) alertou para a possibilidade de mínimas entre 0°C e 2°C em municípios da região sul entre quarta-feira (24) e quinta-feira (25), com elevado potencial para formação de geadas.
As projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também indicavam temperaturas muito baixas para cidades próximas à fronteira com o Paraguai. Para Iguatemi, por exemplo, a previsão era de mínima de 4°C, enquanto Amambai poderia registrar temperaturas entre 3°C e 4°C. Em Ponta Porã, a expectativa era de mínimas próximas de 3°C.
Os dados observados nesta quarta-feira mostram que o frio atingiu intensidade semelhante à prevista pelos institutos, principalmente na faixa sul do Estado.
Frio continua nos próximos dias
Segundo a previsão atualizada do Inmet, o frio deve persistir ao longo da quinta-feira (25), com temperaturas ainda bastante baixas durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã.
Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 8°C e máxima de 18°C. Em Dourados, os termômetros devem variar entre 4°C e 17°C. Já em Ponta Porã, a temperatura pode oscilar entre 3°C e 15°C, mantendo o risco para formação de geada ao amanhecer.
Para Amambai e Iguatemi, cidades que registraram algumas das menores temperaturas desta onda de frio, as mínimas seguem próximas dos 3°C a 4°C, com possibilidade de novos episódios de geada.
Nas regiões pantaneira, norte e nordeste do Estado, as temperaturas permanecem mais elevadas. Corumbá e Três Lagoas devem registrar mínimas próximas de 11°C, enquanto as máximas podem superar os 20°C durante a tarde.
De acordo com o Cemtec, a tendência é de elevação gradual das temperaturas a partir de sexta-feira (26), quando as máximas voltam a subir em grande parte do Estado. Apesar disso, as manhãs devem continuar frias pelos próximos dias, especialmente nas regiões sul, sudoeste e fronteiriça.
A atual onda de frio é considerada a mais intensa de 2026 até o momento e mantém Mato Grosso do Sul sob condições típicas de inverno, principalmente nas regiões sul e sudoeste.