Cidades

estragos

Pela segunda vez em dois meses, chuva arranca asfalto na Rachid Neder

Avenida é considerada ponto crítico em dias de chuva forte, pois sempre há alagamento e estragos

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

06/01/2026 - 17h16
A forte chuva que caiu nesta terça-feira (6) causou alagamentos e alguns estragos em Campo Grande. Entre eles, a Avenida Rachid Neder, que é considerado um ponto crítico sempre que chove na Capital, teve parte do asfalto arrancado pela segunda vez em menos de dois meses.

Em 14 de novembro do ano passado, também após chuvas, a rotatória da Rachid Neder com a Ernesto Geisel amanheceu com o asfalto rachado e 'em pedaç os’, situação que se repetiu nesta tarde, porém em outro trecho da avenida.

Na ocasião anterior, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), intensificou os trabalhos durante o período de estiagem para recuperar os estragos provocados pelo temporal.

A recomposição do asfalto levado pela enxurrada na rotatória da Avenida Rachid Neder com a Avenida Ernesto Geisel foi feita no dia 19 de novembro.

Na tarde de hoje, menos de dois meses após a recomposição, trecho da Rachid Neder registrou alagamento e, após a água baixar, vários trechos estavam em pedaços, com o asfalto levado, mas em pontos distintos.

Conforme o meteorologista Natálio Abrahão, em pouco mais de uma hora, choveu 38 mm em algumas regiões da cidade, volume considerado alto para o curto espaço de tempo.

A previsão do tempo aponta que deve ocorrer pancadas de chuva durante toda a semana em Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja e amarelo, de potenciais perigos para o Estado para hoje e quarta-feira (7).

Asfalto foi arranco em diversos pontos da viaAsfalto foi arranco em diversos pontos da via (Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado)

Solução custa R$ 200 milhões

Conforme reportagem do Correio do Estado, a solução para o alagamento constante causado por grandes volumes de precipitação na rotatória da Rachid Neder com Ernesto Geisel custa cerca de R$ 200 milhões, o que contemplaria as duas margens do Córrego Segredo, onde seriam feitas galerias, bacias de contenção, entre outras melhorias.

Em novembro, o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, informou que não há previsão para que aquela região receba intervenções que possam resolver o problema.

Segundo disse o secretário na ocasião, algumas intervenções pontuais foram feitas em várias regiões da cidade, como drenagem e pavimentações em vias, porém, o projeto para aquela região em específico foi submetido ao crivo do governo federal, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), entretanto, ele não foi aceito.

“Nós enviamos um projeto para o [Novo] PAC da Rua Corguinho, na margem direita do córrego, o que resolveria em parte o problema ali. O projeto era de R$ 80 milhões, mas foi negado”, explicou Miglioli.

“A drenagem naquela região está subdimensionada, então, precisamos fazer novas galerias para que essa água possa escoar e evitar a inundação na região, além de bacias de contenção de água pluvial”, completou.

O projeto existe desde 2018, quando havia a previsão de construção de barragens que evitassem o transbordamento das águas na região. Na época, a previsão de gastos era de R$ 120 milhões, valor que subiu desde então a ideia segue no papel.

Mais estragos

Além da Rachid Neder, vários pontos da Capital registraram alagamentos na tarde desta terça-feira. 

Na Avenida Três Barras, além dos alagamentos, moradores relataram queda de granizo.

Em outro ponto da região central, na Rua José Antônio, galhos de uma árvore quebraram, e ela caiu em um dos lados da pista de rolamento, interditando parcialmente a via.

Entre a Avenida Afonso Pena com a rua Cacilda Arantes a água tomou conta da rua, assim como na Via Parque, próximo ao Shopping Campo Grande, onde as ruas viraram rios, com motoristas relatando problemas em veículos ao tentar se aventurar na enxurrada.

Próximo a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o córrego Bandeira transbordou, também alagando a rua e deixando motoristas ilhados.

* Colaborou Laura Brasil

novos milionários

Vencedores da Mega da Virada em MS já retiraram o prêmio de quase R$ 200 milhões

Sul-mato-grossenses investiram R$ 1,2 mil e levaram o prêmio de R$ 181,8 milhões; dois acertadores ainda não procuraram a Caixa para receber a premiação

06/01/2026 17h00

Bolão de 10 cotas feito em Ponta Porã acertou a sena

Bolão de 10 cotas feito em Ponta Porã acertou a sena Arquivo

Os moradores de Ponta Porã que ganharam a Mega da Virada 2025 já procuraram a Caixa Econômica Federal para retirar o prêmio, que soma quase R$ 181,8 milhões. A aposta sul-mato-grossense foi realizada em um bolão de 10 cotas e cada apostador vai receber R$ 18,1 milhões.

Além da aposta realizada na cidade de Mato Grosso do Sul, houve outros cinco acertadores do prêmio principal, sendo uma aposta registrada em lotérica de João Pessoa (PB), outra em Franco da Rocha (SP) e três apostas realizadas por meio do canal digital em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG).

Conforme o Estadão, os ganhadores das cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo também já receberam os prêmios, enquanto os sortudos de João Pessoa e Franco da Rocha ainda não procuraram a Caixa para receber a premiação milionária.

O prazo para receber os prêmios termina no dia 1º de abril de 2026. Após o período, os valores são enviados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudando do Ensino Superior (FIES).

O concurso especial pagou, ao todo, R$ 1.091.357.286,52, valor dividido igualmente entre os acertadores das seis dezenas. É o maior prêmio da história já sorteado em qualquer loteria brasileira.

O sorteio, que estava previsto para o dia 31 de dezembro, foi realizado no dia 1º de janeiro de 2026, após atraso provocado pelo grande volume de apostas registradas nas últimas horas antes do encerramento dos jogos. 

Os números sorteados foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

Investimento rendeu

O bolão registrado em Ponta Porã custou R$ 1.260. Com 10 cotas, o valor ficou em R$ 126 para cada pessoa, caso tenha comprado apenas uma cota.

O bilhete comprado em uma lotérica de João Pessoa foi o único com a compra mínima (de seis números), ao custo de R$ 6, a ganhar o sorteio e levou os quase R$ 182 milhões do prêmio.

O bilhete mais caro a ganhar o prêmio milionário custou R$ 18.018. Foi o bolão feito em Franco da Rocha com 14 números, que será dividido entre 18 ganhadores. Cada um vai receber cerca de R$ 10 milhões.

Dois bilhetes de nove números, ao custo de R$ 504 cada, também foram sorteados, um em São Paulo e outro em Belo Horizonte.

Houve ainda uma aposta simples vencedora no Rio de Janeiro, de dez números, que custou R$ 1.260. O valor de cada aposta foi divulgado pela Caixa.

Além dos vencedores da sena, milhares de apostadores em todo o país também foram contemplados nas faixas inferiores. A Quina, destinada a quem acertou cinco números, teve 3.921 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 11.931,42. Já a Quadra, que premia quem acerta quatro dezenas, pagou R$ 216,76 para cada um dos 308.315 ganhadores.

Até a publicação desta reportagem, o site da Caixa ainda enfrenta instabilidades e não é possível consultar o rateio de quantos apostadores sul-mato-grossenses foram premiados com a quina e a quadra da Mega da Virada.

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2856, ocorre nesta terça-feira (6), a partir das 21h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

CONCURSOS E EMPREGOS

Residência da Sesau oferece bolsas de até R$ 12,6 mil para médicos

A Prefeitura também oferta bolsas de R$ 4 mil para residentes nas áreas de Educação Física (bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social

06/01/2026 16h55

Ao todo, são 36 vagas destinadas a médicos e 45 vagas para a residência multiprofissional

Ao todo, são 36 vagas destinadas a médicos e 45 vagas para a residência multiprofissional Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) abriu as inscrições para os programas de "Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade" e "Residência Multiprofissional em Saúde da Família". As bolsas ofertadas podem chegar a R$ 12,6 mil para médicos. 

Este montante da residência de Medicina é composto pela bolsa base do Ministério da Educação (MEC-MS),  no valor de R$4.106,09, e complementada pela instituição parceira FIOCRUZ, com um investimento de R$ 8.535,17.

O candidato deverá pagar o valor da taxa de inscrição de R$ 400,00 através do boleto emitido no site, até o dia 22 de janeiro. A duração do curso é de dois anos. Confira mais informações acessando o edital.

Ao todo, são 36 vagas destinadas a médicos e 45 vagas para a residência multiprofissional, destinadas a profissionais formados em Educação Física (bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social.

Os 45 residentes destas categorias receberão uma bolsa no valor de R$ 4.106,09, baseado no valor vigente da bolsa do MEC. A taxa de inscrição para estes profissionais é de R$ 250.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Prefeitura, na área de processos seletivos, onde também estão disponíveis os editais com todas as informações sobre o processo seletivo, cronograma e conteúdo programático. 

Processo seletivo 

O certame prevê reserva de vagas para ações afirmativas, destinadas a candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência, conforme a legislação municipal. 

Na residência multiprofissional, as áreas com maior número de vagas são Enfermagem (25) e Odontologia (8). As demais oportunidades estão distribuídas entre Educação Física (2), Farmácia (4), Fisioterapia (2), Psicologia (2) e Serviço Social (2). 

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, marcada para o dia 1º de fevereiro, para ambos os programas. A avaliação contará com 50 questões de múltipla escolha.  

O gabarito preliminar será divulgado até as 17h do dia 2 de fevereiro, com período para interposição de recursos nos dias 2 e 3.

O resultado final está previsto para 4 de fevereiro de 2026 e será publicado no site da Sesau, onde todas as informações oficiais do processo seletivo permanecerão disponíveis. 

Cronograma

Período das inscrições - 23/12/2025 a 21/01/2026
Solicitação de isenção de taxa de inscrição - 23/12/2025 a 02/01/2026
Resultado de isenção de taxa de inscrição - 08/01/2026
Último dia para pagamento da taxa de inscrição - 22/01/2026
Homologação das inscrições - 26/01/2026
Prova Objetiva - 01/02/2026
Divulgação do gabarito oficial preliminar - 02/02/2026
Interposição de recursos às questões da prova - 2 e 03/02/2026
Divulgação do gabarito oficial definitivo - 04/02/2026
Classificação ampla concorrência e ações afirmativas - 06/02/2026
Avaliação de condicionalidades (cotas) - 09/02/2026
Classificação final - 13/02/2026
Matrícula (primeira chamada) - 19 a 20/02/2026
Matrícula (segunda chamada) se houver - 24 a 25/02/2026
Início do programa de Residência - 01 de março de 2026

