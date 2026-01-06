Chuva derruba árvore e alaga vias em Campo Grande

Com previsão de chuvas intensas no Estado para esta terça-feira (6), algumas regiões de Campo Grande registraram alagamentos e queda de granizo na tarde, que em uma hora registrou picos de 29,8mm.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que Mato Grosso do Sul está sob alerta laranja e amarelo, que representam graus potenciais de perigo.
Isso ocorre devido à alta pressão, que causa instabilidade e favorece as precipitações, podendo variar de moderadas a fortes, com risco de temporais na região Centro-Oeste do país, conforme o Climatempo.
Alagamentos
Na Avenida Três Barras, moradores registraram alagamentos e, em vídeo enviado à reportagem, é possível ouvir o barulho do granizo atingindo a cobertura. Um veículo atravessa a via, que está completamente submersa.
Árvore caída
Em outro ponto da região central, na Rua José Antônio, galhos de uma árvore quebraram, e ela caiu em um dos lados da pista de rolamento.
Entre a Avenida Afonso Pena com a rua Cacilda Arantes a água tomou conta.
Veja o vídeo
Rachid Neder
A Rachid Neder, um trecho que sempre causa transtornos quando chove, voltou a alagar e apresentar rachaduras no asfalto que em alguns locais foi totalmente arrancado, entre a Pedro Celestino com a Padre João Crippa. Motoristas tiveram que cruzar a via que ficou totalmente tomada pela água.
Em outro ponto, em novembro de 2025, após uma chuva que atingiu a região, como acompanhou o Correio do Estado, na rotatória com a Ernesto Geisel a solução para o alagamento constante causado por grandes volumes de precipitação custa cerca de R$ 200 milhões, valor de que a Prefeitura de Campo Grande, que passa por um contingenciamento em função da falta de recursos, não dispõe no momento.
Água atrasa reparo na Ernesto Geisel
Na Avenida Ernesto Geisel, onde a Prefeitura iniciou uma obra de reparo com a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) para a recuperação do córrego Segredo, a água abriu um barranco.
Conforme divulgou o Executivo Municipal, a obra que estava sendo feita próximo ao Centro Belas Artes chegou a interditar parte da via durante a manhã, e o próximo passo seria a realização de reparos em outro ponto, próximo à Rachid Neder.
Na Via Park, em direção ao Shopping Campo Grande, é possível ver uma Kombi branca parada e, na curva, outro veículo que não conseguiu deixar o local.