Perseguição termina com caminhonete tombada, apreensão de 1,5 tonelada de maconha e homem preso

VENDAVAL

Previsão indica tempestades com possibilidade de queda de granizo em grande parte do Estado neste fim de semana e frio de 7°C nos próximos dias

Uma tempestade atingiu a cidade de Bataguassu, na região sudeste de Mato Grosso do Sul, e deixou vários estragos.

Além dos danos materiais, o fornecimento de energia elétrico foi comprometido e várias localidades ainda se encontram sem luz, até a publicação desta reportagem.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas de vento atingiram 52,53 km por hora na cidade.

De acordo com a prefeitura do município, as chuvas e o vendaval atingiram principalmente a região próxima a BR-267, em um raio de dois quilômetros.

A base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve danos estruturais, com parte da cobertura arrancada e avarias causadas por queda de árvores na região, além da queda da torre de comunicação da unidade.

Também próximo à base, poste da rede de alta tensão caiu, além de outros postes de eletricidade.

Um posto de combustíveis desativado, onde funcionava um lava-jato e uma borracharia ficou totalmente destruído, com destelhamento e parte da estrutura de metal desabada.

Também há registro de propriedades rurais que ficaram destelhadas com o vendaval.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as ocorrências foram apenas de danos materiais e não houve registro de feridos ou mortes decorrentes do temporal.

Os estragos estão sendo levantados pela prefeitura, mas, nesta sexta-feira, o atendimento ao público foi suspenso nos setores públicos vinculados à administração municipal, devido à falta de energia.

A concessionária Energisa foi acionada e está trabalhando para a reparação dos danos desde a quinta-feira, porém, ainda não há expectativa do retorno de energia no município.

O Correio do Estado entrou em contato com a Energisa para saber a quantidade de localidades atingidas, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Conforme o meteorologista Natálio Abrão, o acumulado de chuvas no município foi de 38,4 milímetros na quinta, mas as precipitações devem continuar no fim de semana.

Posto da PRF também teve danos (Foto: Diego Oliveira / Cenário MS)

Previsão

Para esta sexta-feira e o fim de semana, a previsão indica tempo instável em todo o Mato Grosso do Sul, devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de calor e umidade.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados favorecem a formação de instabilidade e chuvas no Estado.

Entre a noite de hoje e madrugada de sábado (15), podem acontecer chuvas de intensidade fraca a moderada, enquanto nas regiões centro-sul e leste do Estado, elas devem ser mais intensas, com tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Para os próximos dias, os modelos de previsão indicam uma queda mais significativa das temperaturas em Mato Grosso do Sul.

A frente fria deve ganhar no fim da próxima semana. No feriado de Tiradentes, dia 21, as temperaturas mínimas devem ficar entre 10ºC e 12°C no Centro-sul do Estado.

Já entre os dias 25 e 26 de abril de 2023, devido a passagem de outra frente fria, espera-se queda ainda mais acentuada com temperaturas mínimas oscilando entre 7ºC e 10°C, principalmente na região Sul do Estado.