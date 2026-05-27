PF faz devassa em prefeituras de MS que investiram no Master

Segundo a PF, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Fátima do Sul (IpreFSul) investiu a maior parte desses quase dez milhões - Reprodução/IprefSul/PF/Montagem:Correio do Estado

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Mais uma vez institutos previdenciários sul-mato-grossenses estão sob a mira da Polícia Federal, através das operações Zehirut e Charitzut que, nesta quarta-feira (27) em dois municípios do Estado, apuram quase dez milhões de reais aplicados em letras financeiras do Banco Master e estão batizadas com nomes que fazem menção a princípios hebraicos da gestão de recursos públicos: diligência e prudência.

Na mira da Polícia Federal nesta quarta-feira (27) amanheceram dois municípios sul-mato-grossenses, para além da cidade de São Paulo (SP), sendo um total de dez mandados de busca e apreensão, distribuídos da entre as seguintes localidades:

07 (sete) - Angélica/MS

- Angélica/MS 01 (um) - Fátima do Sul/MS

Fátima do Sul/MS 02 (dois) - São Paulo/SP

Segundo a PF, a suspeita paira sobre irregularidades em aplicações financeiras feitas por regimes próprios de previdência municipal dos municípios sul-mato-grossenses citados acima.

Há indícios de irregularidades nos investimentos feitos por esses municípios nas chamadas "Letras Financeiras" do banco privado, Master, ainda em 2024, com as atuais medidas cautelares incluindo também a "suspensão cautelar" do exercício das funções públicas de alguns dos investigados.

Calote milionário do Master em MS

Decretada a liquidação extrajudicial do Banco Master, em novembro do ano passado, o que ficou foi o rombo milionário regionalmente graças às aplicações de fundos de pensão na instituição ligada à Daniel Vorcaro.

Auditorias regionais apontam que o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Fátima do Sul (IpreFSul) investiu a maior parte desses quase dez milhões, cerca de R$7mi, enquanto o de Previdência dos Servidores de Angélica (IPA) aplicou R$2 milhões, ambos em "letras financeiras" no Banco Master há aproximadamente dois anos.

Ainda em agosto de 2024, questionando inclusive Camilla Nascimento durante seu evento de nomeação como candidata a vice-prefeita na chapa de Adriane Lopes (PP), que deixava o posto de chefe do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande, o Correio do Estado já abordava sobre o "risco" assumido pelo IMPCG ao arriscar R$3,7 milhões no Banco Master.

Sob o comando da atual vice-prefeita de Campo Grande, o IMPCG investiu cerca de R$ 3,7 milhões no Master, apesar de sindicalistas terem sido contrários à época, argumentando que as aplicações financeiras eram arriscadas, já que o banco era novo e não havia garantia de que teria condições de devolver o dinheiro caso entrasse em crise.

Porém, o comando do IMPCG alegou que a decisão sobre aplicações financeiras não cabia ao conselho deliberativo e aplicou o dinheiro dos servidores públicos municipais no Master. Após as aplicações, a prefeitura de Campo Grande habilitou o Master a conceder empréstimos consignados aos servidores por meio de cartão de crédito.

A taxa mensal de juros foi da ordem de 4,5%, enquanto que em bancos tradicionais, a taxa máxima dos consignados é de 1,7%.

Depois da aplicação, servidores públicos municipais passaram a ser "bombardeados" com ofertas de empréstimos consignados e cartões de crédito do chamado CredCesta, oferecido pelo Master.

Em outras palavras, o Banco Master primeiro teria feito caixa com o dinheiro dos servidores e logo em seguida começou a ofertá-lo.

Formada em odontologia, Camilla já foi membro do Conselho Nacional de Entidades de Saúde dos Servidores Públicos (Conessp), certificada pela Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência Social para atuar como Dirigente de Regime Próprio (RPPS), alcançando a Certificação Nível ll do Programa Pró-Gestão, contribuindo com a modernização e profissionalização do RPPS e exerceu cargo como diretora do IMPCG de agosto de 2017 até março de 2024, deixando a cadeira apenas para disputar as eleições de 2024 como vereadora pelo Avante. Durante seu lançamento como vice de Adriane, Camilla foi questionada pela equipe do Correio do Estado sobre o "risco" das aplicações, dizendo que todo seu trabalho em vida pública foi "legal".

"Meu lema é legalidade, responsabilidade e transparência e não será diferente nessa posição que me encontro agora. Quem falou isso desconhece todo processo que foi realizado ali dentro. Antes de falar, precisa conhecer. O IMPCG sempre esteve de portas abertas. As atas estão todas à disposição, a contabilidade está toda à disposição. Não tenho receio algum e estou à disposição para responder suas dúvidas", disse Camila na ocasião.

Depois dessas afirmações, porém, a coletiva foi encerrada sob a alegação de que ele tinha outros compromissos.

Nessa mesma esteira também foram levantadas suspeitas sobre os fundos de pensão de São Gabriel do Oeste, que teriam aplicado R$3 milhões no Master.

Vale lembrar que, após estourarem os escândalos envolvendo o nome de Daniel Vorcaro e o Banco Master, representantes do IMPCG e vereadores chamaram uma reunião na Casa de Leis, onde foi apontada a estratégia para se recuperar do "calote" registrado após liquidação extrajudicial.

Entre as poucas justificativas apresentadas, uma vez que não houve o devido aprofundamento técnico da escolha das aplicações, o atual presidente do Instituto, Marcos Tabosa - nomeado para comandar o IMPCG em fevereiro de 2025-, limitou-se a dizer que o Banco Master estaria no rol de entidades do Ministério da Previdência e referenciado como "médio para cima" por uma por uma das três maiores empresas do mundo (pela Fitch Ratings) voltadas para a classificação de risco de instituições.

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