Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

com regras

Piracema termina e pesca volta a ser permitida nos rios de MS neste domingo

Mesmo permitida, para praticar a pesca profissional ou amadora, há regras que devem ser seguidas; confira

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

27/02/2026 - 17h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O período de defeso reservado à reprodução dos peixes, conhecido como Piracema, termina neste sábado (28). Desta forma, a pesca volta a ser liberada neste domingo (1º) nos rios de Mato Grosso do Sul, mas com algumas regras, como cotas, os tamanhos mínimo e máximo das espécies e a obrigatoriedade da licença ambiental, entre outros.      

Piracema é fase reprodutiva das espécies nativas, quando os cardumes sobem os rios em direção às cabeceiras para desova, na calha, e depois as larvas são levadas pelo fluxo para as áreas marginais alagadas, onde crescem.

Durante esse período, a pesca fica proibida para garantir a reprodução das espécies com qualidade. Anualmente, conforme previsto em decreto estadual, a proibição ocorre de 5 de novembro e 28 de fevereiro do ano seguinte. 

A modalidade “pesque e solte” de pesca amadora já está liberada desde o dia 1º de fevereiro nas calhas dos rios Paraguai e Paraná.

Agora, com o fim do defeso, a pesca volta a ser liberada nos demais rios de Mato Grosso do Sul, exceto os de proibição permanente (veja abaixo).

O diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), André Borges, destaca que o encerramento do período exige responsabilidade redobrada dos pescadores.

“O período de defeso é essencial para garantir a reposição natural dos estoques pesqueiros. Agora, com a reabertura, é fundamental que todos respeitem as regras estabelecidas. A preservação depende do compromisso coletivo", disse.

Regras

O Imasul orienta pescadores sobre as regras ambientais vigentes e reforça a importância do cumprimento das normas previstas no Decreto Estadual nº 15.166/2019 e suas alterações.

Para praticar a pesca amadora ou desportiva, é obrigatória a emissão da Carteira de Pescador Amador (Licença Ambiental), disponível no site oficial do Imasul e pelo aplicativo MS Digital.

Conforme a legislação, a multa por pescar sem licença varia de R$ 300 a R$ 10 mil, com o acréscimo de R$ 20 por quilo de pescado capturado e ainda apreensão de todo o material e produto da pesca, bem como barcos, motores e veículo.

Além da autorização, os pescadores devem se atentar às regras de pesca no Estado.

A licença ambiental permite a captura e o transporte do pescado, desde que sejam obedecidos os tamanhos mínimos e máximos de captura, os petrechos, a cota e o período de pesca.

Obrigatoriamente, o pescador deve se dirigir a um Posto da Polícia Militar Ambiental para lacrar e declarar seu pescado e pagar o Selo Turismo, onde receberá uma Guia de Controle do Pescado (GCP). A falta da Guia implica em multa e apreensão do pescado.

Cota

Desde 2020, está autorizado ao pescador o transporte de um exemplar de espécie nativa, além de até cinco exemplares de piranha, respeitando as medidas estabelecidas em norma. Espécies fora do tamanho permitido devem ser devolvidas imediatamente ao rio.

Com relação às espécies consideradas exóticas, não há cota, o pescador pode levar qualquer quantidade que conseguir pescar.

São consideradas exóticas (não pertencem à fauna local) as espécies apaiari, bagre africano, black bass, carpa, peixe-rei, sardinha-de-água doce, tilápia, tucunaré, zoiudo, corvina,  tambaqui.

A cota para o pescador profissional é de 400 quilos por mês.

A pesca do dourado segue proibida até 2027.

Locais proibidos para a captura de pescado

A pesca não pode ser realizada nos seguintes locais:

  • A menos de 200 metros a montante de jusante de cachoeiras e corredeiras;
  • A menos de 200m de olhos d’água e nascentes;
  • A menos de até 1.500 metros a montante e a jusante de barragens de empreendimentos hidrelétricos ou de abastecimento público;
  • A menos de 1.000 metros de ninhais; 
  • A menos de 200 metros de lançamentos de efluentes. 

Iscas vivas

As iscas vivas também têm tamanhos mínimos regulamentados e a captura é permitida apenas por pescadores profissionais devidamente habilitados. 

Consideram-se iscas vivas todos os organismos aquáticos e terrestres nativos da respectiva bacia hidrográfica, utilizados para pesca profissional e esportiva.

No transporte de iscas vivas é exigida a Guia de Controle de Pescado (GCP) nos postos da Polícia Militar Ambiental e nota fiscal de entrada.

Petrechos proibidos

A pesca não é permitida com o emprego de qualquer processo que facilite a concentração de cardumes.

Também é proibida a prática de pesca embarcada com motor ligado em movimento circular (cavalo-de-pau).

É crime a utilização de cercado, pari, anzol de galho, boia ou qualquer outro aparelho fixo, do tipo elétrico , sonoro ou luminoso; fisga, galho ou garateia; arpão, flecha, covo, espinhel ou tarrafão; substâncias tóxicas ou explosivas e qualquer outro artefato de malha, como rede e tarrafa. 

Ao pescador amador só é permitido o uso de linha de mão, caniço simples e caniço com molinete ou carretilha.

Para o pescador profissional habilitado é permitida a utilização de até oito anzóis de galho e cinco boias fixas, identificados com nome do pescador e número da autorização ambiental.

Em razão da segurança à navegação, é vedada a utilização de joão-bobo em rios com largura inferior a 10  metros.

Transporte do pescado

O pescador deve portar, obrigatoriamente, a Autorização Ambiental de Pesca Desportiva e a Guia de Controle de Pescado (GCP) fornecida nos postos da Polícia Militar Ambiental, onde os peixes serão vistoriados e as embalagens lacradas.

Também é necessário um documento oficial com foto.

O pescado não pode estar com as características alteradas, como: sem cabeça, descamados, filetados ou em postas, ou com sinais de captura por petrechos proibidos, sob pena de multa de até R$ 100 mil.

Se for produto da pesca predatória, é crime com detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, além da apreensão do veículo e do produto irregular.

A circulação de pescado oriundo de outro estado ou país é permitida, desde que acompanhada da respectiva documentação comprovando a origem (nota fiscal, guia de importação, nota do produtor, etc.), além da obrigatoriedade do documento de identificação pessoal.

Rios onde a pesca é proibida em qualquer período

  • Rio Salobra -  Municípios de Miranda e Bodoquena (Neste rio a navegação é permitida somente com motor de 4 tempos, de potência até 15hp).
  • Córrego Azul - Município de Bodoquena.
  • Rio da Prata - Municípios de Bonito e Jardim.
  • Rio Nioaque - Municípios de Nioaque e Anastácio.
  • Rio Formoso - Município de Bonito.
  • Zona de Amortecimento do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema/PEVRI

OPERAÇÃO

Em 20 dias, ações retiram quase 10 mil canetas emagrecedores e itens irregulares de circulação em MS

Segundo o balanço, a operação já retirou mais de R$ 5 milhões em itens proibidos ou irregulares vindos, especialmente, pelos Correios

27/02/2026 15h15

Compartilhar
Quase 10 mil itens já foram retirados de circulação em 2026

Quase 10 mil itens já foram retirados de circulação em 2026 André Lima/ Arquivo SES

Continue Lendo...

As ações de fiscalização sanitária realizadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) já retiraram de circulação quase 10 mil itens irregulares em Mato Grosso do Sul nas últimas semanas. 

De acordo com o balanço consolidado até o dia 25 de fevereiro, foram 9.964 itens apreendidos entre medicamentos sem registro sanitário, anabolizantes, produtos falsificados e substâncias não permitidas no território nacional. 

O balanço reúne dados da Operação Visa-Protege que atua no combate ao comércio e envio de medicamentos e produtos proibidos no País. A operação conta com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), dos Correios e do Conselho Regional de Farmácia de MS (CRF/MS). 

Do total dos itens, destacam-sem:

  • 6.085 canetas e ampolas emagrecedoras, contendo substâncias como a tirzepatida e retatrutida, sem autorização para venda no Brasil;
  • 2.265 unidades do chamado “Harp 100”, produto comercializado como fitoterápico, mas considerado irregular;
  • Anabolizantes e outros medicamentos proibidos.

O valor estimado das apreensões supera a marca dos R$ 5 milhões, considerando os preços médios que chegam ao consumidor final. Grande parte das cargas seguiriam para as regiões Sudeste e Nordeste. 

Segundo Matheus Moreira Pirolo, gerente de Apoio aos Municípios da Vigilância Sanitária da SES, a intensificação das ações tem sido fundamental para interromper rotas de envio e reduzir a circulação de produtos ilegais.

“Estamos falando de quase dez mil itens retirados de circulação em poucos dias. Esse resultado demonstra a efetividade da fiscalização permanente e da atuação integrada entre os órgãos parceiros, protegendo a saúde da população”, afirmou. 

Recentemente

No início do mês de fevereiro, 800 medicamentos voltados ao emagrecimento ilegais foram apreendidos durante a Operação Visa Protege. Os produtos foram encontrados no Centro de Triagem e Distribuição dos Correios, no bairro Amambaí em Campo Grande. 

Durante três dias de operação, foram retirados, no total, 2.071 unidades de produtos irregulares, entre canetas emagrecedoras injetáveis, esteróides anabolizantes, ampolas e comprimidos anorexígenos à base de lisdexanfetamina, conhecidos como Venvanse, vindos do Paraguai. O valor aproximado da apreensão foi de R$ 1 milhão. 

Os itens apreendidos estavam escondidos em encomendas. Muitos estavam disfarçados em meio a presentes e objetos como bolsas e copos térmicos, camuflados em ervas de tereré e frascos de óleos e cremes hidratantes. Alguns estavam escondidos dentro até mesmo de embalagens de alimentos como sacos de feijão e em materiais escolares. 

Os medicamentos foram identificados através de inspeção por raio-x e foram retiradas por apresentarem irregularidades sanitárias e condições inadequadas de transporte e armazenamento. Muitos medicamentos precisam ser mantidos em armazenamento refrigerado de 2°C a 8°C, o que não foi observado, podendo causar riscos graves à saúde. 

Rota rodoviária

Responsável por ligar os municípios de Ponta Porã e Dourados, a BR-463 é a rota favorita dos contrabandistas justamente pela proximidade com o Paraguai, país de onde os vendedores adquirem os emagrecedores de forma bem mais barata, e conseguem “distribuir” para uma boa parte do Estado.

Das 99 apreensões realizadas pela PRF nos últimos sete meses, 50 foram na rodovia que conta com 120 quilômetros de extensão.

Em seguida, aparece a BR-060 (que liga Brasília a Campo Grande), com 21 apreensões, e a BR-163 (que liga o Sul ao Norte do País, atravessando alguns municípios de Mato Grosso do Sul), com 14 apreensões.

Também são citadas no documento as rodovias federais BR-267, BR-262, BR-419 e BR-338, além da estadual MS-338.

O recorde aconteceu em 17 de dezembro de 2025, quando foram confiscadas 840 canetas emagrecedoras na BR-060, no município de Sidrolândia.

Segundo dados repassados ao Correio do Estado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF),  foram apreendidos 6.550 emagrecedores entre 5 de junho do ano passado a 13 de janeiro deste ano – 5.281 no segundo semestre de 2025 e 1.269 somente nas primeiras duas semanas deste ano.

Em média, são quase 30 emagrecedores apreendidos a cada 24 horas nas rodovias federais.

Ao considerar uma média de R$ 900 por produto, a PRF apreendeu cerca de R$ 5,85 milhões em emagrecedores durante o período analisado.

“[Queremos] acabar com essa ideia de que Mato Grosso do Sul é um corredor seguro para o crime, para as infrações. Supõe-se que aqui seria mais fácil passar para o restante do Brasil do que pelo Paraná, que aqui seria despoliciado. Então, a gente também quer enfrentar essa ideia de que aqui seria terra sem lei”, pontuou o fiscal da Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Matheus Moreira Pirolo à reportagem.


 

Campo Grande

Prefeitura espera resolver falta de medicamentos até abril

Escassez nas unidades básicas é "a pauta que mais aflige os usuários do SUS", destacou secretário

27/02/2026 14h30

Compartilhar
Secretário Marcelo Vilela em primeiro plano na imagem

Secretário Marcelo Vilela em primeiro plano na imagem Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A falta de medicamentos na rede municipal de saúde de Campo Grande é hoje o principal desafio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que espera estancar o problema nos próximos meses.

A "promessa" da Prefeitura é regularizar o abastecimento de diversos itens até abril, conforme afirmou o secretário Marcelo Vilela durante audiência pública de prestação de contas realizada nesta sexta-feira (27), na Câmara Municipal.

Segundo o secretário, a escassez nas unidades básicas é “a pauta que mais aflige os usuários do SUS”. Ele destacou que o maior problema, atualmente, está concentrado nos medicamentos psiquiátricos da rede psicossocial.

“O que ainda não está totalmente regularizado são os medicamentos da rede psicossocial. Acreditamos que, no mais tardar até abril, esses também estarão normalizados e disponíveis para a população”, disse.

Vilela explicou que a meta da gestão é atingir entre 85% e 90% de regularização no abastecimento. Ele atribuiu os atrasos a entraves burocráticos e contratuais comuns na administração pública.

“Trabalhamos para atingir entre 85% e 90% de regularização. Na gestão pública há licitações, empresas que vencem com preço baixo e depois pedem reequilíbrio contratual. Isso gera processos jurídicos que podem levar de 60 a 90 dias. Depois há empenho, pedido e entrega. Por isso ocorrem atrasos”, justificou.

Durante a audiência, também foram apresentados dados do terceiro quadrimestre de 2025, referente aos meses de setembro a dezembro. No período, a Atenção Primária à Saúde registrou 1.082.481 visitas domiciliares realizadas por agentes comunitários de saúde e 541.644 atendimentos individuais, entre consultas, visitas e atendimentos por profissionais de nível superior.

Também foram realizados 895.824 procedimentos por profissionais de níveis médio e superior, exceto cirurgiões-dentistas, além de 73.320 atendimentos odontológicos. Ao todo, a produção da Atenção Primária somou 2.593.269 procedimentos.

Na rede hospitalar, foram contabilizados 28.348 procedimentos, com valor aprovado de R$ 74.424.676,97, indicando concentração significativa de recursos em serviços de alta complexidade.

Já na Atenção Especializada Ambulatorial foram registrados 1.531.982 procedimentos, com R$ 48.889.821,77 em valores aprovados.

Em 2025, o investimento municipal no Componente Básico da Assistência Farmacêutica totalizou R$ 22.602.893,91. Os recursos foram destinados à compra de medicamentos padronizados, manutenção do abastecimento da rede, qualificação da logística e fortalecimento das ações assistenciais farmacêuticas no âmbito da Rede Municipal de Saúde (Remus).

Em dezembro, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso do Sul (CRM/MS) emitiu nota pública criticando a situação da saúde pública na Capital. No documento, o conselho destacou a falta de medicamentos e insumos básicos nas Unidades de Pronto Atendimento e nos Centros Regionais de Saúde administrados pela Prefeitura de Campo Grande, reforçando a pressão para que o município solucione o problema do abastecimento.

Em janeiro, a senadora Tereza Cristina (PP) destacou que o município deve receber R$ 20 milhões, verba destinada à saúde. O valor foi foi anunciado durante evento de posse de Marcelo Vilela como secretário municipal da Pasta.

Assine o Correio do Estado

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Viagens pelo famoso 'Trem da Morte' para passageiros volta a partir de 27 de fevereiro
turismo

/ 1 dia

Viagens pelo famoso 'Trem da Morte' para passageiros volta a partir de 27 de fevereiro

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6961, quarta-feira (25/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6961, quarta-feira (25/02): veja o rateio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6961, quarta-feira (25/02)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6961, quarta-feira (25/02)

4

BR-163 deve receber investimento de mais de R$ 1 bilhão ao longo deste ano
ESTRADA

/ 1 dia

BR-163 deve receber investimento de mais de R$ 1 bilhão ao longo deste ano

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3622, quinta-feira (26/02)
LOTERIA

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3622, quinta-feira (26/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 17 horas

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Seguro rural e clima extremo
Provenzano

/ 1 dia

Seguro rural e clima extremo
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 19/02/2026

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono