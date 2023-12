internacional

A comitiva sul-mato-grossense é integrada por diversos representantes do Estado

Em meio às atividades da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climática (COP 28), que acontecem desde ontem (30) em Dubai, Mato Grosso do Sul está sendo representado por integrantes como o secretário Jaime Verruck, que será moderador de painel no evento.

Conforme divulgado, no sábado (2), o representante da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) será o moderador do Painel Iclei, sob o tema Financiamento Climático: Mecanismos e Oportunidades.

Além disso, hoje (1º), Verruck já participou como debatedor do Painel de Governança Multinível para o fortalecimento da integração climática nacional.

O painel foi organizado pela ABEMA e teve como moderadora a Gerente Geral de Mudanças Climáticas da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, Samanta Della Bella.

Na segunda-feira (4), mais uma vez, o secretário de MS será um dos debatedores do painel “Financiamento Climático e Mercado de Carbono: Oportunidades e Desafios nos Estados Brasileiros”, organizado pelo Consórcio Brasil Verde no Pavilhão do Hub Brasil, do MMA em Dubai.

Saiba mais

A COP 28 acontece entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro em Dubai, Emirados Árabes Unidos.

O objetivo da participação, a terceira do Estado nas COPs, é alinhar a política de mudanças climáticas implementada pela administração estadual a fim de garantir fontes de financiamento e recursos que viabilizem a meta de tornar MS um território reconhecido internacionalmente como Carbono Neutro até 2030.

A comitiva sul-mato-grossense é integrada pelo secretário Jaime Verruck, da Semadesc; pelo diretor-presidente do Imasul, André Borges; pelo secretário Executivo de Meio Ambiente, Artur Falcette; pelo Coordenador de Regulação, Normas e Negociações Socioambientais, Pedro Mendes Neto e pela assessora Internacional do Escritório de Relações Institucionais e Políticas do MS no Distrito Federal, Thaís Bittar, além do presidente da Aprosoja, André Dobashi.

Eles devem permanecer em Dubai até 4 de dezembro, participando de painéis e outras agendas e atividades organizadas pelo MRE (Ministério das Relações Exteriores), o MMA (Ministério do Meio Ambiente) e pelo Consórcio Brasil Verde.