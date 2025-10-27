Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SEQUESTRO

Pivô da "queda" de desembargador é apontado como mandante de sequestro da filha

Gerson Palermo foi condenado a 126 anos de prisão e liberado para cumprir prisão domiciliar por decisão do desembargador Divoncir Schreiner Maran, fugindo no dia seguinte após a liberdade

Tamires Santana

Tamires Santana

27/10/2025 - 11h00
O narcotraficante Gernon Palermo, pivô do afastamento do desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Divoncir Schreiner Maran, está sendo acusado de ser o mandante do sequestro da própria filha, uma jovem de 25 anos, que foi mantida em cárcere privado no Bairro Moreninhas, em Campo Grande, e libertada no sábado (25).

De acordo com as informações, o pai ligou para a jovem que estava saindo do trabalho, afirmando que mandaria alguém entregar uma quantia em dinheiro a ela. Segundo o pai, o valor seria para ajudar nos custos do tratamento de saúde da avó, que está acamada. Quando essa pessoa chegou, ela entrou no veículo e foi sequestrada. A princípio, a intenção com o sequestro era reaver R$ 50 mil.

Durante o período em que a menina foi mantida em cativeiro, os sequestradores enviaram fotos e mensagem de áudio da vítima para o marido dela, que acionou a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros - (Garras).

Até o momento, a investigação da polícia aponta o pai da vítima, Gerson Palermo, como um dos principais suspeitos para a arquitetura do crime, isso porque, durante o período do cativeiro, em uma ligação com o genro (marido da vítima), e o avô materno da jovem, ele afirmou que não aconteceria nada com a filha caso "devolvessem o dinheiro". 

Entretanto, após ser libertada, a jovem disse em depoimento que sofreu violências física e psicológica no cativeiro, incluindo ameaças de mutilação, coronhadas, chutes e intimidações de morte. O companheiro da vítima também foi ameaçado caso não entregasse o dinheiro do resgate, que não chegou a ser pago.

Durante a ação do Garras, um envolvido no sequestro foi preso, e a polícia continua em diligências para identificar e capturar os demais participantes, entre eles, Gerson Palermo, um integrante de facção criminosa que está foragido da Justiça há cinco anos.

Entenda

Condenado a 126 anos de prisão, Gerson Palermo, está foragido desde 22 de abril de 2020, quando teve a prisão domiciliar revogada, um dia após a concessão. Entretanto, no mesmo dia da liberdade, ele retirou a tornozeleira eletrônica e fugiu. 

O caso foi denunciado ao Conselho Nacional de Justiça - (CNJ), que, em setembro de 2023, decidiu investigar o desembargador Divoncir Schreiner Maran, pela concessão de liberdade ao chefe do tráfico, condenado há mais de 100 anos de prisão.

Com a investigação, em fevereiro de 2024, o STJ decidiu afastar o magistrado de suas funções e proibiu que ele entrasse em qualquer prédio do Judiciário Estadual.

Além disso, o gabinete de Maran foi alvo de busca e apreensão. Filhos, esposa e advogados ligados a ele também foram alvos da operação da PF e da Receita Federal, que viu indícios de corrupção no caso. 

Em abril do mesmo ano, o magistrado se aposentou, aos 75 anos, idade máxima para permanecer na magistratura.

raticida

Jovem de 22 anos morre após comer sanduíche envenenado em MS

O ex-padrasto, um homem de 62 anos e com restrições de mobilidade, foi preso em flagrante e confessou ter colocado "chumbinho" no alimento

27/10/2025 10h34

Um dos sanduíches ficou intacto no local onde o jovem foi socorrido pelos Bombeiros, em Bataguassu, região leste do Estado

Um dos sanduíches ficou intacto no local onde o jovem foi socorrido pelos Bombeiros, em Bataguassu, região leste do Estado

Um jovem de 22 anos morreu intoxicado neste domingo depois de comer um pão recheado com mortadela e raticida (chumbinho). O caso ocorreu em Bataguassu, cidade  a cerca de 340 quilômetros de Campo Grande, na divisa com São Paulo. 

Cleber Arguelho Neto, conhecido como "Binha", comeu um sanduíche preparado pelo seu ex-padrasto, João do Nascimento Batista, de 62 anos, que foi preso em flagrante horas depois de envenenar o jovem. 

Segundo o boletim de ocorrência, o próprio "Binha" teria revelado que havia começado a passar mal depois de comer o sanduíche. Moradores que atenderam ao seu pedido de ajuda acionaram os bombeiros e ele chegou a ser levado para atendimento médico, mas morreu ainda na manhã de domingo. 

Policiais que atenderam a ocorrência recolheram parte do sanduíche que ele havia abandonado no local. E, ao tomarem depoimento de uma mulher que chamou os bombeiros ela declarou que "Binha" afirmou que havia começado a passar mal depois de comer o pão com mortadela que tinha recebido do "João, pai da Mariana".

Os policiais então localizaram a casa do ex-padrasto de "Binha" e lá encontraram  "no lixo um plástico usado para mortadela, um pão e sacos verdes iguais ao encontrado em posse de Cleber", diz trecho do boletim de ocorrência. 

Inicialmente o idoso, que tem dificuldades de locomoção por ser sofrido AVC, afirmou que Cleber havia passado em sua casa já com os alimentos e que havia descartado os materiais na lixeira. 

Posteriormente, contudo, ele admitiu ter colocado chumbinho no sanduíche e afirmou que constantemente era ameaçado de morte com faca e o jovem, segundo a polícia, ficava "querendo suas coisas da casa e ficou com medo de que ele fizesse algo contra sua pessoa, pois era usuário de droga". 

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o idoso, que acabou sendo preso em flagrante "possui muita dificuldade de locomoção e quase não sai de sua residência, sendo que foi dificultosa sua condução para esta unidade policial para as providências". Nesta segunda-feira, ele passou por audiência de custódia e passou a cumprir prisão domiciliar.

Em nota divulgada pela Polícia Civil, o jovem "era conhecido no meio policial por ser usuário de drogas e estar envolvido em furtos diversos, sendo suspeito de ter furtado, inclusive, cabos de energia de postes de iluminação pública do município".

De acordo com registros policiais, Cleber tinha um longo histórico. Seu primeiro registro policiais é de 2018, por furto, quando tinha apenas 15 anos. Desde então, acumulou diversas passagens, principalmente por crimes contra o patrimônio, como furto e roubo, além de ameaças. 

Seu último registro de furto  foi lavrado na última terça-feira, dia 21 de outubro. Na ocasião, ele foi apontado como autor do furto de 280 metros de fios de cobre de 16 milímetros, pertencentes à rede de iluminação pública de Bataguassu. Segundo o boletim de ocorrência, foi necessário realizar uma escavação no local para a retirada dos fios.

Por outro lado, também consta que Cleber figurava como vítima em diversas outras ocorrências policiais, incluindo registros de violência doméstica, lesão corporal e ameaça. 

O jovem pegou os pães no começo da manhã de domingo e por volta das 11:30 horas já estava morto. No sanduíche que a polícia recolheu no local em que o jovem pediu socorro sobrou uma sanduíche inteiro. 

Nele, conforme a imagem divulgada pelos policiais, é possível ver que o idoso esfarelou o veneno antes de colocá-lo em meio ao pão, mas nem mesmo tentou dissimular seu ato, já que o pó preto ficou visível em meio ao alimento. 

O QUE É O VENENO

O "chumbinho" é um veneno ilegal e altamente tóxico, cuja venda é proibida no Brasil desde 2012 pela Anvisa. Mesmo assim, continua a ser comercializado ilegalmente. O termo se popularizou por ser a forma mais conhecida de raticida clandestino. 

Ele é um dos maiores causadores de intoxicação letal no Brasil e tem sido associado a uma série de casos recentes de mortes em diferentes estados brasileiros. No Piauí, por exemplo, foram quatro mortes no começo do ano. A estimativa é de que nos últimos seis anos tenham sido cerca de 2,3 mil mortes.

CONCURSO

MPE marca cerimônia de posse de Promotores de Justiça Substitutos aprovados em Concurso

Anteriormente, prova escrita do concurso havia reprovado 100% dos candidatos; agora, evento de posse está previsto já para a próxima segunda-feira (03)

27/10/2025 10h10

Concurso tem novos Promotores de Justiça Substituto, após reprovação total em prova escrita

Concurso tem novos Promotores de Justiça Substituto, após reprovação total em prova escrita Divulgação

Após 100% de reprovação na segunda fase da prova para o XXX Concurso para Promotor de Justiça Substituto, 9 candidatos dão a volta por cima e são aprovados. A cerimônia de posse dos cargos já está prevista para a próxima segunda-feira.

Divulgado o resultado no diário oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) desta segunda-feira (27), o concurso encerrou com a 7ª fase de Investigação social e análise da vida pregressa, além da Prova de Títulos, somando a nota de todas as etapas.

Com o fim da última etapa, o resultado está divulgado no edital publicado pelo Ministério Público do Estado desde 3 de outubro. Porém, hoje, foi divulgado a homologação do Conselho Superior do MPMS, realizada durante a reunião ocorrida na última sexta-feira (24).

A cerimônia de posse dos 9 aprovados está marcada para a primeira segunda-feira de novembro, no dia 03, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Campo Grande.

RECURSO

Anteriormente, conforme já havia noticiado o Correio do Estado, 186 candidatos realizaram a segunda fase do concurso, que é a de provas escritas, realizadas entre 26 de janeiro e primeiro de fevereiro de 2025. Desse número, foram reprovados 100% dos candidatos. 

Nas exigências para ser aprovado e avançar para a próxima fase, o candidato precisava tirar pelo menos cinco pontos em todas as provas e atingir a média geral de pelo menos seis pontos.

O conteúdo pedido nas provas eram das disciplinas de:

> Direito Constitucional e Direitos Humanos;
> Direito Penal; Direito Processual Penal;
> Direito Civil; Direito Processual Civil;
> Tutela de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos;
> Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Financeiro, Direito Eleitoral e Direito Institucional do Ministério Público

Na época, em junho deste ano, nenhum candidato alcançou a pontuação, porém houveram pedidos de recurso, e então, agora foram aprovados os 9 novos promotores substitutos.

Entre eles, Alexandre Cassiano Dorácio Antunes, reprovado anteriormente, com nota 5,95, ou seja, cinco décimos abaixo da média, ficou anteriormente em primeiro lugar na colocação das notas, agora, depois de entrar com recurso e dar continuidade no concurso está na 5ª posição do resultado em ordem de classificação.

Outro nome, é o de Francisco de Salles Bezerra Farias Neto, anteriormente em 2ª colocação com a nota da prova, e agora também em segundo na ordem de classificação também foi aprovado.

Além deles, Bruno Couto Pinto de Miranda; Luís Felipe Pantarotto Remelli; Leonardo da Silva Oba; Gabriel Machado de Paula Lima; Bruno Maciel Ribeiro de Almeida; Bárbara Bittencourt de Freitas; e Dafne Prado Sabag, também ingressam na carreira do Ministério Público.

Concurso tem novos Promotores de Justiça Substituto, após reprovação total em prova escrita

CONCURSO

Com 7 fases, o concurso estava em vigor desde novembro do ano passado. Naquele mês, em 2024, houve a prova preambular, em que 90% dos candidatos à época teriam sido reprovados, uma vez que 202 pessoas, dos 1.950 candidatos inscritos passaram para a próxima fase.

Após o episódio de 100% de reprovação, e período de recurso, o concurso deu continuidade com as fases de avaliação psicotécnica, provas orais, prova de títulos, investigação social, além do TAF e exame psicológico.

Sendo essas seguintes etapas, nesta ordem:

1ª fase: Prova preambular (objetiva);
2ª fase: Provas escritas (discursivas);
3ª fase: Inscrição definitiva e avaliação psicotécnica;
4ª fase: Provas orais;
5ª fase: Apresentação e avaliação de títulos;
6ª fase: Exames de sanidade física e mental;
7ª fase: Investigação social e análise da vida pregressa.

Com o objetivo de suprir vagas existentes e ampliar a presença do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) no interior do Estado, o concurso deve garantir maior alcance e agilidade na defesa dos direitos fundamentais e na promoção da justiça em todas as regiões.

