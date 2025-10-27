Pivô da "queda" de desembargador é apontado como mandante de sequestro da filha

raticida

O ex-padrasto, um homem de 62 anos e com restrições de mobilidade, foi preso em flagrante e confessou ter colocado "chumbinho" no alimento

Um dos sanduíches ficou intacto no local onde o jovem foi socorrido pelos Bombeiros, em Bataguassu, região leste do Estado

Um jovem de 22 anos morreu intoxicado neste domingo depois de comer um pão recheado com mortadela e raticida (chumbinho). O caso ocorreu em Bataguassu, cidade a cerca de 340 quilômetros de Campo Grande, na divisa com São Paulo.

Cleber Arguelho Neto, conhecido como "Binha", comeu um sanduíche preparado pelo seu ex-padrasto, João do Nascimento Batista, de 62 anos, que foi preso em flagrante horas depois de envenenar o jovem.

Segundo o boletim de ocorrência, o próprio "Binha" teria revelado que havia começado a passar mal depois de comer o sanduíche. Moradores que atenderam ao seu pedido de ajuda acionaram os bombeiros e ele chegou a ser levado para atendimento médico, mas morreu ainda na manhã de domingo.

Policiais que atenderam a ocorrência recolheram parte do sanduíche que ele havia abandonado no local. E, ao tomarem depoimento de uma mulher que chamou os bombeiros ela declarou que "Binha" afirmou que havia começado a passar mal depois de comer o pão com mortadela que tinha recebido do "João, pai da Mariana".

Os policiais então localizaram a casa do ex-padrasto de "Binha" e lá encontraram "no lixo um plástico usado para mortadela, um pão e sacos verdes iguais ao encontrado em posse de Cleber", diz trecho do boletim de ocorrência.

Inicialmente o idoso, que tem dificuldades de locomoção por ser sofrido AVC, afirmou que Cleber havia passado em sua casa já com os alimentos e que havia descartado os materiais na lixeira.

Posteriormente, contudo, ele admitiu ter colocado chumbinho no sanduíche e afirmou que constantemente era ameaçado de morte com faca e o jovem, segundo a polícia, ficava "querendo suas coisas da casa e ficou com medo de que ele fizesse algo contra sua pessoa, pois era usuário de droga".

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o idoso, que acabou sendo preso em flagrante "possui muita dificuldade de locomoção e quase não sai de sua residência, sendo que foi dificultosa sua condução para esta unidade policial para as providências". Nesta segunda-feira, ele passou por audiência de custódia e passou a cumprir prisão domiciliar.

Em nota divulgada pela Polícia Civil, o jovem "era conhecido no meio policial por ser usuário de drogas e estar envolvido em furtos diversos, sendo suspeito de ter furtado, inclusive, cabos de energia de postes de iluminação pública do município".

De acordo com registros policiais, Cleber tinha um longo histórico. Seu primeiro registro policiais é de 2018, por furto, quando tinha apenas 15 anos. Desde então, acumulou diversas passagens, principalmente por crimes contra o patrimônio, como furto e roubo, além de ameaças.

Seu último registro de furto foi lavrado na última terça-feira, dia 21 de outubro. Na ocasião, ele foi apontado como autor do furto de 280 metros de fios de cobre de 16 milímetros, pertencentes à rede de iluminação pública de Bataguassu. Segundo o boletim de ocorrência, foi necessário realizar uma escavação no local para a retirada dos fios.

Por outro lado, também consta que Cleber figurava como vítima em diversas outras ocorrências policiais, incluindo registros de violência doméstica, lesão corporal e ameaça.

O jovem pegou os pães no começo da manhã de domingo e por volta das 11:30 horas já estava morto. No sanduíche que a polícia recolheu no local em que o jovem pediu socorro sobrou uma sanduíche inteiro.

Nele, conforme a imagem divulgada pelos policiais, é possível ver que o idoso esfarelou o veneno antes de colocá-lo em meio ao pão, mas nem mesmo tentou dissimular seu ato, já que o pó preto ficou visível em meio ao alimento.

O QUE É O VENENO

O "chumbinho" é um veneno ilegal e altamente tóxico, cuja venda é proibida no Brasil desde 2012 pela Anvisa. Mesmo assim, continua a ser comercializado ilegalmente. O termo se popularizou por ser a forma mais conhecida de raticida clandestino.

Ele é um dos maiores causadores de intoxicação letal no Brasil e tem sido associado a uma série de casos recentes de mortes em diferentes estados brasileiros. No Piauí, por exemplo, foram quatro mortes no começo do ano. A estimativa é de que nos últimos seis anos tenham sido cerca de 2,3 mil mortes.