Plataforma dá cursos gratuitos de 'como cuidar do Pantanal'

Cursos gratuitos estão sendo oferecidos através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Wetlands International Brasil, para os mais diversos públicos, em uma plataforma desenvolvida com o movimento Mulheres em Ação no Pantanal (Mupan) que têm o objetivo básico de "cuidar" do bioma pantaneiro.
Com especialistas e a oferta até mesmo de certificação gratuita, esses cursos podem ser feitos tanto por estudantes, como pelos próprios produtores, bombeiros, pesquisadores e demais profissionais, pois trata da conservação ambiental e monitoramento do fogo.
Vale frisar que as aulas possuem linguagem acessível e conteúdo técnico, portanto esses cursos podem atender tanto os profissionais que já atuam diretamente na conservação da natureza, prevenção de incêndios, pesquisa científica e formulação de políticas públicas, como também estudantes de graduação e pós-graduação nas áreas de:
- Ciências Biológicas,
- Ecologia,
- Geografia,
- Engenharia Ambiental e
- Gestão Ambiental
Cursos gratuitos
Entre os temas ministrado cabe destacar justamente o curso “Compreendendo o fogo no Pantanal por meio do monitoramento por satélite”, que é ministrado pela pesquisadora doutora em Geociências e coordenadora do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (LASA/UFRJ), Renata Libonati.
O conteúdo deste curso apresenta como essas imagens de satélite e demais tecnologias de sensoriamento remoto podem auxiliar no monitoramento dos incêndios, na produção de dados científicos e inclusive no apoio às ações de prevenção e combate ao fogo.
Além desse, outro curso disponível sobre o Pantanal é o “Tomando decisões com base em Serviços Ecossistêmicos”, que é conduzido pelo ecólogo professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Fábio Roque, que traz aulas que mostram como os benefícios oferecidos pela natureza podem orientar políticas públicas, projetos de conservação e estratégias de desenvolvimento sustentável.
Ainda, o curso “Marco Conceitual para Uso Racional das Áreas Úmidas” é ministrado pela pesquisadora Cátia Nunes da Cunha, e apresenta conceitos fundamentais sobre a conservação e o manejo sustentável desses ecossistemas essenciais para a biodiversidade, a segurança hídrica e a adaptação às mudanças climáticas.
Com intuito de democratizar o acesso ao conhecimento científico, além de aproximar a sociedade dos desafios e soluções relacionados à conservação do Pantanal e de outros ecossistemas estratégicos para o Brasil, esses cursos gratuitos sobre o bioma são realizados na modalidade online.
Oferecendo certificado de conclusão, esses cursos estão disponíveis e podem ser acessados por qualquer interessado por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Wetlands International Brasil através do link: ava.wetlands-brasil.org (CLICANDO AQUI).