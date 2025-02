Polícia apreende R$ 2,3 milhões em celulares, perfumes e cigarros contrabandeados

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, dois veículos carregados com cigarros, cigarros eletrônicos, aparelhos de telefone celular, relógios, malas, roupas, perfumes, materiais para pesca, brinquedos, suplementos e vitaminas em Maracaju, produtos avaliados em R$ 2,3 milhões.

A fiscalização divulgada nesta quinta-feira (6), ocorreu em um bloqueio policial na rodovia MS-164, área rural do município, após ordem de parada aos motoristas que estavam em um Fiat Uno e uma Van, e seguiam sentido Ponta Porã e Maracaju. Com 21 anos, o condutor do Uno transportava 1,5 mil pacotes de cigarro contrabandeados do Paraguai.

À polícia, ele disse que foi contratado para o serviço ilegal, juntamente com os dois passageiros e uma passageira, por um homem que reside em Campo Grande, e que faz o percurso com produtos ilegais. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

A ação ocorreu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Contrabando

Ao longo do último ano, a Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 87.771.190 em cigarros contrabandeados em Mato Grosso do Sul. Conforme a base de dados da PF, as apreensões ocorreram nas cidades de Mundo Novo (6), Ponta Porã (5), Campo Grande (4) e Corumbá (1).

O maior número de apreensões ocorreu no município de Mundo Novo, cidade que faz fronteira com Salto del Guairá, no Paraguai, líder na estatística de valores apreendidos – R$ 37.125.882 em 2024 –, com destaque para a operação realizada em dezembro do ano passado, ocasião em que a Polícia Federal apreendeu R$ 17.272.755 em cigarros contrabandeados.

Outro município que foi destaque entre as áreas de apreensão é Ponta Porã, cidade situada na fronteira com o município paraguaio de Pedro Juan Caballero, parte do departamento de Amambay, onde, em 2024, foram apreendidos R$ 23.860.556 em cigarros contrabandeados.

Do mesmo modo, Campo Grande compõe uma das rotas preferenciais dos contrabandistas que compram o produto na região de fronteira, e foram apreendidos no município R$ 25.751.675 em cigarros contrabandeados. Em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, a PF apreendeu R$ 1.033.077 em cigarros ilegais.

Os números são ligeiramente inferiores ao montante apreendido em 2023, quando a PF interceptou o montante de R$ 110.798.300 em cigarros ilegais, por meio de 22 operações ao longo do ano, que ocorreram em Mundo Novo (9), Ponta Porã (8) e Campo Grande (5).

Cabe destacar que, em outubro do ano passado, um comboio com 14 carretas da Receita Federal, com aproximadamente R$ 43,9 milhões em cigarros (R$ 39 milhões em cigarros paraguaios), saiu da alfândega de Mundo Novo e teve por destino Foz do Iguaçu, no Paraná, local em que os 6 milhões de maços do produto foram destruídos.

Na ocasião, também foram descartados 167 mil unidades de cigarros eletrônicos, avaliadas em R$ 4,9 milhões.

A ação foi parte da Operação Fronteira, de combate ao mercado ilegal de mercadorias nas fronteiras entre Brasil, Argentina e Paraguai.

Um levantamento realizado pelo Correio do Estado mostra o motivo que leva o produto a ser mito consumido por fumantes. A reportagem encontrou o maço de cigarro paraguaio Fox, por exemplo, sendo vendido a R$ 3 em Campo Grande, além do pacote com 10 maços a R$ 26,00.

Em um dado comparativo, o cigarro brasileiro Camel é vendido por R$ 6,50, já o pacote com 10 maços é comercializado a R$ 65, diferença de R$ 3,50 por maço e de R$ 39 pelo pacote com 10 maços.

