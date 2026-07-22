Traficante envolvido na execução de caseiro delator é morto pelo DOF

SW4 foi apreendida no começo de julho, após denúncia do idoso, que depois disso foi executado com seis tiros de pistola

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Um homem de 20 anos que no começo do mês teria matado um caseiro de Sete Quedas em represália pelo fato de ele ter denunciado à polícia a descoberta de uma caminhonete abarrotada com maconha foi morto por policias do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na noite desta terça-feira (21).

Outros dois suspostos envolvidos no assassinato do caseiro Reinaldo Pavão, de 69 anos, no início de julho, foram presos na mesma operação na região de fronteira. Eles tem 25 e 28 anos e com o trio foram encontradas três armas de fogo, de calibres 38, .32 e .22.

Conforme nota divulgada pelo comando do DOF, os militares realizavam patrulhamento em Sete Quedas quando avistaram um veículo CrossFox em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da equipe policial, o condutor fugiu em alta velocidade, desobedecendo às ordens de parada.

Durante o acompanhamento e abordagem, um dos ocupantes do veículo efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, que reagiram, diz a nota. O autor dos disparos foi atingido pelos policiais e socorrido, mas não sobreviveu. Já os outros dois suspeitos se entregaram à equipe.

Com os suspeitos, além das armas de fogo, também foi encontrado dinheiro, luvas e balaclavas, informou o DOF. Conforme denúncia recebida pelo Disque Denúncia do DOF, os envolvidos seriam suspeitos da execução do caseiro em uma área rural do município.

Agentes do DOF apreenderam três armas com os traficantes

Segundo aesta denúncia, a vítima teria sido morta após informar à Polícia Militar que traficantes haviam deixado uma Toyota Hilux SW4 com 1.860 quilos de maconha no local. O entorpecente foi apreendido pela PM.

Ainda de acordo com o DOF, os suspeitos possuem extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.

A ocorrência foi encaminhada à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. A ação ocorreu no âmbito do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, em parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O idoso Reinaldo Pavão foi encontrado morto com seis marcas de tiro no Assentamento Nossa Senhora de Fátima, em Sete Quedas, a 450 quilômetros de Campo Grande, no dia 6 de julho, por um agente de saúde.

O agente comunitário estava fazendo visitas de rotina na região quando encontrou Reinaldo. O homem teria batido palmas em frente à casa e, como ninguém saiu, olhou pela janela e viu o idoso já sem vida.

No dia em que a SW4 foi apreendida, ninguém foi preso e os investigadores acreditam que o veículo, com registro de furto em Toledo, no Paraná, foi deixado na região para que seguisse viagem no dia seguinte. O idoso morto trabalhava como caseiro em um dos sítios do assentamento.