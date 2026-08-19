Polícia Civil promove mais de 470 agentes de segurança pública em MS

O Conselho Superior da Polícia Civil (CSPC) publicou, em edição extra da Delegacia-Geral no Diário Oficial do Estado, a lista com os nomes dos agentes que receberam promoção funcional referente ao ano-base de 2025, apurados até 1º de setembro. Além dos servidores habilitados, também consta na relação os inabilitados.
Ao todo, 473 policiais civis aparecem como habilitados para receberam a promoção funcional. Deste total, 268 foram promovidos ao cargo de investigador de Polícia Judiciária, 112 para escrivão, 35 peritos papiloscopistas, 28 peritos criminais, 16 agentes de polícia científica, 13 peritos médico-legistas e apenas um delegado.
Na publicação também aparece que 1.008 policiais civis foram considerados inabilitados. Os motivos para a inabilitação variam entre: tempo insuficiente para promoção, falta de estabilidade, ausência do curso exigido, punição registrada, descontos no tempo de serviço e avaliação de desempenho insuficiente ou zerada.
Mais da metade (549) dos 1.008 policiais foram inabilitados para progressão funcional por causa da ausência do curso exigido na avaliação dos requisitos. A lista definitiva também registra 183 servidores sem estabilidade, 25 com punição e 30 com avaliação inferior a 70%. Os impedimentos podem se acumular para um mesmo servidor.
A promoção de cargo é para a classe imediatamente superior e/ou mudança de referência na mesma classe dos servidores da Polícia Civil. A lista definitiva não cabe mais recursos, já que as retificações foram processadas após as análises e julgamentos dos recursos interpostos, anteriormente, pelos policiais civis.
Confira a relação dos nomes a seguir, na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (19).
Espera pela nomeação
Em meio a promoção destes 473 agentes, a turma de 447 policiais civis, sendo 330 investigadores e 117 escrivães, ainda aguarda a nomeação para dar início às suas funções.
Apesar do governador Eduardo Riedel (PP) destacar a importância da nomeação dos novos agentes públicos para recompor o efetivo da corporação e ampliar a capacidade de atendimento à população, ainda não há data prevista para nomear estes servidores.
Há mais de um mês, o deputado estadual Coronel David (PL) se reuniu com o Riedel para tratar do assunto. O governador informou que a nomeação será realizada apenas no início de 2027.
Segundo ele, uma restrição prevista na Constituição do Estado e na legislação eleitoral, impede a prática de determinados atos administrativos nos 180 dias que antecedem o fim do mandato.
O encontro reuniu o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, o presidente do Sinpol-MS (Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul), José Nascimento Sobrinho, o deputado estadual Pedro Caravina e a comissão de aprovados no concurso da Polícia Civil.
A turma encerrou o Curso de Formação Policial no dia 12 de junho e teve o resultado final do concurso homologado em 19 de junho.