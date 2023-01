Polícia Civil volta a combater furto e receptação de cobre em Campo Grande

REDE DE PROTEÇÃO

Operação Rede de Proteção cumpre mandados de prisão em todo o País

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26), a Operação Rede de Proteção, para o cumprimento de mandados de prisão e busca contra acusados de crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

A operação é realizada em todo o País, mas não foi divulgado quantos mandados são cumpridos em Mato Grosso do Sul.

Segundo a Polícia Federal, as ações tiveram início no início do ano, com o cumprimento de mandados de prisão de criminosos que já constavam do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), mas ainda estavam em liberdade.

O objetivo é reprimir crimes sexuais contra crianças e adolescentes , retirando das ruas e do convívio social as pessoas investigadas, processadas criminalmente e condenadas por este tipo de crime, impedindo, desta forma, que novos delitos sejam cometidos.

Até a manhã de hoje, no primeiro balanço parcial, 57 mandados de prisão e 40 mandados de busca foram cumpridos em vários estados.

Houve ainda sete prisões em flagrante.

A operação segue em andamento durante todo o dia e novos balanços devem ser divulgados, conforme a Polícia Federal.

Simultaneamente a Operação Rede de Proteção, também foram deflagradaas operações centradas em crimes sexuais contra crianças por meio da internet.

Ainda segundo a PF, as ações têm identificado e impedido a ação de abusadores e proporcionado o resgate de número relevante de crianças vítimas.

A Polícia Federal mantém uma força-tarefa de identificação de vítima, composta por policiais federais e civis especializados em identificar vítimas a partir de imagens e vídeos, com objetivo de resgatar essas pessoas e identificar e prender seus agressores.