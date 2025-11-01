Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia da Argentina prende três brasileiros suspeitos de integrar Comando Vermelho

Três brasileiros oriundos do Rio de Janeiro foram presos na sexta-feira, 31, pela polícia de Misiones

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

01/11/2025 - 23h00
Três brasileiros oriundos do Rio de Janeiro foram presos na sexta-feira, 31, pela polícia de Misiones, na Argentina. Os homens foram capturados na cidade de Alba Posse, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, e teriam entrado ilegalmente no país. As autoridades policiais tentam descobrir se eles possuem ligações com a facção criminosa Comando Vermelho.

A suspeita é a de que eles fugiram em função da Operação Contenção, deflagrada na terça-feira, 28, e que se tornou a mais letal da história do Rio. Liderada pelo governador Cláudio Castro (PL), a megaoperação policial terminou com a morte de 132 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha.

"No momento, a polícia de Misiones, por meio de sua equipe de inteligência de fronteira, mantém comunicação direta com as polícias Militar e Civil do Brasil para verificar se os detidos possuem exigências judiciais ou alertas internacionais", diz a polícia de Misiones, em nota publicada nas redes sociais da instituição.

Os detidos foram identificados como Ednei Carlos dos Santos, Luis Eduardo Teixeira de Souza e Jackson Santos de Jesús. Eles têm entre 23 e 35 anos e são todos moradores de Rio das Ostras, no RJ. De acordo com informações compartilhadas pela polícia de Misiones, dois dos homens possuem antecedentes por tráfico de drogas no Brasil, e o terceiro, por agressões.

Cidades

Motorista de aplicativo tem carro roubado e termina na Bolívia

Segundo contou na delegacia, o que era para ser uma corrida até o Indubrasil terminou com o trabalhador atravessando a fronteira e perdendo o veículo, um HB20 Hatch

01/11/2025 16h00

Crédito: Sejusp

Um homem de 25 anos procurou a polícia e disse que, ao aceitar uma corrida com valor combinado de R$ 40, com destino ao Indubrasil, acabou sendo levado por um criminoso de Campo Grande até a Bolívia, onde teve o carro, um HB20 Hatch preto, roubado.

A vítima relatou no boletim de ocorrência que, na madrugada de sexta-feira (31), estava em um posto de gasolina quando foi abordada por um cidadão que perguntou se ele era “Uber”.

Ao responder que sim, combinaram uma corrida fora do aplicativo, com destino ao Indubrasil, pelo valor de R$ 40. O passageiro embarcou no banco traseiro, e o motorista seguiu o trajeto.

No Indubrasil, o passageiro sacou um objeto e encostou na nuca da vítima, anunciando o assalto. Ele pegou o dinheiro, o cartão de crédito e o celular do motorista.

Segundo o relato, o criminoso desceu do carro e entrou no banco dianteiro do carona, sempre aparentando segurar uma arma por baixo das roupas, apontada para o trabalhador.

Nesse momento, ordenou que a vítima seguisse em direção a Corumbá. O motorista passou pelos municípios de Anastácio e Miranda. Ao passar por um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), observou que os agentes fiscalizavam um Fiat Palio Weekend de cor verde escura. Nesse ponto, ele disse ao criminoso que estava com sono.

Os dois trocaram de lugar, e o criminoso assumiu a direção. Seguiram o percurso sem levantar suspeitas, passando pela ponte da Polícia Militar Ambiental (PMA), na entrada de Corumbá. Já próximo à fronteira, a vítima voltou a dirigir o carro e acabou atravessando para o lado boliviano.

Na Bolívia, o criminoso mandou o motorista descer do veículo e fugiu com o carro. Em território boliviano, a vítima pediu carona a um motociclista, que o levou até a fronteira. De lá, ele conseguiu atravessar de volta para o Brasil.

Saga

Na Cidade Branca, o motorista pegou um táxi até a Delegacia de Atendimento à Mulher. Para pagar a corrida, pedia o telefone de pessoas emprestado para falar com a esposa pelas redes sociais, e ela fazia as transferências do dinheiro.

Na delegacia, recebeu a orientação de registrar o caso em outra unidade. Ao chegar lá, foi informado de que deveria fazer o boletim em Campo Grande, onde o roubo havia ocorrido.

Depois disso, seguiu para a rodoviária de Corumbá, onde a esposa pagou a passagem de ônibus transferindo o valor ao funcionário da empresa por volta das 16h.

Ele chegou à meia-noite de sábado (1°) a Campo Grande e procurou a delegacia. Disse que o carro é alugado, tem seguro e afirmou não entender por que o bloqueio do veículo não foi acionado ao cruzar a fronteira.

O caso foi registrado como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima.

Oportunidade

Curso gratuito de artesanato natalino é opção de renda extra em Campo Grande

Podem participar pessoas a partir de 16 anos. É uma oportunidade de aprender técnicas de artesanato e ajudar no orçamento de casa

01/11/2025 15h30

Crédito: Fundo de Apoio à Comunidade / Divulgação

Faltando 54 dias para o Natal, quem deseja ganhar um dinheiro extra no fim do ano pode se inscrever no curso totalmente gratuito de Arranjos Natalinos oferecido pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), em Campo Grande.

O aulão é voltado para pessoas a partir de 16 anos em situação de vulnerabilidade social. A oficina pretende capacitar e qualificar os interessados, ensinando técnicas de artesanato com temática natalina.

Com vagas limitadas, 20 para cada turma, a coordenadora-geral do FAC, Adir Diniz, destaca que o curso é uma oportunidade de oferecer novas perspectivas aos participantes.

“Nosso foco é proporcionar conhecimento e ferramentas para que essas pessoas possam transformar o talento em uma fonte de renda, especialmente neste período do ano, em que o artesanato natalino tem grande procura”, afirma Adir.

No total, serão quatro turmas, com 20 vagas distribuídas nos períodos matutino e vespertino, conforme o cronograma:

  • Turma 1 (matutino): 3 a 7 de novembro, das 8h às 12h
  • Turma 2 (vespertino): 3 a 7 de novembro, das 13h às 17h
  • Turma 3 (matutino): 10 a 14 de novembro, das 8h às 12h
  • Turma 4 (vespertino): 10 a 14 de novembro, das 13h às 17h

As aulas acontecem na sede do FAC, localizada na Avenida Fábio Zahran, nº 6.000 – Vila Carvalho.

Para participar, os interessados devem entrar em contato pelo telefone 2020-1361.

Além do aprendizado prático, o curso busca incentivar o empreendedorismo e valorizar o trabalho manual como instrumento de transformação social.
 

