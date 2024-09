Polícia exuma feto, 'peça-chave' para explicar estupro de vulnerável

FIM DO SOFRIMENTO

Mudança repentina no clima vai na contramão da meteorologia, que previa até 43 graus para este fim de semana

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul reserva uma surpresa para este fim de semana: após dias de calor intenso, o estado deve receber pancadas de chuva em algumas regiões e temperaturas mais amenas.

Segundo a previsão do Climatempo, no caminho contrário do previsto, MS deve ter uma trégua de calor e pancadas de chuvas durante à noite entre os dias 14 e 15 de setembro.

Inicialmente, esperava-se que a onda de calor prevista para o estado atingisse a máxima de 43,4 graus neste mesmo período. Como a previsão não se confirmou, os sul mato-grossenses poderão desfrutar do fim de semana em um clima mais agradável.

Confira:

Campo Grande:

No sábado (14), o dia será marcado por sol e muitas nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas à noite. A umidade do ar deve aumentar para 37%. A temperatura deve varias entre 25ºC e 35ºC.

Já no domingo (15), uma queda na temperatura deve dar um alívio para os termômetros de Campo Grande. Com máxima de 25º e mínima de 20º, a capital terá a tarde marcada por um tempo chuvoso chuvoso que deve ajudar a aumentar a umidade relativa do ar para 67%.

Essa umidade, embora não seja ideal, representa um alívio em relação aos baixos índices registrados nos últimos dias. A partir de segunda-feira, o tempo deve voltar ao normal, com sol e poucas nuvens.

Dourados

No sábado (14), a previsão do tempo é de garoa o dia todo e pancadas de chuva durante à noite. A máxima será de 26ºC e a mínima de 21ºC.



No domingo (15), uma onda de frio deve atingir a cidade, com mínimas de 19ºC e máxima de 22°C. Durante à noite, há previsão de leves pancadas de chuva . A umidade relativa do ar ficará em 67%.

Ponta Porã

No sábado (14), a previsão do tempo indica que o clima ficará nublado o dia todo, com chuvas que devem durar o dia todo. Além do tempo chuvoso, uma onda de frio deve atingir a cidade, com mínimas de 19ºC e máximas de 23ºC.

No domingo (15), o tempo deve permanecer com baixas temperaturas, entre 17ºC e 21ºC, com pancadas de chuva durante o dia todo.

Corumbá

No sábado (14), a manhã será marcada por sol e muitas nuvens. No entanto, à noite, o tempo ficará nublado e com possibilidade de garoa.

No domingo (15), o sol volta a predominar e não há previsão de chuva.



Durante todo o fim de semana, as temperaturas devem varias 25ºC e 30ºC.

Porto Murtinho

No sábado (14) , a previsão do tempo indica céu nublado com possibilidade de chuva o dia todo. Os termômetros devem dar um alívio na onda de calor, com mínima de 21ºC e máxima de 26ºC.

No domingo (15), o tempo deve permanecer nublado e chuvoso. A mínima fica entre 19ºC e máxima de 24ºC.

Umidade do ar

No começo da semana, a umidade relativa do ar chegou a 7% em MS, segundo monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Idealmente, a umidade deve variar entre 50% e 80%. Valores abaixo de 30% indicam ar muito seco, o que pode causar problemas respiratórios e ressecamento da pele.

