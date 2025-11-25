Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

CAMPO GRANDE (MS)

Adolescente morre em confronto com o Choque após tentativa de fuga

Garoto tentou fugir pelo telhado, mas foi capturado pelos policiais, momento em que ocorreu o confronto

Naiara Camargo

Naiara Camargo

25/11/2025 - 08h25
Adolescente, de 17 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque), na noite desta quarta-feira (24), na rua Wega Neri, no Portal Caiobá, em Campo Grande.

Ele tinha passagens pela polícia por roubo, homicídio e tráfico de drogas. É suspeito de matar um adolescente de 15 anos, em 6 de setembro de 2025, na Vila Nhanhá, em Campo Grande. Além disso, possuía mandado de apreensão em aberto e estava foragido da justiça.

Conforme apurado pela reportagem, os militares realizavam patrulhamento pela região, quando recebeu uma denúncia de que uma mulher estaria escondendo um foragido da justiça em sua residência.

Arma utilizada pelo adolescente de 17 anos para atacar os policiais. Foto: Divulgação/BPMChoque

Em seguida, se deslocaram até o endereço indicado e foram recebidos por duas pessoas, uma menina e um garoto. Um outro rapaz, de 17 anos, que estava dentro da casa, fugiu para os fundos da residência, o que gerou desconfiança dos policiais.

O autor foi localizado agachado no telhado do imóvel, momento em que os militares deram voz de abordagem, mas ele desobedeceu, sacou uma arma e apontou em direção aos policiais. Para se defenderem, os PMs revidaram, balearam e desarmaram o criminoso.

Ele se desequilibrou do telhado e caiu no chão da casa vizinha e, mesmo ferido, atirou mais duas vezes contra os policiais, que reagiram novamente e efetuaram mais disparos. O rapaz ainda tentou pular o muro dos fundos da residência para fugir, mas, estava baleado e não conseguiu.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante atendimento médico.

Polícia Civil e Polícia Científica foram acionados para recolher os vestígios do confronto e realizar a perícia.

No local dos fatos, foram apreendidos um revólver de calibre .32 e porção de drogas (136 gramas de maconha).

O caso foi registrado como “Homicídio Decorrente de Intervenção de Agente de Estado”, "Tráfico de Drogas" e "Tentativa de Homicídio" na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

ESTATÍSTICA

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 64 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 25 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul. 

Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro, 5 em outubro e 1 em novembro.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

2025

Homem morto a tiros por vingança é o 115º assassinato em Campo Grande

Rapaz se envolveu em uma briga na sexta-feira (7), ocasião em que esfaqueou um indivíduo, por isso, acredita-se que é uma vingança

12/11/2025 10h30

Homicídio em praça do Parque do Sol, em Campo Grande

Homicídio em praça do Parque do Sol, em Campo Grande Divulgação/CBMMS

Marco Aurélio de Oliveira, de 47 anos, foi assassinado a tiros, na noite desta terça-feira (11), na esquina das ruas Manoel Macedo Falcão e Durando Pereira, bairro Parque do Sol, em Campo Grande.

Ele levou um tiro no rosto e outro nas costas. Este é o 115º assassinato, no ano de 2025, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, Marco Aurélio estava em uma praça quando uma pessoa, que não foi identificada/localizada, passou atirando contra o rapaz.

Marco Aurélio não teve tempo de se defender, caiu no chão e morreu no local dos fatos logo em seguida. De acordo com a prima da vítima, ele se envolveu em uma briga na sexta-feira (7), ocasião em que esfaqueou um indivíduo. Por isso, acredita-se que o homicídio tenha ocorrido por vingança.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas, ele faleceu antes mesmo da chegada do socorro.

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher os vestígios do assassinato, realizar a perícia e retirar o corpo.

O caso foi registrado como “homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 350 pessoas foram mortas (homicídio doloso), entre 1º de janeiro e 12 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número,

  • 320 são homens
  • 21 mulheres
  • 9 não tiveram o sexo divulgado
  • 102 são jovens
  • 193 são adultos
  • 31 são idosos
  • 10 são adolescentes
  • 6 são crianças
  • 8 não tiveram a idade divulgada
  • 115 ocorreram em Campo Grande
  • 235 ocorreram no interior do Estado

Os assassinatos ocorreram em janeiro (49), fevereiro (34), março (44), abril (35), maio (33), junho (27), julho (27), agosto (38), setembro (44), outubro (18) e novembro (1).

HOMICÍDIO

Homicídio é quando uma pessoa tira a vida da outra intencionalmente.

Homicídio doloso é a forma mais grave de tirar a vida de alguém, pois envolve a premeditação e a intenção de causar a morte. Isso significa que o autor do crime tinha a intenção clara de matar a vítima, agindo de forma deliberada e consciente.

Veja os tipos de homicídio doloso:

Homicídio Simples: O homicídio simples ocorre quando alguém tira a vida de outra pessoa de forma intencional, mas sem agravantes. Por exemplo, um indivíduo que, durante uma briga, mata outra pessoa sem qualquer motivo específico pode ser acusado de homicídio simples.

Homicídio Qualificado: O homicídio qualificado é uma forma mais grave de homicídio doloso, envolvendo circunstâncias agravantes. Por exemplo, se o homicídio for cometido com crueldade, mediante paga ou promessa de recompensa, ou para ocultar outro crime, ele será considerado qualificado e terá penas mais severas.

Homicídio Privilegiado: O homicídio privilegiado ocorre quando o autor do crime age sob forte emoção, como violenta emoção, medo, ou impulso irresistível. Nesses casos, a pena pode ser reduzida.

Operação Falsas Raízes

PF desarticula quadrilha que fraudava documentos para obter benefícios sociais

Grupo criminoso conseguia a regularização migratória de estrangeiros por meio da apresentação de declarações de residência falsas e contratos de aluguel fictícios, e, e seguida, se inscrevia em programas sociais

11/11/2025 09h05

PF em diligências - imagem de ilustração

PF em diligências - imagem de ilustração DIVULGAÇÃO/PF

Polícia Federal (PF), desarticulou, nesta terça-feira (11), uma associação criminosa que fraudava documentos migratórios e benefícios sociais, em Ponta Porã, município fronteiriço Brasil/Paraguai localizado a 313 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a PF, o objetivo é inibir a obtenção fraudulenta de documentos migratórios e a solicitação indevida de benefícios previdenciários e assistenciais. A ação foi batizada como “Operação Falsas Raízes”.

Conforme apurado pela reportagem, a quadrilha conseguia a regularização migratória de estrangeiros por meio da apresentação de declarações de residência falsas, contratos de aluguel fictícios e outros documentos falsos.

Após a confecção do documento falso, o grupo dava entrada nos pedidos de benefícios sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o programa Bolsa Família, causando enormes prejuízos aos cofres públicos.

BPC é um benefício assistencial pago a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência. Ele garante um salário-mínimo mensal para aqueles que não possuem condições de se sustentar ou não têm direito a benefícios previdenciários.

Bolsa Família é um programa de transferência de renda do Governo Federal, que visa combater a fome, a pobreza e promover a inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A principal regra para ter direito ao benefício é que a renda mensal familiar por pessoa seja de até R$ 218,00.

