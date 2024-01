Itaquiraí

Vídeo mostra o momento em que o baú da carreta é cortado e mais de 28 mil garrafas de óleo de cozinha são levadas por assentados na BR-487, em Itaquiraí

Uma carreta Scania, do tipo baú, tombou com mais de 28 mil garrafas de óleo de soja e acabou saqueada por 100 assentados, que usaram até machado para retirar a carga do veículo. O local onde a carreta tombou, fica no Assentamento Santo Antônio, na BR-487, às margens do Rio Paraná, no município de Itaquiraí.

A carga estava estimada em R$146,8 mil e segundo relatos do motorista, ele teria carregado a carreta com 1.404 caixas de óleo de soja, em Dourados. A carga tinha como destino o estado do Paraná, porém devido a uma falha mecânica o motorista perdeu o controle do veículo e acabou tombando as margens da rodovia .

O motorista registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Itaquirai que segue investigando o caso e os envolvidos no saqueamento. O caso foi registrado como "furto", "furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo" e "furto qualificado mediante concurso de pessoas".

