Brasileiro foragido por tráfico internacional é entregue à Polícia Federal de MS

Com mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Federal de Manaus, o brasileiro, apontado por atuar em uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, foi preso pela polícia boliviana e extraditado

Laura Brasil

17/08/2025 - 15h00
O brasileiro identificado como Luanderson Geovane Barros Ribeiro, de 29 anos, foi preso pela polícia boliviana e entregue a agentes da Polícia Federal (PF) na ponte que liga Arroyo Concepción a Corumbá.

No momento da prisão, o brasileiro estava a bordo de um avião de pequeno porte, na região de Santa Cruz de La Sierra, acompanhado pelo piloto. Os dados da aeronave não batiam, o que chamou a atenção das autoridades locais.

A aeronave foi interceptada instantes antes de levantar voo.

Ao consultarem os dados do brasileiro, conforme apurou o site Diário Corumbaense, as autoridades constataram que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Federal de Manaus, no estado do Amazonas, pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Enquanto Luanderson foi extraditado, a nacionalidade do piloto não foi confirmada, e ele permaneceu detido na Bolívia.

Rota do tráfico

O local em que o suspeito foi preso é amplamente conhecido pelas autoridades como rota do tráfico aéreo. As investigações apontam que o brasileiro trabalhava como mecânico de aeronaves usadas no transporte de drogas.

Além disso, conforme o documento que embasou o pedido de prisão, há indícios da participação dele em uma organização criminosa com atuação no tráfico internacional de drogas.

JARDIM BATISTÃO

Deam reforça pedido de ajuda para localizar autor de estupro em Campo Grande

O crime aconteceu na noite do dia 22 de julho, quando uma jovem de 22 anos voltava da academia

14/08/2025 11h30

O crime aconteceu às Rua Borneu às 22h35, do dia 22 de julho

O crime aconteceu às Rua Borneu às 22h35, do dia 22 de julho FOTO: Reprodução PCMS

Nesta quinta-feira (14), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher - (DEAM), reforçou o pedido de ajuda a população para tentar localizar o autor de um estupro ocorrido no dia 22 de julho, no bairro Jardim Batistão, em Campo Grande.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a delegada adjunta da 1ª Deam, Analu Ferreira, afirmou que o estupro é um crime hediondo que deixa marcas profundas na vítima e na sociedade. "Pedimos a coloração e qualquer informação que possa nos ajudar na investigação e identificar o suspeito", solicitou.

Diante disso, qualquer informação que possa auxiliar na identificação do suspeito deve ser repassada imediatamente ao Setor de Crimes Sexuais, pelo telefone:  (67) 99199-0726.

Imagens de câmeras de segurança adquiridas pela polícia mostram a jovem de 22 anos passando pela Rua Borneu às 22h35, do dia 22 de julho, quando é abordada por um homem armado com um canivete e arrastada para trás de uma árvore. Conforme o depoimento, a menina voltava da academia quando o crime aconteceu.

De acordo com as imagens, o agressor andava pela região cerca de 20 minutos antes da vítima passar pelo local e ele cometer o crime.

O homem vestia casaco xadrez, calça jeans preta e boné preto. Ele praticou o crime e fugiu do local.

Veja o vídeo e ajude a identificar o autor:

POLÍCIA

Homem tenta matar esposa a facadas e é preso no interior do Estado

O crime ocorreu em Paranaíba e foi registrado como tentativa de feminicídio

13/08/2025 10h00

Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de feminicídio em Paranaíba

Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de feminicídio em Paranaíba FOTO: Divulgação PCMS

Na tarde desta terça-feira (12), um homem  de 37 anos foi preso, após tentar matar a companheira, de 44 anos, a facadas na cidade de Paranaíba, distante aproximadamente 408 quilômetros de Campo Grande.

O crime aconteceu cerca de uma hora antes da prisão em uma residência localizada às margens da BR-158.

Para a polícia, a vítima relatou que, o autor começou a agredi-la com a faca após um episódio de ciúmes. Os golpes atingiram as costas, o rosto e o queixo da mulher, que mesmo gravemente ferida, conseguiu fugir do local em sua motocicleta, pedir socorro a populares e foi encaminhada pela Polícia Militar ao Pronto-Socorro da Santa Casa.

Com a denúncia, os investigadores começaram as buscas e localizaram o autor, que foi preso em flagrante menos de uma hora após o crime. A vítima segue em acompanhamento médico, apresentando lesões na lombar, na região das costelas e no rosto.

Conforme a polícia, esse é um caso de tentativa de feminicídio, no qual a vítima conseguiu buscar ajuda e que o crime não se concretizou, entretanto, o fato acende o alerta para que as vítimas denunciem qualquer tipo de agressão. Isso porque, este ano, Mato Grosso do Sul já registrou 22 casos de feminicídio. Veja:

O primeiro caso de 2025 foi a morte de Karina Corin, de 29 anos, nos primeiros dias de fevereiro, baleada na cabeça pelo ex-companheiro, Renan Dantas Valenzuela, de 31 anos. 

Já o segundo feminicídio deste ano no Estado foi a morte de Vanessa Ricarte, esfaqueada aos 42 anos, por Caio Nascimento, criminoso com passagens por roubo, tentativa de suicídio, ameaça, além de outros casos de violência doméstica contra a mãe, irmã e outras namoradas.

No terceiro caso, a vítima foi Juliana Domingues, de 28 anos, assassinada com golpes de foice pelo marido, na noite do dia 18 de fevereiro, na comunidade indígena Nhu Porã, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Quatro dias depois, no dia 22 de fevereiro, Mirieli dos Santos, de 26 anos, foi a quarta vítima do ano, morta a tiros pelo ex-namorado, Fausto Junior, no município de Água Clara - localizado a 193 km de Campo Grande.

No dia seguinte, Emiliana Mendes, de 65 anos, foi morta no município de Juti, localizado a 310 km de distância de Campo Grande. A vítima foi brutalmente atacada pelo suspeito, que, após esgana-la, arratou seu corpo até uma residência e colocou em cima de um colchão, a fim de simular uma eventual morte natural. 

O sétimo caso de feminicídio registrado em 2025 foi o de Giseli Cristina Oliskowiski, morta aos 40 anos, encontrada carbonizada em um poço no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O crime aconteceu no dia 1º de março;

Já o oitavo feminicídio foi o de Ivone Barbosa da Costa Nantes, morta a golpes de faca na região da nuca pelas mãos do então namorado no assentamento da zona rural de Sidrolândia batizado de Nazareth, em 17 de abril. 

nono caso foi registrado com o achado do corpo de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, encontrado na tarde do dia 14 de maio, no Rio Aporé, em Cassilândia-MS, segundo divulgado pela Polícia Civil. De acordo com as informações, o crime aconteceu no dia 11 de maio. 

Já o décimo caso, foi o de Simone da Silva, de 35 anos, na noite do dia 14 de maio, morta a tiros na frente dos próprios filhos por William Megaioli da Silva, de 22 anos, que se entregou à polícia ainda com a arma em mãos. 

No 11º feminicídio de Mato Grosso do Sul, a vítima foi Olizandra Vera Cano, de 26 anos, que foi assassinada com golpes de faca no pescoço pelo marido de 32 anos, no dia 23 de maio. O autor acabou preso em flagrante, na cidade de Coronel Sapucaia, a 395 quilômetros de Campo Grande.

O 12º caso caso aconteceu no dia 25 de maio, no Hospital Regional de Nova Andradina, e vitimou Graciane de Sousa Silva, que foi vítima de diversas agressões durante quatro dias seguidos, na cidade de Angélica, distante aproximadamente 275 quilômetros de Campo Grande.

Seguindo a sequência, Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha Sophie Eugênia Borges, de apenas 10 meses, foram as 13ª e 14ª  vítimas de femicídio, em Mato Grosso do Sul. As duas foram mortas e queimadas no dia 26 de maio, no bairro São Conrado, em Campo Grande. O autor do crime, João Augusto Borges, de 21 anos, que era marido de Vanessa e pai de Sophie confessou o duplo homicídio, e afirmou que o cometeu pois Vanessa queria se separar e ele não queria pagar pensão para a filha.

Já a 15ª morte por feminicídio em Mato Grosso do Sul neste ano, foi a de Eliane Guanes, de 59 anos, que foi queimada viva pelo capataz Lourenço Xavier, de 54 anos. De acordo com as informações, ele jogou gasolina no corpo de Eliane e ateou fogo na mulher, em fazenda na região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá, onde os dois trabalhavam. O crime aconteceu na noite do dia 6 de junho.

Doralice da Silva, de 42 anos, foi a 16ª vítima de 2025, morta a facadas no dia 20 de junho, após uma discussão com o companheiro Edemar Santos Souza, de 31 anos, principal suspeito. O crime ocorreu na Rua dos Pereiras, na Vila Juquita, em Maracaju, a cerca de 159 quilômetros de Campo Grande.

A 17ª vítima foi  Rose Antônia de Paula, foi encontrada morta e praticamente decapitada, em uma casa em Costa Rica no dia 28 de junho. Rose era moradora de Bonito e pretendia retornar para a cidade no dia do crime. Entretanto, vizinhas estranharam o fato de ela não ter aparecido para tomar café em uma lanchonete que costumava frequentar. Pouco tempo depois, ela foi encontrada morta.

No dia 4 de julho, a 18ª vítima foi Michely Rios Midon Orue, de 48 anos, morta a facadas pelo próprio filho, de 21 anos, que era esquizofrênico. O crime aconteceu no município de Glória de Dourados, distante aproximadamente 260 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi morta com pelo menos cinco facadas, sendo o golpe fatal desferido na região da jugular.

O 19° caso aconteceu no dia 25 de julho, com a morte de Juliete Vieira, de 35 anos, que foi esfaqueada pelo irmão, Edivaldo Vieira, de 41 anos. O crime aconteceu na cidade de Naviraí, distante aproximadamente 359 quilômetros de Campo Grande. 

A professora de Cinira de Brito foi a 20ª vítima. Ela foi assassinada a facadas pelo marido dentro de casa, em Ribas do Rio Pardo.

No dia 3 de agosto, Salvadora Pereira foi a 21ª vítima, ao ser assassinada com um tiro no rosto pelo companheiro, em uma propriedade rural de Corumbá, onde ambos eram caseiros. O casal estava na residência com cinco crianças, com idades entre 2 e 8 anos, e bebiam quando, por motivos que não foram informados, iniciaram uma discussão e o companheiro a matou.

Completando a estatística, no dia 9 de agosto, Letícia Araújo, 25 anos, foi morta atropelada pelo marido, Vitor Ananias, 25. Esse foi o 22° caso de feminicídio do ano e autor do crime foi preso.

