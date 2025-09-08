Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

APREENSÃO

DOF apreende 3 toneladas de droga espalhadas em carga de cobre

Entorpecente foi avaliado em R$ 7,1 milhões; homem, de 36 anos, foi preso em flagrante

Naiara Camargo

Naiara Camargo

08/09/2025 - 10h30
Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam três toneladas de droga, neste sábado (6), em Bataguassu, município localizado a 310 quilômetros de Campo Grande.

Maconha (1.900 kg) e skunk (100 kg), distribuídas em fardos, estavam espalhados em meio a carga de cobre, em uma carreta Scania.

O entorpecente foi avaliado em R$ 7,1 milhões. Homem, de 36 anos, foi preso em flagrante.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais faziam bloqueio na BR-267, no Posto Fiscal VX de Novembro, próximo à divisa com o estado de São Paulo, quando deram voz de abordagem ao condutor do veículo.

Durante o interrogatório, ele apresentou muito nervosismo, afirmando que carregou a carreta em Mato Grosso e seguiria para o Porto de Santos, litoral de São Paulo.

Mas, acabou confessando que carregou a droga em Campo Grande (MS) e entregaria em São Paulo (SP), onde receberia R$ 50 mil pelo transporte.

O rapaz e a droga foram levados para a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em Dourados.

A ação ocorreu durante o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é reconhecido como um importante corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países e é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 9.436 quilos de cocaína, 329.598,371 quilos de maconha e 75 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 8 de setembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

A apreensão de drogas cresceu 151% no primeiro trimestre de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024, no Estado.

Números mostram que 116,3 toneladas de entorpecentes foram apreendidas entre 1º de janeiro e 31 de março de 2025, frente a 46,2 toneladas capturadas no mesmo período do ano passado. O número representa um crescimento de 151%.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia Militar comemora 190 anos com ingresso de 914 novos policiais

PM chega a 190 anos de história com aproximadamente 5 mil militares espalhados nos municípios de MS

05/09/2025 12h39

Polícia Militar de MS surgiu em 1835, com os destemidos homens do mato e trilheiros que protegiam os viajantes e mantinham a ordem em terras de fronteira

Polícia Militar de MS surgiu em 1835, com os destemidos homens do mato e trilheiros que protegiam os viajantes e mantinham a ordem em terras de fronteira Paulo Ribas/Correio do Estado

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) comemora 190 anos de história nesta sexta-feira (5).

Cerimônia alusiva de aniversário foi celebrada, às 9h desta sexta-feira, no Comando Geral da PMMS, localizado na avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, número 1203, Jardim Veraneio, em Campo Grande.

Várias autoridades civis e militares participaram da cerimônia, incluindo o governador de MS, Eduardo Riedel (PP); secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira; comandante geral da PMMS, coronel Renato dos Anjos Garnes e deputado federal, Rodolfo Nogueira (PL-MS).

Durante a cerimônia, houve hasteamento da bandeira, apresentação e revista da tropa, canto do hino nacional, entrega de condecorações/medalhas de honra ao mérito, discursos, homenagens a autoridades civis e militares, marcha da tropa e desfile de entidades militares (soldados recém formados dos CPAs do interior do estado, BOPE, CHOQUE, PMA e esquadrão de cavalaria) e civis (Proerde, Bom de Bola, projeto Florestinha e Escola Cívico Militar Maria Correa Dias).

História

A Polícia Militar de MS surgiu em 1835, com os destemidos homens do mato e trilheiros que protegiam os viajantes e mantinham a ordem em terras de fronteira. Essa data foi um marco histórico, em respeito a tradição e a herança daqueles primeiros guardiões.

Em 1977, houve a divisão do Estado e a criação de Mato Grosso do Sul. Com isso, neste ano, mas eu oficialmente a PMMS. Em 1982, houve o ingresso da primeira turma de mulheres à corporação.

Em 1985, houve a formação das primeiras oficiais femininas, época em que as mulheres começaram a ganhar espaço no meio militar. Em 1992, houve a criação da Tropa Ostensiva de Repressão Armada (TORA), embrião das tropas especializadas que hoje são BOPE e CHOQUE.

Em 2020, a primeira mulher ocupou a patente militar máxima: coronel Neidy, atualmente subcomandante da PMMS. Ao todo, a corporação teve 22 comandantes ao longo de 190 anos de história. 

O governador de MS, Eduardo Riedel, parabenizou a corporação pelos seus 190 anos de história e ressaltou o ingresso de quase 1.000 militares na corporação em um ano.

"Mato Grosso do Sul vive este momento muito em função da segurança pública que nós temos no nosso Estado. Nós temos muito orgulho de apresentar a nossa segurança pública. O que depender de mim nós vamos continuar avançando para sermos uma das melhores polícias militares do Brasil.

De ano passado para cá, são 914 novos integrantes na Polícia Militar de MS. É um orgulho que a gente tenha um Estado em ordem, um Estado seguro e por isso que vocês são, de maneira permanente, capacitados, qualificados, forjados no exercício da profissão, para que vocês possam contribuir com a sociedade", disse Riedel, em seu discurso.

Atualmente, a PMMS conta com 5.929 militares da ativa e 5.061 da reserva. A corporação atua no policiamento ostensivo e preventivo, além de operações contra crimes transfronteiriços, aproveitando sua expertise em áreas urbanas, rurais e pantaneiras.

Em abril de 2025, a PMMS recebeu 42 motocicletas e 89 fuzis destinados a unidades de Campo Grande, Três Lagoas e Dourados, com investimento de R$ 4,4 milhões para reforçar o policiamento ostensivo.

VISTA ALEGRE - MARACAJU

Mulher é agredida com faca e martelo e liga para polícia pedindo "táxi"

Mulher, de 25 anos, tem medida protetiva contra o autor; caso aconteceu na área rural de Maracaju

03/09/2025 11h30

Comandante do 15º BPM/Maracaju, Tenente-Coronel Nelson Vieira Tolotti, que atendeu a ocorrência - Reprodução Instagram

Comandante do 15º BPM/Maracaju, Tenente-Coronel Nelson Vieira Tolotti, que atendeu a ocorrência - Reprodução Instagram

Mulher, de 25 anos, que não teve a identidade divulgada, ligou para a Polícia Militar pedindo um “táxi”, na manhã desta terça-feira (2), em uma fazenda localizada na área rural de Vista Alegre, em Maracaju, município localizado a 158 quilômetros de Campo Grande.

Ela foi agredida com martelo, faca e socos pelo companheiro, de 23 anos. A vítima afirmou ainda que já havia sofrido agressões anteriores, como puxões de cabelo e tapas. Além disso, tem medida protetiva contra o autor.

No diálogo, ela simulava solicitar um táxi, mas na verdade pedia ajuda por estar em situação de violência doméstica.

A moça fez a denúncia diretamente no celular do Comandante do 15º BPM/Maracaju, Tenente-Coronel Nelson Vieira Tolotti. O militar percebeu a gravidade da situação, se passou por “taxista” e solicitou a localização da vítima.

Militares se deslocaram até o endereço, detiveram o homem, que apresentou comportamento agressivo durante a abordagem, o que exigiu o uso de algemas. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.

Já a vítima foi encaminhada ao Hospital Soriano de Maracaju, onde passou por exames.

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul está atenta e é sensível em casos de pedido de socorro disfarçados, em situações onde mulheres, vítimas de violência doméstica, acionam socorro pedindo “pizza”, “lanche” ou “táxi”.

Violência contra mulher deve ser denunciada em qualquer circunstância, seja agressão física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial.

Os números para denúncia são 180 (Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Metropolitana).

O sinal "X" da cor vermelha, escrita na mão, significa que a vítima quer alertar que sofre violência doméstica. Portanto, o cidadão deve ficar atento, acolhê-la e acionar as autoridades. 

Denuncie!

