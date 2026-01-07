DOF apreende maconha "ice" escondida em carcaças de bateria

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam uma carga de maconha "ice" escondidas em carcaças de baterias, em uma carreta, na manhã desta quarta-feira (7), na BR-487, divisa entre Naviraí (MS) Porto Camargo (PR), a cerca de 358 quilômetros de Campo Grande.

A pesagem do entorpecente está sendo realizada neste momento e a carga total (ton) será divulgada nas próximas horas. O entorpecente foi encaminhado para a base do DOF em Dourados.

Esta é a primeira grande apreensão de maconha realizada pelo DOF, no ano de 2026, em Mato Grosso do Sul.

A maconha "ice" é uma forma concentrada de cannabis caracterizada por uma pureza e potência muito elevadas de THC, o princípio ativo da planta.

Ela é produzida a partir das flores da maconha através de um processo de extração que utiliza água gelada e gelo.

O ice é consideravelmente mais caro do que outras formas de maconha e tende a ser consumido por uma classe social mais alta. Geralmente é consumido por meio de fumo/vaporização.

A matéria será atualizada em breve para acréscimo de informações sobre carga total (ton) da droga.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país.

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 14.651 quilos de cocaína, 538.750 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

As forças de segurança responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).