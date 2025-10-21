Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

TENTATIVA DE FURTO

Dupla presa por invasão em shopping também furtou no RJ e Sergipe

Até o momento, três homens - 20, 23 e 26 anos - foram presos, sendo que dois tem passagens por furto e tentativa de furto em outros estados

Naiara Camargo

Naiara Camargo

21/10/2025 - 12h07
Dois homens, de 23 e 26 anos, envolvidos na tentativa de furto em uma joalheira no Shopping Norte Sul, foram presos, na madrugada desta terça-feira (19), em um bar localizado no bairro Morumbi, próximo a rotatória da Coca-Cola, em Campo Grande.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), delegado Reginaldo Salomão, a dupla tem passagens por furto e tentativa de furto em Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro (4) e Sergipe (2), além de lesão corporal em Sergipe (1).

Ambos são de Goiás (GO). Vale ressaltar que o indivíduo de 23 anos é filho de policial.

Segundo Salomão, um dos rapazes estava em um bar, no bairro Morumbi, tomando cerveja. Já o outro chegou de Uber horas depois para acompanhar o comparsa. Neste momento, os policiais estavam de longe observando.

Quando o rapaz abriu a porta do Uber para descer, o policial se aproximou. Em seguida, o autor fechou a porta e pediu para o Uber sair correndo.

Mas, o motorista percebeu a presença da polícia, desligou o carro e ergueu as mãos para cima. Em seguida, os policiais notaram que o autor estava fazendo movimentos estranhos no banco do veículo, como se estivesse convulsionando, e, então, o retiraram pela janela.

Os “movimentos estranhos” relatados pelos policiais representavam o autor destruindo seu celular com o pé. Veja a foto ao lado de como ficou o aparelho.

Celular destruído com o pé. Foto: Marcelo Victor

Ao ser retirado pela janela, ele resistiu à prisão e teve que ser algemado. Neste momento, o indivíduo que estava sentado ingerindo bebida alcoólica tentou fugir, mas foi contido pelos policiais.

Foram apreendidos um celular (destruído), dispositivo eletrônico para clonagem de sinal magnético e acessórios (pulseiras, anéis, colares, pingentes e brincos) – que ainda passarão por química para averiguar se é joia ou não.

Cada um dos três jovens (20, 23 e 26 anos) eram responsáveis por diferentes tarefas: 

  • 20 anos: invadir o shopping por meio da tubulação, desarmar o alarme e furtar a joalheira 
  • 23 anos: fazia reservas em hotéis e pagava alimentação com documentos falsos. Este é filho de policial 
  • 26 anos: conduzia o carro para levar e trazer os comparsas

Os policiais chegaram até a dupla após trabalho intenso de investigação, como varreduras em hotéis e Airbnbs; idas de casa em casa para reconhecimento de fotos; entrevistas e troca de informações com o Batalhão de Choque.

Segundo a polícia, eles saíram de Goiás e chegaram na sexta-feira (17) em Campo Grande, usando documentos falsos e até mesmo um boletim de ocorrência. 

De acordo com o GARRAS, os indivíduos visitavam joalherias antes do crime, se passando por especialistas em joias, para estudar o local, saber o local exato de câmeras de videomonitoramento, sensores de segurança e saídas de emergência, com o intuito de retornar ao local para roubo.

“Eles se apresentam como profissionais, joalheiros ou pessoas do mercado de joias e propõem negócios ao dono da joalheria. Perguntam se ali compram peças, quem é o joalheiro e quem faz todo o serviço. Depois, vão embora, e os outros ficam responsáveis por executar o furto”, detalhou Salomão.

Outro rapaz, de 20 anos, foi preso na tarde de domingo (19), no forro do shopping. Ao todo, três pessoas foram presas nesta ocorrência, mas, a polícia acredita que mais pessoas possam estar envolvidas no caso.

Detidos na delegacia, a dupla presa nesta madrugada disse aos policiais que "não ficarão muito tempo presos, pois têm dinheiro e podem pagar bons advogados, além de um ser filho de policial".

Os dois presos optaram por ficar em silêncio nesta madrugada e ainda falaram que "se os policiais quiserem saber de algo, é para eles investigarem, pois são investigadores e esse é o trabalho deles".

O FURTO

Homem invadiu e tentou furtar uma joalheria, na manhã de domingo (19), no Shopping Norte Sul Plaza, localizado na avenida Ernesto Geisel, número 2300, bairro Jockey Club, em Campo Grade.

Ele agiu com a ajuda de dois comparsas, que davam as coordenadas por meio de chamada de vídeo.

O alarme do estabelecimento disparou no momento da tentativa de furto e o assaltante não conseguiu levar nada. A proprietária da joalheria registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

A suspeita é de que ele teria acessado o shopping por meio de uma tubulação, onde ficou escondido durante a madrugada e a manhã de domingo (19).

À tarde, ele foi achado no forro do shopping pelos policiais e, em seguida, foi preso. Os outros dois envolvidos no crime – responsáveis por passar as coordenadas –, até então, estavam foragidos até segunda-feira (20), mas, foram presos, na madrugada desta terça-feira (21), por policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS).

No domingo (19), funcionários chegaram para trabalhar às 10h, mas foram impedidos, já que a área foi isolada pela polícia. O shopping abriu normalmente na segunda-feira (20), das 10h às 22h.

TRÁFICO DE DROGAS

Empresário de SP é preso ao usar grupo musical para lavar dinheiro em MS

Ele foi pego com 1.341 quilos de maconha, avaliados em R$ 2.862.000

13/10/2025 11h10

1.341 kg de maconha, acondicionadas em caixas de papelão

1.341 kg de maconha, acondicionadas em caixas de papelão Foto: divulgação/Polícia Civil

Empresário paulista, de 41 anos, foi preso pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRAS), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, neste sábado (11), em uma residência localizada no bairro Los Angeles, em Campo Grande.

Ele foi pego, em flagrante, com 1.341 kg de maconha, acondicionadas em caixas de papelão, em uma Volkswagen Kombi. O entorpecente foi avaliado em R$ 2.862.000.

Conforme apurado pela reportagem, a polícia descobriu que um rapaz, de 21 anos, atuava como batedor de drogas em uma rodovia que liga Ponta Porã a Campo Grande. Na Capital, o entorpecente era armazenado em um imóvel alugado para posteriormente ser transportado para São Paulo.

Os policiais descobriram o endereço e ficaram de prontidão até a chegada do proprietário da droga, momento em que ele – empresário paulista, de 41 anos – chegou e recebeu voz de prisão.

1.341 kg de maconha, acondicionadas em caixas de papelãoDroga apreendida em VW Kombi. Foto: divulgação/Polícia Civil

Em seguida, ele reagiu e entrou em luta corporal com os policiais, mas acabou sendo dominado e algemado.

Logo após a prisão, os policiais ainda descobriram que possui um flat em um bairro de luxo em Campo Grande, onde os policiais encontraram sua namorada, que negou qualquer participação.

Em interrogatório, a namorada confirmou que ele traficava drogas e utilizava grupos de trap para se passar por empresário e lavar o dinheiro obtido ilegalmente.

Trap é um grupo musical, derivado do rap/hip-hop que surgiu nos anos 2000. As letras geralmente abordam a realidade urbana, incluindo temas de favelas e vida nas ruas.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 11.732 quilos de cocaína, 415.275 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 13 de outubro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

ELDORADO (MS)

PRF apreende 2,4 mil celulares escondidos em sucata; 3ª apreensão em 6 dias

Além dos celulares, também foram apreendidos 388 MacBooks, 77 relógios, duas caixas de perfumes e outros equipamentos eletrônicos

09/10/2025 14h30

Mais celulares apreendidos em MS, a terceira carga de eletrônicos em 6 dias

Mais celulares apreendidos em MS, a terceira carga de eletrônicos em 6 dias DIVULGAÇÃO/PRF

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2.420 celulares e outros eletrônicos, nesta quarta-feira (8), em Eldorado, município localizado a 445 quilômetros de Campo Grande.

Os eletrônicos estavam escondidos, em várias caixas, no baú de um caminhão que transportava sucata.

Dos 2.420 celulares, 1.228 são iPhones. Também foram apreendidos 388 MacBooks, 77 relógios, duas caixas de perfumes e outros equipamentos eletrônicos.

Os itens não possuem nota fiscal e entraram no País de maneira ilegal, sem declaração de importação.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais fiscalizavam a BR-163, quando abordaram o motorista de um caminhão que supostamente transportava sucata. 

Interrogado pelos policiais, o motorista afirmou que carregou a sucata em Sete Quedas (MS) e levaria até os estados do Paraná e São Paulo. Ele afirmou desconhecer a presença dos eletrônicos.

De acordo com a PRF, as mercadorias foram encaminhadas à Receita Federal em Mundo Novo e o motorista foi entregue à Polícia Federal em Naviraí.

Esta é a terceira apreensão de celulares, em 6 dias, em Mato Grosso do Sul.

Ultimamente, o Estado têm sido rota frequente de descaminho de celulares e aparelhos eletrônicos.

Na sexta-feira (3), Polícia Federal (PF), Receita Federal do Brasil (RFB) e Ministério Público Federal (MPF) apreenderam R$ 400 mil em mercadorias estrangeiras - maioria celulares - em Campo Grande. As lojas alvo foram:

  • Gold Imports - avenida José Nogueira Vieira, número 395, Jardim Itatiaia 
  • Sim Imports - avenida Ceará, número 891, vila Antônio Vendas
  • Carandá Imports CG - avenida Rodolfo José Pinho, número 605, bairro Itanhangá Park (nenhum objeto foi apreendido pelas autoridades)

A investigação aponta que as noteiras emitiram mais de R$ 18 milhões em notas fiscais de vendas entre janeiro de 2020 a abril de 2025. Além disso, a PF descobriu movimentação atípica de R$ 290 milhões, quantia que foi ocultada pelas empresas de fachada.

Na segunda-feira (9), Departamento de Operações de Fronteira (DOF), da Polícia Militar, apreendeu 500 celulares em compartimentos ocultos de carreta bitrem. Os aparelhos foram avaliados em R$ 1,3 milhão.

