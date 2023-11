Tráfico de Drogas

Prisão em flagrante aconteceu no sábado, na BR-262, em Campo Grande

Luís Cláudio Oliveira Mendes, de 36 anos, jogador do Corumbaense Futebol Clube, foi preso em flagrante na noite deste sábado (28), por tráfico de drogas enquanto realizava uma viagem no ônibus do clube. O zagueiro conhecido como “Chicago” portava vários quilos de cocaína em sua bagagem.



A prisão do atleta foi realizada pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar durante uma abordagem ao ônibus que trasportava o time, na BR-262, saída para Aquidauana, próximo à região do Indubrasil, em Campo Grande.



De acordo com informações do Corumbaense, a equipe seguia rumo ao município de Camapuã, para a partida contra o São Gabriel do Oeste neste domingo (29). O jogador seguia viagem, porém, não estava escalado para partida uma vez que ficaria em Campo Grande para realização de exames cardíacos, devido a um infarto sofrido em seu último jogo no dia 15 de outubro.





Durante a abordagem com auxílio de cão farejador, os militares chegaram a mala do zagueiro, onde foi encontrado a droga. Ainda sem divulgação oficial da polícia, de acordo com o Portal Ponta Porã News, ao todo seriam cerca de 10 quilos de cocaína.



Chicago foi levado para a delegacia e o time liberado para seguir viagem.

Já o clube se manifestou nas redes sociais da equipe por meio de nota oficial na noite do último sábado, onde ressaltou não haver qualquer participação do Corumbaense Futebol Clube com a ato criminoso realizado pelo jogador.



Afirma ainda que se coloca à disposição da justiça e que dará uma entrevista coletiva à imprensa após o jogo deste domingo, em Camapuã. Confira a nota na íntegra:



Nota oficial

O Corumbaense Futebol Clube informa que durante a viagem para a cidade de Campo Grande-MS, para jogo contra a equipe de São Gabriel, passou por abordagem policial e houve a prisão em flagrante por porte de drogas do Atleta Luís Cláudio (Chicago) o qual acompanhava a delegação para realizar exames cardíacos de rotina.

O Clube esclarece que não compactua com tal conduta praticada pelo atleta, e que adotará as medidas jurídicas cabíveis. O clube ainda prestará auxílio jurídico inicialmente ao atleta.

O clube informa que após o jogo de domingo, durante a semana, prestará entrevista coletiva esclarecendo os fatos. O foco total agora é a partida contra o São Gabriel em Camapuã.

Att;

Diretoria Corumbaense FC