Forças de segurança apreendem 4 mil litros de combustível ilegal em Corumbá

Ponta porã

Polícia Federal (PF) apreendeu pistolas e fuzis, na tarde deste sábado (12), em um condomínio de luxo, em Ponta Porã, município localizado a 312 quilômetros de Campo Grande.

Quatro armas de fogo foram apreendidas, sendo três pistolas calibre 9mm e um fuzil calibre 5.56mm.

Conforme apurado pela reportagem, a PF recebeu uma denúncia anônima de que havia uma festa no local, com possíveis indivíduos do crime organizado portando armas de fogo de forma irregular.

Com isso, a PF representou judicialmente pela expedição de mandado de busca e apreensão, o qual foi deferido pelo Poder Judiciário.

Antes do cumprimento da medida, movimentações suspeitas no entorno do imóvel foram averiguadas pelas equipes.

De acordo com a PF, um dos veículos, que estava na casa, tentou deixar o local e foi abordado. Os ocupantes do carro prestaram informações contraditórias.

Instantes depois, outro veículo deixou a residência com dois indivíduos, sendo interceptado na saída do condomínio. No interior do automóvel foram flagradas quatro armas de fogo, sendo três pistolas calibre 9mm e um fuzil calibre 5.56mm.

Após o flagrante, possivelmente os integrantes da festa foram avisados sobre a presença policial por um terceiro veículo que circulava na região.

Em seguida, os policiais entraram no imóvel e encontraram evidências de tentativa de destruição de provas, além de pessoas suspeitas.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã. Os fatos serão apurados pela PF para desvendar eventual vinculação dos envolvidos com organizações criminosas.