Helicóptero da PM de MS leva antena da empresa de Musk para vítimas da enchente

Após a equipe da Polícia Militar que está socorrendo desabrigados pela tragédia ambiental que atingiu o Rio Grande do Sul, transportou a equipe técnica com antena da Starlink para auxiliar a comunicação. O bilionário Elon Musk, anunciou em sua rede social X (antigo Twitter), a doação de mil antenas para ajudar na tragédia.

Descrição da imagenm: helicóptero cinza adesivado com o brasão da bandeira de Mato Grosso do Sul, pousado em gramado carregado com caixas na traseira, no banco da frente piloto e co-piloto;

O transporte ocorreu na quinta-feira (09), mesmo dia em que a equipe do helicóptero "Fronteira 03" foi flagrado pelo Globocop resgatando uma família, a cena chamou atenção devido à mulher ter sido içada segurando o cachorrinho no momento em que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) falava ao vivo na Globo News.

Segundo apurado pelo Correio do Estado, a antena e a equipe de Musk, foi deixada em Guaíba e Eldorado do Sul, para reestabelecer a comunicação.

"Nós conduzimos essas antenas para os pontos de apoio no terreno onde eles precisam de comunicação por internet", explicou o Tenente-Coronel PM Gimenez.

A resposta de Elon, veio logo após o apelo da brasileira e ex-modelo gaúcha Gisele Bündchen, ter feito um apelo no X pedindo ajuda para a população do Rio Grande do Sul.

Descrição da imagem: Publicação do empresário Elon Musk no X dizendo: "Dadas as terríveis enchentes no Rio Grande do Sul, @Starlink doará 1.000 terminais para equipes de emergência e tornará gratuito o uso de todos os terminais da região até que a região se recupere. Espero o melhor do povo do Brasil".

Força Tarefa

Ainda essa semana o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, esteve reunido com profissionais das operadoras de telefonia e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), para dar celeridade no reestabelecimento dos serviços.

Com a força tarefa empregada, o ministério, Anatel e operadoras de telefonia móvel, na quinta-feira (09), o ministro das Comunicações esteve em Porto Alegre para acompanhar o andamento do serviço nos municípios que estão sem sinal de internet:

Arroio do Meio (21.958 habitantes)

Doutor Ricardo (1.888 habitantes)

Eldorado do Sul (39.559 habitantes)

Progresso (5.340 habitantes)

Doações

A população do Rio Grande do Sul precisa de doações que podem ser feitas por meio do site (https://www.paraquemdoar.com.br/) ou em diversos pontos em Campo Grande que estão recebendo os donativos que podem ser:

Água;

Casacos;

Cobertores;

Roupas íntimas;

Vestuário (infantil, adulto);

Calçados;

Itens de higiene pessoal;

Ração para os animais, entre outros;

