Homem é preso por ter imagens de abuso sexual infantil no celular - Reprodução

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um homem foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (27), pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) no município de Costa Rica, a 326 km da capital.

O indivíduo, investigado por crimes cibernéticos relacionados à exploração sexual infanto-juvenil na internet, foi preso durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão da Operação Caminhos Seguros 2025. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a operação busca intensificar o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes em todo o país.

No momento da prisão, a polícia pôde encontrar sob a posse do sujeito um aparelho celular que continha Material de Abuso Sexual Infanto-juvenil (CSAM).

Foi dada então a voz de prisão em flagrante e o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia. O celular foi apreendido e passará por perícia técnica.

A delegada Anne Karine, responsável pela investigação, explica que crianças e adolescentes se tornam alvos fáceis para predadores sexuais no ambiente virtual.

"A Polícia Civil atua com rigor no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, especialmente no meio digital, onde muitas vezes os criminosos se sentem protegidos pelo anonimato", afirmou.

A Polícia Civil reforça que armazenar, produzir ou compartilhar material pornográfico infanto-juvenil é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com penas que podem chegar a seis anos de reclusão, além de multa.

Caso recente

Em abril, outro caso parecido foi registrado em Mato Grosso do Sul. Um estudante de 22 anos foi preso, também em flagrante, por estar em posse de pornografia infantil. O crime aconteceu em Ivinhema.

O jovem armazenava e distribuía grande quantidade de vídeos e fotos com cenas de sexo explícito e conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Além dos arquivos, a polícia também encontrou conversas do investigado com crianças e adolescentes em redes sociais, com teor sexual.

Como denunciar

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos seguintes canais:

Disque 100

Delegacias locais

Delegacia Virtual (www.pc.ms.gov.br)

Assine o Correio do Estado