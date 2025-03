Homem esfaqueado na Aldeia Jaguapiru é a 97ª vítima de homicídio em 2025

Tragédia

O piloto, de 40 anos, não resistiu à queda, que ocorreu na manhã desta terça-feira (11), em uma plantação em Nova Andradina

O Departamento de Repressão à Corrupção ao Crime Organizado (DRACCO), esteve no local da queda do avião agrícola que culminou com a morte do piloto, Paulo Roberto Crispim, de 40 anos, em Nova Andradina, município localizado a 298 quilômetros de Campo Grande.

Como acompanhou o Correio do Estado, a aeronave caiu próximo à estrada rural que dá acesso à região do Bairro Laranjal. O Corpo de Bombeiros foi acionado em torno de 9h da manhã.

O piloto não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Com o impacto da queda, o corpo precisou ser desencarcerado e foi encaminhado para o instituto médico legal (IML).

Investigação

Conforme apurado pelo Correio do Estado, o Dracco possui uma equipe de especialistas credenciados no sistema de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER).

Entre as atribuições dos agentes está a apuração da dinâmica das causas do acidente. Em conversa com a reportagem, a delegada Ana Cláudia Medina descartou qualquer possibilidade da aeronave estar ligada ao transporte de ilícitos.

Comoção

Por meio das redes sociais, amigos lamentaram o falecimento do piloto que é natural de Bataguassu.

“Um dos meus melhores amigos. Passamos por muitas coisas juntos. Esses dias, ele esteve em casa e conversamos sobre amizade, sobre não perdermos o contato. Estou muito triste com sua partida. Um grande amigo, muitas histórias. Agora, deu um nó na garganta. Tenho poucos melhores amigos, e o Tetê com certeza sempre foi um deles. Que Deus o ponha em um bom lugar. Descanse em paz, meu amigo”, lamentou um conhecido.



"Paulo Roberto Crispim é meu amigo! Hoje o dia não está sendo fácil. Ver seu último "bom dia" no grupo dos amigos dói, mas Deus sabe de todas as coisas. Onde quer que você esteja, nossa amizade será sempre de irmãos. Cuide bem de nós aí do céu, o lugar que você mais gostava de estar, voando com seu avião. Que fatalidade... Mas você sempre estará em nossos corações. Descanse em paz, meu amigo, velho Tetê.

Meus sentimentos a toda a família, que considero como meus próprios familiares", disse outro.

No dia 29 de setembro de 2022, Paulo chegou a publicar um vídeo em que agradecia por ter se tornado piloto agrícola.

Relatório de acidentes

Conforme noticiado pelo Correio do Estado em 10 anos, 17 pessoas perderam a vida em acidentes aéreos em Mato Grosso do Sul.

Os dados são do Painel Sipaer (Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da Força Aérea Brasileira, a partir de informações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

As estatísticas incluem casos ocorridos entre 2015 e 2024 e, por este motivo, não entra a morte do piloto Lucas Gomes Basílio Becker, de 35 anos, que aconteceu em janeiro deste ano, na queda de um avião agrícola em Iguatemi.

Segundo o Painel Sipaer, foram registrados 72 acidentes, 38 incidentes graves e 106 incidentes. Dentre estes casos, está o dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, registrado em 2015.

Neste acidente, um pane seca causou o pouso forçado do avião turbo hélice que transportava os apresentadores, em fazenda próxima a Campo Grande, no dia 24 de maio de 2015. Pilotos e passageiros tiveram ferimentos leves e perícia apontou que o piloto não teve responsabilidade sobre a falha.

Os acidentes que resultaram em mortes ocorreram nas cidades de Chapadão do Sul, Corumbá, Brasilândia, Campo Grande, Cassilândia, Costa Rica, Coxim, Ivinhema, Jateí, Miranda, Ponta Porã, Santa Rita do Pardo e São Gabriel do Oeste

Acidentes fatais

As mortes resultantes de acidente nos últimos 10 anos ocorreram:

4 em 2017

3 em 2018

5 em 2019

3 em 2021

2 em 2024

Em 2017, um dos casos aconteceu em Cassilândia. No dia 13 de abril, Otávio Borges Rodrigues, de 31 anos, e Luiz Henrique Garcia Ferreira, 29, morreram após a queda de um monomotor em um posto de combustíveis abandonado. As duas vítimas seriam de Itajá (GO) e a causa do acidente foi classificada como indeterminada.

O outro caso, no mesmo ano, foi em Coxim, no dia 28 de maio. O empresário e ex-candidato a prefeito de Araçatuba (SP), Luís Fernando de Arruda Ramos, 47 anos, e o piloto Fábio Pinho, morreram na queda de uma aeronave.

O avião teria decolado da fazenda de Luís, que fica em Porto Esperidião, no interior do Mato Grosso e, durante o trajeto, testemunha relatou ter ouvido barulho e percebeu que a aeronave perdeu altitude, colidiu em árvores e foi tomada pelas chamas. Vítimas morreram carbonizadas. Neste caso, o Sipaer classificou a ocorrência como colisão com obstáculo durante decolagem ou pouso,

Em 2018, foram três acidentes com três mortes.

No dia 27 de fevereiro, o pecuarista Danilo Carromeu Domingues, que havia decolado em Presidente Prudente (SP) e ia rumo a Rio Verde, caiu por volta de 10h da manhã, em Brasilândia.

Segundo informações da polícia, pouco antes da queda, ele teria entrado em contato com torre de controle para relatar problemas na aeronave.

No dia 1º de dezembro, uma aeronave foi encontrada em uma área alagada em Jateí. A suspeita é que o veículo tenha caído no dia 29 de novembro e que haviam quatro pessoas no avião, mas somente o piloto, identificado Gustavo Henrique da Silva, de 23 anos, foi encontrado morto.

Poucos dias depois, no dia 10 dezembro, um avião comercial foi encontrado caído em uma lavoura de soja. O avião decolou por volta das 10 horas de domingo, de um aeroporto em uma propriedade rural, com destino a Juara (MT) e caiu há cerca de 10 km da pista, provocando a morte de Gilsimar Ferreira Freitas, de 41 anos.

O ano de 2019 foi o com maior número de vítimas, sendo cinco em dois acidentes.

O primeiro deles foi no dia 15 de janeiro, em Campo Grande, quando um avião de pequeno porte caiu na região do Aeroporto Santa Maria, na saída para Três Lagoas.

Conforme informações apuradas na época, o avião estava tentando pousar quando ocorreu uma explosão e duas pessoas morreram.

O segundo caso daquele ano foi no dia 8 de setembro e vitimou Igor Davi dos Santos Fernandes, 5 anos, e o delegado aposentado e vereador Messias Furtado de Souza, 55, em Ivinhema. Guilherme Santos Fernandes, 12 anos, também estava na aeronave e morreu dois depois no hospital.

O vereador pilotava um ultraleve quando a aeronave caiu em uma chácara e pegou fogo.

Em 2021, três pessoas morreram em dois acidentes aéreos.

No dia 13 de maio, avião de pequeno porte foi encontrado caída em uma plantação de milho em São Gabriel do Oeste, com duas pessoas mortas.

Em 20 de dezembro, Paulo Alberto Kern, de 57 anos, morreu após a queda de um avião agrícola em uma plantação de eucalipto em Santa Rita do Pardo. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital devido a queimaduras.

Já no ano passado, foram duas mortes em um acidente que ocorreu em Costa Rica, no dia 31 de agosto.

Um avião de pequeno porte caiu próximo a uma usina de açúcar e o piloto e copiloto morreram carbonizados. Testemunhas relataram que a aeronave tentou arremeter antes de cair e explodir.

** Colaborou Glaucea Vaccari

