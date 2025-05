Marido mata esposa com facada no pescoço durante discussão no jantar

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Olizandra Vera Cano, de 26 anos, foi morta a facadas pelo marido, Celso Irineu, de 32 anos, na madrugada desta sexta-feira (23), em Coronel Sapucaia, município localizado a 396 quilômetros de Campo Grande.

Ambos tem um filho de 1 ano e 9 meses. Conforme apurado pela reportagem, Olizandra e Celso estavam em casa e começaram a discutir durante o jantar.

Em seguida, o homem pegou uma faca de cozinha e desferiu golpes contra a mulher. Ela teve diversas perfurações profundas no pescoço. Ele ingeriu bebida alcoólica ao longo do dia e estava bêbado no momento do assassinato.

Polícia Militar foi acionada, mas, ao chegarem no local, encontraram Olizandra caída no chão sem sinais vitais e com muito sangue ao redor do corpo. O local foi isolado para trabalho na perícia.

O corpo da mulher está no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) e deve ser liberado para velório nas próximas horas.

Interrogado pelos policiais, o marido disse que a briga foi motivada pelo preparo do jantar e que a mulher teria pegado uma faca durante a discussão. Ele negou a autoria do crime, apesar de estar com o corpo sujo de sangue da vítima.

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros Militar e funerária estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

Este é o 11º feminicídio do ano em Mato Grosso do Sul. Dados da Secretaria de Estado e Justiça Pública (Sejusp-MS) apontam que 35 mulheres foram mortas em 2024 e 30 em 2023, em Mato Grosso do Sul.

FEMINICÍDIO

Feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato de ser mulher, ou seja, questões de gênero que envolvem violência doméstica, física, verbal, sexual ou patrimonial.

Geralmente, o feminicídio é praticado por (ex) companheiros, (ex) namorados, (ex) noivos ou (ex) esposos da vítima.

É um crime hediondo cuja pena pode variar de 20 a 40 anos de reclusão, não sendo possível pagar fiança. A pena é cumprida em regime fechado.

O feminicídio passou a ser um crime autônomo, com seu próprio artigo no Código Penal, diferente do homicídio qualificado.

O condenado por feminicídio perde o poder familiar e é impedido de exercer cargos/funções públicas.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado e Justiça Pública (Sejusp-MS) apontam que 11 mulheres foram mortas ente 1º de janeiro e 23 de maio de 2025 em Mato Grosso do Sul. Em 2024, 35 mulheres perderam a vida e 30 em 2023.

Violência contra mulher deve ser denunciada em qualquer circunstância, seja agressão física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial.

Os números para denúncia são 180 (Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Metropolitana).

O sinal "X" da cor vermelha, escrita na mão, significa que a vítima quer alertar que sofre violência doméstica. Portanto, o cidadão deve ficar atento, acolhê-la e acionar as autoridades.

Denuncie!