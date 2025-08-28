Mulher é mantida em cárcere privado e morta a facadas pelo marido no interior do Estado

Na noite de quarta-feira (27), uma mulher identificada como Érica Regina Mota, de 46 anos, foi morta a facadas pelo marido, Vagner Aurélio, de 59 anos, que foi preso em flagrante poucas horas depois, na rodoviária de Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande.
De acordo com informações da polícia, a vítima foi atacada com pelo menos seis golpes na região do rosto e do pescoço, e a polícia foi acionada após o autor do crime jogar a faca ensanguentada no quintal de uma vizinha e fugir. A vizinha acionou a PM , que localizou o homem na rodoviária da cidade ao tentar fugir.
Ao chegarem, os policiais encontraram o portão trancado com dois cadeados e precisaram arrombá-los. Dentro da casa, Érica foi localizada sem vida, caída sobre o sofá da sala, com pelo menos seis perfurações no rosto e no pescoço. A residência apresentava sinais de luta e estava revirada.
Na delegacia, Vagner confessou o feminicídio e disse já ter tentado matar outras garotas de programa anteriormente. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio e cárcere privado, com prisão preventiva decretada.
Testemunhas ouvidas pela polícia relataram que o suspeito costumava levar garotas de programa para casa e consumir drogas. Na tarde do crime, duas mulheres estiveram no local após pedido de ajuda feito pela própria vítima. Mais tarde, ambas foram localizadas em um bar e levadas para prestar depoimento.
O corpo de Érica foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.