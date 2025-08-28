Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

FEMINICÍDIO

Mulher é mantida em cárcere privado e morta a facadas pelo marido no interior do Estado

O suspeito jogou a faca no quintal de uma vizinha após o crime e tentou fugir da cidade, mas foi preso na rodoviária

Tamires Santana

Tamires Santana

28/08/2025 - 10h30
Na noite de quarta-feira (27), uma mulher identificada como Érica Regina Mota, de 46 anos, foi morta a facadas pelo marido, Vagner Aurélio, de 59 anos, que foi preso em flagrante poucas horas depois, na rodoviária de Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações da polícia, a vítima foi atacada com pelo menos seis golpes na região do rosto e do pescoço, e a polícia foi acionada após o autor do crime jogar a faca ensanguentada no quintal de uma vizinha e fugir. A vizinha acionou a PM , que localizou o homem na rodoviária da cidade ao tentar fugir.

Ao chegarem, os policiais encontraram o portão trancado com dois cadeados e precisaram arrombá-los. Dentro da casa, Érica foi localizada sem vida, caída sobre o sofá da sala, com pelo menos seis perfurações no rosto e no pescoço. A residência apresentava sinais de luta e estava revirada.

Na delegacia, Vagner confessou o feminicídio e disse já ter tentado matar outras garotas de programa anteriormente. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio e cárcere privado, com prisão preventiva decretada.

Testemunhas ouvidas pela polícia relataram que o suspeito costumava levar garotas de programa para casa e consumir drogas. Na tarde do crime, duas mulheres estiveram no local após pedido de ajuda feito pela própria vítima. Mais tarde, ambas foram localizadas em um bar e levadas para prestar depoimento.

O corpo de Érica foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia. 

OPERAÇÃO ARCO SUL

PF combate narcotráfico e lavagem de dinheiro em MS, SP e PR

Operação mobilizou 142 policiais federais e militares na apreensão de 2 mil quilos de drogas e execução de 13 flagrantes e 18 prisões

19/08/2025 08h05

Materiais apreendidos durante a Operação Arco Sul, da PF

Materiais apreendidos durante a Operação Arco Sul, da PF DIVULGAÇÃO/PF

Polícia Federal (PF) desarticulou uma organização criminosa em combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, nesta terça-feira (19), durante a Operação Arco Sul, em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.

Ao todo, 110 policiais federais e 32 policiais militares de SP cumpriram 24 mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto (SP). As prisões têm prazo inicial de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, se necessário.

A operação teve o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO - Núcleo Ribeirão Preto) e 32 policiais militares do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e do Tático do Ostensivo Rodoviário (TOR) de SP.

As investigações iniciaram em 2024. Desde o ano passado, nesta operação, a PF apreendeu 2 mil quilos de drogas, sendo 900 quilos de cocaína e 1.150 quilos de maconha, além de executar 13 flagrantes e 18 prisões.

O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa da PF para saber quais municípios de MS foram alvo da operação da PF, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido.

POLÍCIA

Homem é preso com quase 140 quilos de cocaína do interior de MS

A droga veio da Bolívia, passou por Corumbá e seria levada para São Paulo

18/08/2025 09h45

O entorpecente tinha como destino o estado de São Paulo

O entorpecente tinha como destino o estado de São Paulo FOTO: PRF

Na manhã deste domingo (17), a Polícia Federal prendeu um homem em flagrante com 133,6 quilos de cloridrato de cocaína e 6,2 quilos de pasta base, que estava escondido em compartimentos ocultos de um caminhão fiscalizado.

A prisão aconteceu durante uma abordagem realizada no posto da Polícia Rodoviári Federal, nas proximidades do município de Terenos, distante aproximadamente 30 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações, a droga veio da Bolívia e entrou no Brasil pela região de Corumbá. O entorpecente tinha como destino o estado de São Paulo.

O preso foi conduzido à sede da Polícia Federal, na Capital, e poderá responder pelos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes.

OUTRO CASO

No dia 4 de agosto, a Polícia Rodoviária Federal - (PRF), apreendeu 1,5 tonelada de maconha transportada em uma ambulância falsa. A apreensão aconteceu no km 375 da BR-060, em Campo Grande e o motorista, que seguia de Ponta Porã para a Capital, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com as informações da PRF, a Fiat Doblo estava disfarçada de ambulância e trafegava pela rodovia em alta velocidade, realizando ultrapassagens proibidas e sem utilizar sirenes obrigatórias em atendimentos de emergência, o que chamou a atenção dos agentes policiais. 

Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo excessivo, e durante a vistoria policial, os agentes localizaram diversos tabletes de maconha, que totalizaram 1.500 quilos, além de uma antena de internet via satélite do tipo Starlink.

Para a polícia, o motorista informou que o equipamento era utilizado para comunicação com dois batedores que seguiam à frente do veículo.

Além disso, o condutor relatou ter recebido a ambulância já carregada em Ponta Porã, com a orientação de entregá-la em Campo Grande.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Campo Grande, responsável pela investigação do caso.

