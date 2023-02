Omissão de socorro é crime: saiba como denunciar maus-tratos contra crianças

SANCIONADA

A segunda parcela será paga no mês de junho deste ano

Foi sancionada, na manhã desta sexta-feira (17), a decisão pelo pagamento do reajuste salarial dos professores de Campo Grande, cobrindo os 10,39% que eles deveriam ter recebido até novembro de 2022.

Fica determinado, portanto, o pagamento da verba indenizatória, em caráter temporário, que será pago em duas vezes.

A primeira parcela será referente a 4% do valor, com pagamento efetuada ainda neste mês. Já a segunda parcela, com os 6,39% restantes, será paga no mês de junho deste ano.

O pagamento foi determinado após meses de negociação entre a prefeitura e os professores da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Ao longo desse período, paralisações e greves foram realizadas pela classe, até conseguirem garantir o recebimento do dinheiro garantido em lei.

Relembre

A prefeitura de Campo Grande tinha até o dia 30 de novembro para realizar o pagamento do reajuste aos professores.

À época, o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Campo Grande (Sisem), vereador Marcos Tabosa (PDT), explicou que a luta pelo reajuste é antiga, em andamento desde a gestão do então prefeito, Marquinhos Trad.

O Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), que esteve à frente das negociações, exigiu a aplicação do reajuste de 10,39% referente ao mês de novembro de 2022.

A correção era prevista na Lei Municipal n. 6.796/2022 referente ao regime de 20h da Reme, o qual não estava sendo coberto pela prefeitura.