"Operação Pavo Real" mira patrimônio de U$ 150 milhões do megatraficante Jarvis Pavón

Tráfico de Drogas

No mesmo período, a PRF registrou aumento de 12%

Na madrugada deste sábado (8), o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), recuperou um veículo roubado contendo mais de 1 tonelada de maconha. Contudo, no acumulado de 2023 as apreensões seguem bem abaixo dos números anteriores.

Em Mato Grosso do Sul, o Departamento de Operações de Fronteira, apresentou queda no volume de apreensões de maconha no primeiro semestre desse ano de cerca de 38%. De acordo com balanço divulgado pelo grupo especializado no combate aos crimes ocorridos na fronteira, em 2022 foram 60,2 mil quilos do entorpecente, ante um montante total de 37 toneladas no 1º semestre de 2023.

A força policial sul-mato-grossense, desenvolve ações contra crimes transfronteiriços em rodovias estaduais e também federais, com foco no combate ao crime organizado com a atuação massiva na apreensão de drogas, atividade que também é executada pela polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ao detalhar as apreensões de maconha executadas pela PRF neste ano, pelas rodovias federais de MS, foi contabilizado um total de 100 toneladas do ilícito, que em 2022 totalizou 89,7 toneladas, registrando aumento percentual de 12,11% no período de seis meses.

Já no Departamento de Operações de Fronteira foi observado um decréscimo nesse tipo de apreensão, uma vez que somente o total divulgado, entre cocaína, pasta base de cocaína e skunk, não superou a atividade desenvolvida no ano anterior, quando totalizou 62,7 toneladas aprendidas em Mato Grosso do Sul.

Em relação às apreensões de cocaína, o balanço da unidade mostra que neste ano foram 98 quilos aprendidos, ao passo que em 2022 o registro oficial indicou 1,7 mil quilos, nos primeiros seis meses do ano. Sendo assim, uma queda de quase 95% é identificada.

Fazendo um paralelo com a polícia rodoviária federal, nesse mesmo intervalo de meses, a instituição registrou elevação nas apreensões do entorpecente, uma vez que no ano passado a PRF contabilizou 5.123 kg de cocaína e agora 9.171 kg, conforme demostra o Observatório de Dados Federal.

Contudo, conforme o levantamento divulgado na última semana pelo DOF, o montante apreendido de drogas resultou em um prejuízo de cerca de R$84,4 milhões aos criminosos até o momento, na região sul-mato-grossense.

Outras apreensões

Entre as outras atividades desenvolvidas, o departamento apreendeu até o momento 81 automóveis, número que supera o do ano anterior em quase o dobro, quando foram apreendidos 39 veículos, registrando crescimento de 107%, em 2023.

Segundo o DOF, dos veículos apreendidos, 17 estavam carregados com drogas e 13 com materiais de contrabando ou descaminho. Somente neste mês de junho 16 veículos foram recuperados pela unidade.

No que desrespeito ao enfrentamento ao contrabando o DOF retirou de circulação 260 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, resultando em um prejuízo aproximado de mais $ 13 milhões ao crime na fronteira.

Durante o primeiro semestre de 2023, quase 270 pessoas foram presas envolvidas em algum tipo de crime transfronteiriços. Com essas apreensões, o prejuízo calculado no acumulado do ano é de aproximadamente R$ 129,4 milhões ao crime na fronteira.

Apreensão Itaquiraí

Recuperado na madrugada deste sábado (8), o veículo de maraca e modelo Fiat Toro, foi flagrado pela equipe do DOF, carregado com cerca de 100 mil quilos de maconha. Flagrante aconteceu na BR-487, no município de Itaquiraí.

De acordo com informações do departamento, policiais faziam bloqueio na rodovia, zona rural da cidade, quando deram ordem de parada a dois veículos que seguiam juntos. Ambos os condutores não obedeceram e tentaram fugir.

A Fiat Toro foi alcançado, enquanto o carro que servia como batedor conseguiu escapar. Na verificação do veículo os policiais encontraram a maconha, que segundo o condutor, um jovem de 23 anos, levaria de Itaquiraí até o estado do Paraná.

Em checagem mais efetiva do veículo, os policiais constataram que as placas eram falsas e a Toro havia sido roubada na cidade de Rezende (RJ) em abril deste ano. Já o material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2,1 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Naviraí.