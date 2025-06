PF combate roubo de aeronaves e tráfico de drogas em MS, MT e TO

POLÍCIA

Um dos bandidos morreu em confronto com o DOF e outro ficou ferido

Uma família foi feita refém por criminosos, que roubaram uma caminhonete. Durante a fuga, houve perseguição policial e um dos suspeitos morreu em confronto com policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

Na madrugada desta segunda-feira (02), policiais do DOF faziam bloqueio na área rural de Iguatemi, quando solicitaram parada ao motorista de uma caminhonete Toyota Hilux, roubada na cidade de Naviraí, que não obedeceu e fugiu dos policiais .

Os policiais acompanharam a fuga do criminoso, que abandonou o veículo e foi encontrado em uma área de mata em uma estrada vicinal próxima a cidade de Iguatemi e atirou contra os policiais, que revidaram e alvejaram o bandido, que não resitiu aos disparos e morreu.

Ao checarem as placas da camihonete, não foram encontrados registros criminais, mas ao identificarem que o veículo seria de Naviraí, os agentes do DOF entraram em contato com a Polícia Militar da cidade, que foi até a residência dos proprietários do automóvel, e encontraram um segundo comparsa, armado com uma pistola e que mantinha a família refém.

O comparsa entrou em confronto com a guarnição, sendo alvejado e encaminhado ao hospital da cidade.

O autor afirmou aos policiais de Naviraí que seria do Estado do Paraná e estaria na cidade para realizar o roubo de caminhonetes, junto com o comparsa que morreu em confronto com a equipe do DOF.

Ele ainda afirmou que aguardava o colega chegar até a fronteira com o Paraguai.

A ocorrência será encaminhada à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

