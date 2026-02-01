Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

ms-040

PM apreende 450 cápsulas de cocaína em ônibus interestadual

Entorpecente estava escondido em embalagens de alimentos e bebidas industrializadas e foi avaliado em R$ 397.500,00

Naiara Camargo

Naiara Camargo

01/02/2026 - 17h40
Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) apreendeu 450 cápsulas (5,3 kg) de cocaína, neste sábado (31), no KM-02 da MS-040, em Campo Grande.

O entorpecente estava escondido em embalagens de alimentos e bebidas industrializadas e foi avaliado em R$ 397.500,00.

Conforme apurado pela reportagem, policiais militares realizavam ponto de bloqueio na MS-040, quando abordaram um ônibus interestadual de passageiros, que saiu de Corumbá (MS) com destino a São Paulo (SP).

Durante revista na parte interna do veículo, os militares perceberam que uma mulher apresentou comportamento suspeito ao se ausentar de sua poltrona no momento da abordagem.

Interrogada pelos policiais, ela apresentou intenso nervosismo e, então, os militares solicitaram que ela abrisse suas malas. Em seguida, centenas de capsulas de cocaína foram flagradas pelos policiais.

O material foi apreendido e encaminhado a Delegacia de Polícia Federal, em Campo Grande.

Já a mulher foi encaminhada a uma unidade de saúde para realização de exames médicos, sendo posteriormente apresentada à Polícia Federal em Campo Grande, juntamente com o entorpecente apreendido, para as providências legais cabíveis.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 20 kg de cocaína e 7.168 kg de maconha foram apreendidos entre 1º e 30 de janeiro de 2026, em Mato Grosso do Sul

Em 2025, 14.651 quilos de cocaína, 538.750 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos.

DOURADOS (MS)

Dois morrem e três ficam feridos em confronto com a PM

Confronto ocorreu na rua das Orquídeas, Jardim Pantanal, em Dourados

27/01/2026 11h30

Confronto em Dourados (MS)

Confronto em Dourados (MS) Crédito: Osvaldo Duarte/Dourados News

Dois homens morreram e três ficaram feridos em confronto com a Força Tática da Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (27), na rua das Orquídeas, Jardim Pantanal, em Dourados, município localizado a 228 quilômetros de Campo Grande. As identidades dos cinco envolvidos não foram divulgadas.

Conforme apurado pela mídia local, os policiais deram voz de parada a um veículo Volkswagen Voyage, após uma possível execução na região do Parque das Nações, mas os ocupantes desrespeitaram, sacaram uma arma e dispararam contra a equipe policial.

Com isso, deu-se início a uma intensa troca de tiros. Em seguida, os cinco foram atingidos, sendo que um morreu na hora, outro morreu no hospital e três ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital da Vida. Nenhum policial ficou ferido.

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar área, recolher indícios do confronto, realizar a perícia e retirar o corpo.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 3 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º e 27 de janeiro de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Em 2025, foram 68 mortes. Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro, 5 em outubro, 5 em novembro e 1 em dezembro.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

* Com informações de Dourados News

Polícia

Vítima de ameaças, mulher de 63 anos é morta a pauladas pelo ex-companheiro

Após tirar a vida da ex-mulher, o homem foi preso e ameaçou a polícia, dizendo que é uma "pessoa influente"

25/01/2026 08h22

Crédito: Diário Corumbaense

Uma mulher identificada como Rosana Candia, de 62 anos, foi morta a pauladas pelo ex-companheiro, Antônio Lima Ohara, de 73 anos, neste sábado (24), no bairro Guarani, em Corumbá.

Após matar a vítima, o homem teria deixado o local de bicicleta e, conforme informações do site Diário Corumbaense, foi localizado e preso pela polícia no bairro Guanandi.

Em conversa com a reportagem do Diário Corumbaense, o delegado titular do Cartório de Homicídios de Corumbá, Fillipe Araújo Izidio Pereira, relatou que o suspeito foi localizado na casa de um familiar, e a prisão ocorreu três horas após o crime.

“Sabemos que eles estavam separados, mas o autor sempre a ameaçava; porém, ela nunca quis registrar boletim de ocorrência. Hoje, ele foi à casa dela", disse o delegado e completou:

"Vizinhos ouviram quando ela tentou gritar para que as agressões cessassem, mas ele a matou. Aparentemente, usou um objeto contundente, que ainda não conseguimos identificar”.

O socorro chegou a ser acionado, mas, quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, o óbito já havia sido constatado.

“O autor fugiu após o crime, usando uma bicicleta. Foram feitas diligências, e o encontramos na casa de um parente. Ele tentou resistir à prisão, mas foi contido. Agora vamos concluir o auto de prisão em flagrante e pedir a prisão preventiva”, revelou o delegado.

No momento da prisão, o homem não comentou o caso e ainda fez ameaças à equipe policial, alegando ser uma “pessoa influente”. Este é o primeiro caso de feminicídio registrado em 2026 em Corumbá.
 

