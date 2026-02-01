PM apreende 450 cápsulas de cocaína em ônibus interestadual

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) apreendeu 450 cápsulas (5,3 kg) de cocaína, neste sábado (31), no KM-02 da MS-040, em Campo Grande.

O entorpecente estava escondido em embalagens de alimentos e bebidas industrializadas e foi avaliado em R$ 397.500,00.

Conforme apurado pela reportagem, policiais militares realizavam ponto de bloqueio na MS-040, quando abordaram um ônibus interestadual de passageiros, que saiu de Corumbá (MS) com destino a São Paulo (SP).

Durante revista na parte interna do veículo, os militares perceberam que uma mulher apresentou comportamento suspeito ao se ausentar de sua poltrona no momento da abordagem.

Interrogada pelos policiais, ela apresentou intenso nervosismo e, então, os militares solicitaram que ela abrisse suas malas. Em seguida, centenas de capsulas de cocaína foram flagradas pelos policiais.

O material foi apreendido e encaminhado a Delegacia de Polícia Federal, em Campo Grande.

Já a mulher foi encaminhada a uma unidade de saúde para realização de exames médicos, sendo posteriormente apresentada à Polícia Federal em Campo Grande, juntamente com o entorpecente apreendido, para as providências legais cabíveis.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país.

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 20 kg de cocaína e 7.168 kg de maconha foram apreendidos entre 1º e 30 de janeiro de 2026, em Mato Grosso do Sul

Em 2025, 14.651 quilos de cocaína, 538.750 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos.