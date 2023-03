"Por enquanto não", diz Riedel sobre implantação de câmera na farda dos policiais

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) - MARCELO VICTOR

Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou que pretende lançar o programa de câmeras em farda de policiais militares no primeiro semestre deste ano.

O equipamento seria utilizado para filmar as abordagens e ações dos policiais. Mas, o projeto não está nos planos do governador do Estado (PSDB), Eduardo Riedel.

O chefe do executivo estadual afirmou que, por enquanto, não cogita implantar câmera na farda dos policiais militares de Mato Grosso do Sul.

“Por enquanto não, essa é uma discussão delicada. No momento eu não tenho esse pensamento. A gente tem que avaliar em que situação cada ocorrência dessa se deu. Falar que foi executada às vezes, tem que haver o contexto, tem que entender o que aconteceu”, disse.

“Estamos em discussão com as forças de segurança pública para que a gente tenha a respeito absoluto ao cidadão, mas garantindo a ordem também e combatendo a criminalidade”, finalizou.

O pronunciamento foi feito na manhã desta quinta-feira (2), durante assinatura de termo de fomento entre o Governo do Estado e Federação de Clubes de Laço de MS.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado no dia 15 de fevereiro de 2023, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, disse sua posição, a respeito da implantação de câmera na farda, “é muito tranquila”.

“Nós somos a favor de tudo que garanta a segurança do policial e que garanta a segurança de uma operação policial”, afirmou.

Ele ainda disse que o Estado fez a opção de ter o equipamento quando o governo federal destinar esse tipo de tecnologia para as polícias federais e os estados, para que tudo seja feito de uma forma padronizada e ligada a todo o País.

“Nós fizemos a opção Mato Grosso do Sul de ter a mesma época, o mesmo equipamento que o Governo Federal destinar para a Polícia Federal e pra Polícia Rodoviária Federal”, concluiu.

Dados

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que, no início deste ano, Mato Grosso do Sul registrou o maior número de mortes por intervenção policial nos últimos 10 anos, levando em consideração os meses de janeiro e fevereiro.

Números da Sejusp apontam que 22 pessoas morreram em confronto com a Polícia Militar, de 1º de janeiro a 2 de março de 2023, em Mato Grosso do Sul.

Desse número, oito ocorreram em janeiro e 14 em fevereiro. São 13 mortos em Campo Grande e 9 no interior.

Em 2022, 43 mortes foram registradas em confronto policial. De 2013 até 17 de fevereiro deste ano, 375 pessoas morreram em ocorrências por intervenção de agentes do Estado. Dessas, 291 são homens, quatro são mulheres e 80 pessoas não têm o sexo informado.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o tenente-coronel da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Augusto Regalo, afirmou que as mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.