Polícia

ELDORADO (MS)

PRF apreende 2,4 mil celulares escondidos em sucata; 3ª apreensão em 6 dias

Além dos celulares, também foram apreendidos 388 MacBooks, 77 relógios, duas caixas de perfumes e outros equipamentos eletrônicos

Naiara Camargo

Naiara Camargo

09/10/2025 - 14h30
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2.420 celulares e outros eletrônicos, nesta quarta-feira (8), em Eldorado, município localizado a 445 quilômetros de Campo Grande.

Os eletrônicos estavam escondidos, em várias caixas, no baú de um caminhão que transportava sucata.

Dos 2.420 celulares, 1.228 são iPhones. Também foram apreendidos 388 MacBooks, 77 relógios, duas caixas de perfumes e outros equipamentos eletrônicos.

Os itens não possuem nota fiscal e entraram no País de maneira ilegal, sem declaração de importação.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais fiscalizavam a BR-163, quando abordaram o motorista de um caminhão que supostamente transportava sucata. 

Interrogado pelos policiais, o motorista afirmou que carregou a sucata em Sete Quedas (MS) e levaria até os estados do Paraná e São Paulo. Ele afirmou desconhecer a presença dos eletrônicos.

De acordo com a PRF, as mercadorias foram encaminhadas à Receita Federal em Mundo Novo e o motorista foi entregue à Polícia Federal em Naviraí.

Esta é a terceira apreensão de celulares, em 6 dias, em Mato Grosso do Sul.

Ultimamente, o Estado têm sido rota frequente de descaminho de celulares e aparelhos eletrônicos.

Na sexta-feira (3), Polícia Federal (PF), Receita Federal do Brasil (RFB) e Ministério Público Federal (MPF) apreenderam R$ 400 mil em mercadorias estrangeiras - maioria celulares - em Campo Grande. As lojas alvo foram:

  • Gold Imports - avenida José Nogueira Vieira, número 395, Jardim Itatiaia 
  • Sim Imports - avenida Ceará, número 891, vila Antônio Vendas
  • Carandá Imports CG - avenida Rodolfo José Pinho, número 605, bairro Itanhangá Park (nenhum objeto foi apreendido pelas autoridades)

A investigação aponta que as noteiras emitiram mais de R$ 18 milhões em notas fiscais de vendas entre janeiro de 2020 a abril de 2025. Além disso, a PF descobriu movimentação atípica de R$ 290 milhões, quantia que foi ocultada pelas empresas de fachada.

Na segunda-feira (9), Departamento de Operações de Fronteira (DOF), da Polícia Militar, apreendeu 500 celulares em compartimentos ocultos de carreta bitrem. Os aparelhos foram avaliados em R$ 1,3 milhão.

OPERAÇÃO LIGAÇÃO FAMILIAR

PF e Receita desmantelam mega esquema de descaminho de celulares

Empresas de fachada emitiram mais de R$ 18 milhões em notas fiscais falsas e realizaram movimentação atípica de R$ 290 milhões

03/10/2025 08h25

Mandados de busca e apreensão em lojas de eletrônicos são cumpridos em Campo Grande e Ribas

Mandados de busca e apreensão em lojas de eletrônicos são cumpridos em Campo Grande e Ribas Divulgação/Receita Federal

Polícia Federal (PF), Receita Federal do Brasil (RFB) e Ministério Público Federal (MPF) combatem crimes de descaminho e lavagem de dinheiro, nesta sexta-feira (3), durante a Operação Ligação Familiar, em Mato Grosso do Sul.

Ao todo, 29 policiais federais, 14 auditores fiscais e 16 analistas tributários cumprem 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal, em Campo Grande (MS) e Ribas do Rio Pardo (MS). Até o momento, ninguém foi preso.

Ao Correio do Estado, o superintendente da Receita Federal, Erivelton Alencar, afirmou que R$ 400 mil em mercadorias estrangeiras, a maioria celulares, foram apreendidos nesta manhã.

Em Campo Grande, as lojas alvos são:

  • Gold Imports - avenida José Nogueira Vieira, número 395, Jardim Itatiaia 
  • Sim Imports - avenida Ceará, número 891, vila Antônio Vendas
  • Carandá Imports CG - avenida Rodolfo José Pinho, número 605, bairro Itanhangá Park
Mandados de busca e apreensão em lojas de eletrônicos são cumpridos em Campo Grande e RibasReceita Federal recolhendo objetos na loja Gold Imports, no bairro Jardim Itatiaia. Foto: Naiara Camargo

Conforme apurado pela reportagem, celulares de alto valor (Iphones), de origem estrangeira, com notas fiscais falsas, entravam no país de maneira ilegal, sem declaração de importação.

Em seguida, o eletrônico era transportado, com notas fiscais frias, da fronteira (Paraguai) até lojas de eletrônicos em Campo Grande (MS) e Ribas do Rio Pardo (MS). 

O produto era divulgado pela internet por empresas de fachada e vendido com nota fiscal falsa.

O Correio do Estado foi até as lojas que são alvo da PF e RFB, na manhã desta sexta-feira (3), e constatou que nenhum objeto foi apreendido na loja Carandá Imports CG. Na loja Gold Imports, arma (calibre 9mm), celulares, capinhas e telas foram capturados.

Mandados de busca e apreensão em lojas de eletrônicos são cumpridos em Campo Grande e RibasLoja Carandá Imports, no bairro Itanhangá Park, que também foi alvo da operação. Foto: Naiara Camargo

As empresas de fachada seriam de um grupo de irmãos e amigos próximos. Eles vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e descaminho.

A investigação aponta que as noteiras emitiram mais de R$ 18 milhões em notas fiscais de vendas entre janeiro de 2020 a abril de 2025. Além disso, a PF descobriu movimentação atípica de R$ 290 milhões, quantia que foi ocultada pelas empresas de fachada.

As informações fiscais dos sócios dessas empresas apontam indícios de movimentação financeira incompatível, ocultação de renda e patrimônio, enriquecimento ilícito, além de outros indícios de fraudes tributárias.

Mandados de busca e apreensão em lojas de eletrônicos são cumpridos em Campo Grande e RibasReceita Federal recolhendo celulares, capinhas e telas na Gold Imports. Foto: Naiara Camargo

De acordo com o advogado Cairo Frazão, que responde pela empresa Carandá Imports CG, a loja foi fiscalizada pelos agentes, mas nenhum objeto foi apreendido e ninguém foi preso. Ele afirmou ao Correio do Estado que a loja de seu cliente foi alvo pois, no passado, teve uma sociedade com as outras lojas envolvidas.

"Na manhã do dia 3 de outubro de 2025, a Receita Federal realizou diligência nas dependências da empresa Carandá Imports CG, localizada na Avenida Rodolfo José Pinho, nº 605, bairro Itanhangá Park. Durante a busca, não foram encontrados aparelhos celulares, tampouco notebooks ou qualquer outro bem irregular. Foram apenas identificadas planilhas de movimentação financeira, trocas de mensagens com clientes, além de agendas e comprovantes de transações envolvendo smartphones usados, todos dentro da normalidade e legalidade. Esclarecemos que nenhum item foi retido/apreendido pela Receita Federal, tendo a diligência transcorrido de forma transparente e colaborativa por parte da empresa e de seus representantes", informou o advogado por meio de nota.

Mandados de busca e apreensão em lojas de eletrônicos são cumpridos em Campo Grande e Ribas

Descaminho é à importação ou exportação de mercadorias lícitas sem o pagamento dos tributos devidos. A principal diferença reside na natureza da mercadoria: no contrabando, a mercadoria é proibida; no descaminho, a mercadoria é legal, mas o tributo não é pago.

Na ação, os agentes arrombaram um cofre na loja Gold Imports e encontraram quatro iPhones e uma arma calibre 9 mm registrada.
 

**(Matéria editada às 13h37 para acréscimo de posição da Superintendência da Receita Federal)

Veja as fotos da operação:

Duplo assassinato

Com mais duas execuções, Campo Grande chega a 105 homicídios em 2025

Dois homens foram assassinados, com mais de 10 tiros, no Danúbio Azul

01/10/2025 12h00

Duplo homicídio em Lava Jato

Duplo homicídio em Lava Jato Foto: TopMídiaNews

Continue Lendo...

Campo Grande foi palco de mais duas execuções.

Dois homens foram assassinados, na noite desta terça-feira (30), em um lava-jato localizado no cruzamento das ruas São Luiz de Cáceres x Álvares Penteado, no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, os rapazes estavam na calçada do estabelecimento, quando dois homens chegaram atirando, sendo um em um carro e o outro em uma moto. Mais de dez tiros foram disparados contra ambos.

Os autores fugiram após o crime. Ainda não se sabe a motivação das execuções.

Polícia Militar (PMMS), Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Polícia Civil) e Polícia Científica estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

Com as duas novas execuções, Campo Grande chega a 105 homicídios em 2025.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 315 pessoas foram mortas (homicídio doloso), entre 1º de janeiro e 1º de outubro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número,

  • 288 são homens
  • 19 mulheres
  • 8 não tiveram o sexo divulgado
  • 91 são jovens
  • 175 são adultos
  • 27 são idosos
  • 9 são adolescentes
  • 6 são crianças
  • 7 não tiveram a idade divulgada
  • 105 ocorreram em Campo Grande
  • 210 ocorreram no interior do Estado

Os assassinatos ocorreram em janeiro (49), fevereiro (34), março (44), abril (35), maio (33), junho (27), julho (27), agosto (38) e setembro (28).

HOMICÍDIO

Homicídio é quando uma pessoa tira a vida da outra intencionalmente.

Homicídio doloso é a forma mais grave de tirar a vida de alguém, pois envolve a premeditação e a intenção de causar a morte. Isso significa que o autor do crime tinha a intenção clara de matar a vítima, agindo de forma deliberada e consciente.

Veja os tipos de homicídio doloso:

Homicídio Simples: O homicídio simples ocorre quando alguém tira a vida de outra pessoa de forma intencional, mas sem agravantes. Por exemplo, um indivíduo que, durante uma briga, mata outra pessoa sem qualquer motivo específico pode ser acusado de homicídio simples.

Homicídio Qualificado: O homicídio qualificado é uma forma mais grave de homicídio doloso, envolvendo circunstâncias agravantes. Por exemplo, se o homicídio for cometido com crueldade, mediante paga ou promessa de recompensa, ou para ocultar outro crime, ele será considerado qualificado e terá penas mais severas.

Homicídio Privilegiado: O homicídio privilegiado ocorre quando o autor do crime age sob forte emoção, como violenta emoção, medo, ou impulso irresistível. Nesses casos, a pena pode ser reduzida.

