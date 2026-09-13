PRF apreende 304 kg de cocaína em tanque de combustível na BR-262

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Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 304,7 quilos de cocaína, escondidos em tanque de combustível de caminhão-trator, no KM 602 da BR-262, em Miranda, município localizado a 202 quilômetros de Campo Grande.

A apreensão ocorreu na quinta-feira (10), mas só foi divulgada à imprensa neste sábado (12).

Os entorpecentes estavam acondicionados em tabletes, sendo 98 tabletes (106,6 kg) de pasta base de cocaína e 171 (198,1 kg) tabletes de cloridrato de cocaína. Conforme apurado pela reportagem, o prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 22 milhões.

Conforme apurado pela reportagem, o caminhão trafegava pela rodovia, quando os policiais deram ordem de parada e inspecionaram o veículo.

Durante a fiscalização, a equipe identificou sinais de adulteração nos dois tanques de combustível, tanto na parte externa quanto interna, incompatíveis com os padrões originais.

Com auxílio do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) de Miranda, os policiais abriram os tanques e flagraram diversos tabletes.

O condutor, veículo e entorpecente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Miranda (MS).

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 7.105 kg de cocaína foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 13 de setembro de 2026, em Mato Grosso do Sul. Em 2025, 14.651 quilos de cocaína foram apreendidos.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006. O tráfico de drogas resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.