PRF apreende mais de 6 toneladas de maconha em caminhão carregado com brita

O condutor não tinha habilitação e alegou que a carga não tinha documentação

Tamires Santana

Tamires Santana

19/08/2025 - 08h15
Na manhã desta segunda-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 6.160 quilos de maconha em Dourados, distante aproximadamente 225 quilômetros de Campo Grande. A droga estava escondida em uma carga de brita transportada em um caminhão.

A apreensão aconteceu quando os policiais passavam pelo Anel Viário de Dourados, e avistaram m caminhão trafegando em velocidade reduzida, incompatível com a via e colocando em risco a segurança viária. Diante da suspeita de excesso de peso, o veículo foi abordado.

Durante a fiscalização, o condutor informou não possuir Carteira Nacional de Habilitação e alegou que a carga não tinha documentação.

Na inspeção, os policiais verificaram que, inicialmente, a carga se tratava de pedras de brita. No entanto, diante da suspeita, a equipe realizou vistoria minuciosa e percebeu forte odor característico de maconha. Veja:

Na sequência, foi feita a retirada da carga e localizados diversos fardos de maconha escondidos sob as pedras. Ao todo, foram apreendidos 6.160 kg da droga.

O motorista relatou ter recebido o caminhão já carregado e que deveria levá-lo até a cidade de Itaporã, em Mato Grosso do Sul.

O condutor foi preso e encaminhado, juntamente com o veículo e a droga, à Delegacia de Polícia Federal em Dourados.

Polícia

Brasileiro foragido por tráfico internacional é entregue à Polícia Federal de MS

Com mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Federal de Manaus, o brasileiro, apontado por atuar em uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, foi preso pela polícia boliviana e extraditado

17/08/2025 15h00

Crédito: Diário Corumbaense

O brasileiro identificado como Luanderson Geovane Barros Ribeiro, de 29 anos, foi preso pela polícia boliviana e entregue a agentes da Polícia Federal (PF) na ponte que liga Arroyo Concepción a Corumbá.

No momento da prisão, o brasileiro estava a bordo de um avião de pequeno porte, na região de Santa Cruz de La Sierra, acompanhado pelo piloto. Os dados da aeronave não batiam, o que chamou a atenção das autoridades locais.

A aeronave foi interceptada instantes antes de levantar voo.

Ao consultarem os dados do brasileiro, conforme apurou o site Diário Corumbaense, as autoridades constataram que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Federal de Manaus, no estado do Amazonas, pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Enquanto Luanderson foi extraditado, a nacionalidade do piloto não foi confirmada, e ele permaneceu detido na Bolívia.

Rota do tráfico

O local em que o suspeito foi preso é amplamente conhecido pelas autoridades como rota do tráfico aéreo. As investigações apontam que o brasileiro trabalhava como mecânico de aeronaves usadas no transporte de drogas.

Além disso, conforme o documento que embasou o pedido de prisão, há indícios da participação dele em uma organização criminosa com atuação no tráfico internacional de drogas.

adultização

Justiça de São Paulo mantém Hytalo Santos e Euro presos após audiência de custódia

Os advogados do casal apresentaram um habeas corpus para a Justiça da Paraíba pedindo a revogação da prisão

16/08/2025 21h00

Justiça de São Paulo mantém Hytalo Santos e Euro presos após audiência de custódia

Justiça de São Paulo mantém Hytalo Santos e Euro presos após audiência de custódia FOTO: Divulgação

A Justiça de São Paulo decidiu pela manutenção da prisão do influenciador digital Hytalo Santos e do seu marido, Israel Nata Vicente - conhecido como Euro -, após audiência de custódia realizada neste sábado, 16, em Carapicuíba, onde a dupla foi detida na última sexta-feira, 15.

Hytalo e Euro são acusados pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho de praticarem crimes de tráfico de pessoas e exploração sexual infantil a partir de conteúdos produzidos nas redes sociais. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba. A defesa alega inocência (veja abaixo).

A audiência foi realizada de forma virtual e serviu para checar se alguma ilegalidade foi cometida no ato da prisão. "Eles permanecem presos", informou o Tribunal de Justiça, em comunicado.

Questionada, a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado (SAP) informou que, até a tarde deste sábado, ambos ainda não tinham dado entrada no sistema da SAP. A defesa de Hytalo e Euro foi procurada após, a decisão da audiência de custódia, mas não se manifestou.

Habeas Corpus

Os advogados do casal apresentaram um habeas corpus para a Justiça da Paraíba pedindo a revogação da prisão. O caso é investigado e será julgado lá, mas recebe o apoio da Polícia Civil de São Paulo. Os defensores argumentam que a investigação sobre o caso existe desde 2020 e, por isso, não haveria justificativa legal para decretar a prisão preventiva neste momento.

Os mandados de prisão foram expedidos pelo juiz Antonio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara de Bayeux (PB), sob o argumento de que Hytalo e Euro poderiam destruir provas e ocultar valores financeiros obtidos com a prática das ações de exploração sexual infantil.

O juiz escreveu que os dois já estavam atuando para "destruição deliberada de documentos e tentativa de coação de testemunhas".

O habeas corpus foi apresentado na segunda instância, ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Por se tratar de final de semana, foi distribuído a um desembargador plantonista, que vai analisar o caso.

Fuga

O delegado Fernando David, titular da 3.ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes contra a Fé Pública (DIG), afirmou que o influencer Hytalo Santos e o seu marido, Israel Nata Vicente - conhecido como Euro -, planejavam fugir do País e que ambos já sabiam da possibilidade de os mandados de prisão serem expedidos.

"Há, sim, a suspeita de que eles estavam tentando se evadir. Sabiam já que seria expedido um mandado de prisão (...) na madrugada de ontem", afirmou David (veja o vídeo acima). Ainda segundo o delegado, eles estavam em São Paulo desde quinta, 14, e a cidade poderia servir de rota para a fuga.

Eles foram capturados em uma residência de alto padrão, onde estavam hospedadas oito pessoas - todas maiores de idade. Para realizar a prisão, o serviço de inteligência da polícia monitorou o veículo usado pelo casal - um Land Rover - que ficou estacionado na frente da mansão em Carapicuíba.

O caso ganhou repercussão nacional após denúncias do youtuber Felca sobre episódios de adultização de crianças e adolescentes. Hytalo foi banido da rede social Instagram e o marido, Euro, também teve a conta desativada após tentar defender o influencer
 

