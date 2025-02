Traficante de SP reage a abordagem e é morto pelo Choque em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Homem, de 23 anos, popularmente conhecido no mundo do crime como “Magnata”, morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMCHoque), na noite deste domingo (9), no bairro Vila Bela, em Coxim, município localizado a 252 quilômetros de Campo Grande.

Ele tinha passagens pela polícia por roubo, associação criminosa, tráfico de drogas, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, receptação, entre outros.

Conforme apurado pela reportagem, o Choque foi acionado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) para averiguar a movimentação de um integrante de uma facção criminosa de São Paulo que estaria em Coxim.

O Batalhão de Choque, além de atuar em Campo Grande (Capital), também atua em municípios do interior.

Ele teria se deslocado de Sonora para Coxim para atacar integrantes da facção criminosa rival. Com isso, os policiais se deslocaram até o endereço, onde o suspeito possivelmente se encontrava, para abordá-lo.

A equipe se aproximou e deu voz de abordagem, mas o criminoso desobedeceu, sacou a arma e atirou contra os policiais.

Para se defenderem, revidaram, balearam e desarmaram o criminoso. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Um revólver calibre .38 foi apreendido pelos policiais. O caso foi registrado como “homicídio simples na forma tentada”, “homicídio decorrente de oposição a intervenção policial” e “organização Criminosa”.

OUTRO CONFRONTO NO FIM DE SEMANA - No sábado (8), homem de 33 anos morreu em confronto com a Força Tática da PMMS no bairro Noroeste, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a polícia recebeu uma denúncia de quem um homem estava armado na frente de casa. Em posse das características físicas do rapaz, a polícia saiu em sua busca, com o objetivo de capturá-lo.

Os militares foram até o endereço indicado e viram que o sujeito apresentava um volume na altura da cintura, o que motivou a abordagem.

Os policiais deram voz de abordagem, mas ele desobedeceu, entrou na residência e acessou os quartos. A polícia deu ordem para que ele se entregasse, mas, mais uma vez ele desobedeceu e apontou uma arma para a equipe, que revidou e baleou-o.

NÚMEROS

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 15 p essoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º a 10 de fevereiro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro e 5 em fevereiro.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.