Cidades

Cidades

Polilaminina: Anvisa aprova início dos testes com pacientes com lesão medular

A proteína vem sendo testada na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e gerou repercussão em setembro de 2025

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

05/01/2026 - 22h00
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta segunda-feira, 5, o início da primeira fase do estudo clínico com a polilaminina no tratamento de pessoas com lesão medular. A proteína vem sendo testada na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e gerou repercussão em setembro de 2025, após uma coletiva de imprensa com a presença de pacientes que participaram dos testes-piloto.

De acordo com a agência, a pesquisa vai analisar a aplicação da molécula em cinco pacientes, com idades entre 18 e 72 anos, que apresentem lesões medulares agudas completas entre as vértebras T2 e T10, ocorridas há menos de 72 horas e com indicação cirúrgica.

Essa fase será patrocinada pela farmacêutica Cristália. Em nota, a empresa afirma que possui uma parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e com a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que já dispõem de cirurgiões treinados para a aplicação da substância. Já para a etapa de reabilitação, os pacientes terão o apoio da AACD.

Por se tratar de um estudo de fase 1, o objetivo é avaliar o perfil de segurança da molécula. A eficácia só poderá ser confirmada nas fases seguintes, caso os resultados iniciais permitam o avanço da pesquisa. Durante essa etapa, serão monitorados possíveis eventos adversos, com análise da frequência, gravidade e relação com o uso da substância.

O que é a polilaminina?

A polilaminina é uma forma polimerizada da laminina, proteína natural presente em praticamente todo o corpo humano e fundamental para a organização dos tecidos.

No sistema nervoso, a substância participa da divisão e da sobrevivência das células, orienta a migração dos neurônios, estimula o crescimento dos axônios e contribui para a mielinização, processo essencial para a transmissão dos impulsos nervosos, como explicou Tatiana Coelho de Sampaio, pesquisadora responsável pelo projeto, em entrevista ao Estadão.

A proteína vem sendo estudada em lesões medulares há mais de duas décadas no Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Entre 2016 e 2021, uma equipe de pesquisadores recrutou dez pacientes que receberam uma injeção de polilaminina na medula em hospitais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais até seis dias após o trauma. O objetivo era avaliar a segurança da substância.

Dois voluntários foram excluídos por critérios clínicos. Entre os demais, houve melhora das funções motoras e da sensibilidade em relação ao quadro inicial. Três participantes morreram ao longo do acompanhamento, mas avaliadores externos indicaram que os óbitos não tiveram relação com a molécula.

Testes acadêmicos prévios, como no caso da polilaminina, podem servir de base para novos estudos, mas não substituem a pesquisa clínica, composta por quatro fases:

A substância é testada em um pequeno grupo de participantes com o objetivo de avaliar a segurança.

Os testes são realizados com um número maior de participantes, visando à análise da segurança, eficácia e dosagem ideal.

A substância é testada em grandes grupos de voluntários e os resultados permitem avaliar a eficácia comparativa e o risco/benefício.

Processo de monitoramento contínuo da segurança dos medicamentos após a sua autorização e disponibilização no mercado (farmacovigilância).

Autorização

Os dados iniciais para a autorização da pesquisa foram apresentados à Anvisa no fim de 2022. Desde então, a agência promoveu reuniões técnicas e orientações científicas para adequação aos requisitos regulatórios e técnicos necessários à condução do estudo.

"No estudo clínico, será utilizada a laminina 100 µg/mL na forma de solução injetável, que deve ser diluída antes do uso em um diluente específico para se obter a polilaminina ou laminina polimerizada em solução para administração intramedular única, diretamente na área lesionada", diz a Anvisa.

Segundo a agência, a empresa patrocinadora será responsável por coletar, monitorar e avaliar todos os eventos adversos observados ao longo do estudo, inclusive os não graves..

colisão

Acidentes derrubam um poste de energia a cada três dias em MS

Em 2025, 114 veículos colidiram e derrubaram postes no Estado; cada estrutura danificada custa em média R$ 8,2 mil, que é cobrado do motorista

05/01/2026 18h31

Acidentes derrubaram 117 postes no Estado

Acidentes derrubaram 117 postes no Estado Foto: Divulgação / Energisa

No ano passado, 114 veículos colidiram com postes de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (5) pela concessionária Energisa. Os números indicam que, em média, um poste foi derrubado a cada três dias na Capital.

A maioria dos casos aconteceu em Campo Grande, com 17 acidentes do tipo.

Em seguida aparecem Dourados, com 10 postes derrubados, e Coxim, com cinco. Outros municípios como Aquidauana, Ribas do Rio Pardo, Nioaque e Paranaíba registraram quatro casos cada, enquanto Jardim, Amambai e Caracol tiveram três ocorrências cada.

Conforme os dados da Energisa, nos últimos três anos, os números se mantêm altos. Em 2023, foram 106 ocorrências, em 2024 o número subiu para 119 e, em 2025, chegou a 114 ocorrências.

Além da quantidade de acidentes, o impacto financeiro também chama atenção, segundo a concessionária.  Em 2025, o custo médio por poste abalroado foi de R$ 8.211,67.

Conforme regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o custo pelos danos causados e substituição das estruturas avariadas, como postes, transformadores, rede, entre outros, é cobrado do condutor do veículo causador do sinistro.

Riscos

"Esse tipo de ocorrência não apenas coloca vidas em risco, como também provoca interrupções no fornecimento de energia na região, impactando serviços essenciais, como escolas, hospitais e o comércio", diz a concessionária, em nota.

O coordenador de Construção e Manutenção da Energisa MS, João Ricardo Nascimento, alerta para os riscos que esses acidentes representam e reforça orientações de segurança.

“Em caso de colisão com poste, é fundamental não tentar sair do veículo e nem tocar em suas partes metálicas. Não encostar no poste e em cabos da rede de energia que ainda podem estar energizados, e provocar descargas elétricas, gerando incêndio e até acidentes fatais. É fundamental ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros e para a Energisa.”, explica.

FORAGIDOS

Lista de criminosos procurados tem megatraficante, sequestrador de avião e Dr. PCC

Entre os mais conhecidos estão Gerson Palermo, que esteve envolvido recentemente no sequestro da filha, e Antônio Joaquim Mendes, do "clã Mota"

05/01/2026 17h30

Em cima: Motinha, Gerson Palermo, Cleber Laureano. Embaixo: Osmar Pereira, Phillypi Junior e Ronaldo Gonçalves

Em cima: Motinha, Gerson Palermo, Cleber Laureano. Embaixo: Osmar Pereira, Phillypi Junior e Ronaldo Gonçalves Montagem

O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) atualizou a lista do "projeto captura", referente aos criminosos foragidos e de alta periculosidade de Mato Grosso do Sul. Entre os nomes mais conhecidos, estão o Gerson Palermo, envolvido no sequestro de um Boeing, no ano de 2000; e Motinha, traficante de Ponta Porã que contratou serviços paramilitares. 

A lista conta com oito nomes: Osmar Pereira da Silva (Branco), Antônio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota (Motinha), Gerson Palermo, Cleber Laureano Rodrigues Medeiros, Ricardo de Souza (ou Luis Carlos dos Santos), Tiago Vinicius Vieira (Dourado), Phillypi Junior Nunes Matos, Ronaldo Gonçalves Martinez (R7). Confira o perfil dos procurados.

Gerson Palermo

Famoso criminoso no Estado, Gerson Palermo ficou conhecido durante o sequestro de um Boeing 737-200, da extinta Vasp, em 2000. Em abril de 2020, Palermo deixou o Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, onde cumpria pena superior a 126 anos de prisão, pela porta da frente.

Foi beneficiado, em plena pandemia de Covid-19, por um habeas corpus concedido pelo desembargador aposentado Divoncir Schreiner Maran. A suspeita da Polícia Federal é de que magistrado tenha vendido a decisão judicial que pôs o megatraficante nas ruas. Desde aquele dia, Gerson Palermo nunca mais foi visto.

A última vez que esteve no noticiário foi quando sua filha foi sequestrada, em outubro de 2025, e ela mesma colocou a culpa do ocorrido no próprio pai.

Apontado como um dos chefões do PCC no Mato Grosso do Sul, Palermo foi indicado como líder de uma rebelião, durante o dia das Mães de 2005, no presídio de Segurança Máxima de Campo Grande. O motim resultou na morte de sete presos e na destruição de várias alas do complexo penitenciário. Detentos de vários presídios do interior aderiram ao motim e também promoveram uma série destruições. 

Osmar Pereira da Silva (Branco)

Investigado em várias situações de crime, Osmar, ou Branco como é conhecido, foi condenado a uma pena que totaliza 74 anos de prisão, com previsão de cumprimento final só em 2041. O indivíduo responde por roubo qualificado, furto qualificado, receptação e participação em organização criminosa.

O grupo é especializado em grandes roubos, incluindo assaltos a residências, cargas e instituições financeiras, além da encomenda de fuzis para executar as empreitadas criminosas.

Antônio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota (Motinha)

Investigações da Polícia Federal apontam que Antônio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota, o Motinha, figura como um dos grandes traficantes de Ponta Porã. As diligências apontam que o criminoso chegou a contratar serviços de um grupo paramilitar, com experiência de atuação em conflitos internacionais, para garantir sua segurança e de seus familiares. 

Motinha também é identificado pelas autoridades brasileiras como Dom, como se autodenominava, por conta do personagem mafioso Don Corleone, do clássico filme “O Poderoso Chefão”. 

Cleber Laureano Rodrigues Medeiros (Tubarão ou Dr. PCC)

Tubarão é acusado de homicídios brutais e ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O sujeito responde pelo assassinato de Thiago Brumatti Palermo e Marcelo dos Santos Vieira,  na tentativa de homicídio de Benjamim Pereira de Paula Santos e Fabricio Messias da Silva e no cárcere privado de Everton Larrea Negrete, em julho de 2023.

Na ocasião, integrantes da organização criminosa realizaram julgamento no "tribunal do crime". De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), as vítimas foram mortas por ordem do PCC após adulterarem uma carga de cocaína.

Thiago foi estrangulado e Marcelo, carbonizado dentro de um veículo. Dentro do veículo queimado, estavam também Benjamim e Fabricio, que conseguiram abrir o porta-malas e fugir.

Ricardo de Souza ou Luis Carlos dos Santos

O indivíduo, que utiliza dois nomes, foi condenado em 2017 à pena de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado, além de 980 dias-multa, em processo derivado da investigação Ictus, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). A ação foi responsável pela condenação de uma dezena de réus integrantes de grupo ilegal comandado de dentro de presídio.

Cabelo, como é chamado no mundo do crime, responde por atos que revelam sua participação em esquemas estruturados para ocultar valores ilícitos, como organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

Phillypi Junior Nunes Matos

Foi condenado a 10 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado. Sua condenação ocorreu por tráfico de drogas e posse de armas de uso restrito. Foi preso após transportar 417 kg de pasta base de cocaína e três fuzis em uma aeronave, no município de Itaquiraí, em maio de 2022.

A sentença favorável à acusação do MPMS determinou o perdimento da aeronave e a manutenção da prisão preventiva do condenado, que está desaparecido.

Ronaldo Gonçalves Martinez, o R7

Nascido em Ponta Porã, Ronaldo tem condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 15 anos de reclusão. Nessa ação penal, foi enquadrado em homicídio qualificado por motivo . A causa do crime é que a vítima teria agredido sua irmã. Também foi condenado pela corrupção de menores, pois havia um adolescente envolvido na morte de Alexandre Torraca.

Dono do vulgo R7,  acumula histórico criminal grave, pois não é réu primário e já cumpre pena por outros dois homicídios, porte de arma, e responde a processo por tráfico.

Além disso, Ronaldo também é alvo de mandado de prisão expedido no âmbito da Operação Blindspot, do Gaeco, que investiga o vazamento de dados sigilosos por um policial penal ao PCC, em um esquema estruturado de tráfico de drogas comandado de dentro do cárcere.

 

 

