Por causa da chuva, Anastácio adia show de João Gomes para 17 de julho

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Devido a intensas chuvas e risco à população por causa do tempo, o show do cantor João Gomes que estava previsto para a noite de ontem e marcaria a noite de abertura da 18ª Festa da Farinha do município de Anastácio foi cancelado. A apresentação foi remarcada para daqui dois meses.

A festa é um dos eventos tradicionais do município, localizado a menos de 140 quilômetros de Campo Grande, e faz parte das comemorações para celebrar o aniversário da cidade, no dia 08 de maio. A prefeitura de Anastácio desembolsou R$ 900 mil para a contratação do cantor nordestino.

O evento comunicou o cancelamento da apresentação por meio das redes sociais no perfil oficial com o pronunciamento do "Rei do Piseiro". Em seu perfil, João Gomes disse que passou o dia todo em Mato Grosso do Sul ansioso para o show, mas que a recomendação veio da organização e segurança do evento.

Com novo lançamento há dois dias do volume 2, do projeto em ascensão "Dominguinhos", em parceria com os cantores Jotapê e Mestrinho, o dono dos sucessos "Meu Pedaço de Pecado", "Dengo" e "Eu Tenho a Senha" estaria em Mato Grosso do Sul pela segunda vez e lamentou adiar o segundo encontro.

Conforme pronunciamento do próprio cantor, a nova data para o show está prevista para o dia 17 de julho.

Em Anastácio, a programação da festa continua normal neste sábado (09). Hoje, o segundo e último dia de evento aguarda duas apresentações, o show do cantor Luan Pereira e do Loubet. Os shows são gratuitos e acontecem na Praça Arandu.

Chuvas

A região próxima a Anastácio, cidade em que ocorre a 18ª edição da Festa da Farinha a sexta-feira foi marcada por grande volume de chuva.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ), em Aquidauna, a quatro quilômetros do muicípio, foram 128 milimetros de precipitação das 14h à 00h e ainda continuou durante a madrugada.

Para hoje, a Defesa Civil divulgou alerta severo de chuvas intensas para a região e para todo o Estado.

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