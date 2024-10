Por manchar título 'anti celular' da Gameleira, policial penal tem condenação 'exemplar'

No estado vizinho

Três ocupantes estavam na caminhonete, dois morreram no local e uma, que estava no banco traseiro, foi socorrida e encaminhada para o hospital

Na tarde da última quinta-feira (17), um acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta tanque deixou dois mortos e uma ferida na rodovia MT-140, em Santa Rita do Trivelato, no estado de Mato Grosso. O acidente aconteceu próximo a uma fazenda conhecida como "João da Areia".

O condutor do veículo foi identificado como André Fernando de Araújo, sul-mato-grossense que residia em Nova Andradina, município cerca de 298 quilômetros distante de Campo Grande.

Segundo a mídia local, além dele, estavam no veículo duas mulheres. A que viajava no banco do passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local, assim como André. Já a que estava no banco de trás foi socorrida e encaminhada a um hospital próximo. As identidades das mulheres ainda não foram divulgadas.

Não há informações sobre o estado de saúde do condutor da carreta.

A dinâmica do acidente ainda é investigada pela polícia. Caminhonete e carreta colidiram frontalmente, e parte da caminhonete foi destruída com o impacto, o que fez com que os ocupantes ficassem presos às ferragens.

Estiveram no local equipes de socorro do Pronto Atendimento Municipal de Santa Rita do Trivelato, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC).

MT-140

A rodovia estadual faz ligação entre as BRs 070 e 163, e vem sendo aprimorada nos últimos anos para fazer a ligação entre a região sul do Mato Grosso, a partir de Campo Verde, e os municípios que estão no eixo da BR-163, como Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop, na Região Norte.

