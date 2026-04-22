Pós feriado, Funsat oferece mais 1.400 vagas de emprego em Campo Grande

A procura por emprego na Capital Morena não para e com isso a Fundação Social do Trabalho (Funsat) está disponibilizando nesta quarta-feira (22), cerca de 1.460 oportunidades de emprego.
A busca pelo primeiro emprego é sempre complicada e para facilitar a vida de quem está na procura a Funsat tem a disposição em seu quadro cerca de 1.062 vagas. Além dessas oportunidades, para o público PCD tem 6 vagas exclusivas e também conta com 11 vagas temporárias.
Já as funções que mais apresentam vagas disponíveis estão, operador de caixa, com 368 vagas, auxiliar de limpeza, com 123, auxiliar de padeiro, com 71, atendente de lojas e mercados, com 62, repositor de mercadorias, com 50, auxiliar operacional de logística, com 50, e auxiliar de linha de produção, com 54 vagas.
Ainda tem a disposição alguns serviços em áreas como comércio, serviços, construção civil, indústria e logística, incluindo cargos como motorista de caminhão, pedreiro, eletricista, mecânico, cozinheiro, garçom, entre outros.
Para o candidato que possui interesse em retornar ao mercado de trabalho ou está na busca do primeiro emprego, o atendimento ao público acontece das 7h às 16h, na sede da Funsat na Rua 14 de Julho, 992 - Vila Glória.
Vale ressaltar que o interessado na vaga tem que estar com cadastro atualizado e deve levar também documentos pessoais e carteira de trabalho.