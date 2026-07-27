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Alerta no Pantanal

Possível desaparecimento de aeronave mobiliza buscas da FAB no Pantanal

Alerta de emergência foi emitido durante voo na região de Coxim; FAB realiza buscas e, até o momento, não há confirmação de queda ou vítimas.

Welyson Lucas

27/07/2026 - 19h43
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Um alerta de emergência emitido por uma aeronave que sobrevoava o Pantanal de Mato Grosso do Sul mobilizou equipes de busca na tarde desta segunda-feira (27). A ocorrência é apurada na região entre Coxim e Corumbá, onde a Força Aérea Brasileira (FAB) realiza buscas para tentar localizar a aeronave e esclarecer as circunstâncias do pedido de socorro.

As primeiras informações apontam que o Corpo de Bombeiros de Coxim foi comunicado sobre a ocorrência por volta das 14h. O aviso indicava uma possível situação de emergência durante um voo sobre uma área de difícil acesso na região pantaneira.

Até o início da noite, no entanto, não havia confirmação oficial de queda da aeronave, tampouco informações sobre possíveis vítimas. Também não foram divulgados, até o momento, dados sobre o modelo do avião, quantidade de ocupantes, origem ou destino do voo.

Conforme informações repassadas aos militares que atuam na região, o alerta teria chegado por meio da Base Aérea de Curitiba e apontava para uma área remota de Coxim.

Diante do chamado, a FAB iniciou os procedimentos de busca para localizar a aeronave. Uma equipe do Esquadrão Pelicano, unidade especializada em operações de busca e salvamento, participa dos trabalhos e realiza sobrevoos na região indicada pelo alerta.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também acompanha a ocorrência e informou que o caso está sendo apurado.

A mobilização ocorre em uma extensa área do Pantanal, onde as características geográficas e a presença de regiões isoladas podem dificultar o acesso terrestre e tornar o apoio aéreo fundamental nas primeiras horas das buscas.

Até a última atualização desta reportagem, as autoridades não haviam confirmado se houve acidente, pouso de emergência ou outra intercorrência envolvendo a aeronave.

As buscas continuam e novas informações deverão esclarecer a origem do pedido de socorro e a situação da aeronave.

Altas Habilidades

Campo Grande terá teste para identificar pessoas com inteligência acima da média

Avaliação coletiva da Mensa Brasil será realizada neste sábado (1º) e busca identificar pessoas com altas habilidades; candidatos precisam ter pelo menos 17 anos e estar cursando ou ter cursado o ensino superior

27/07/2026 18h10

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Testes da Mensa Brasil buscam identificar pessoas com inteligência acima da média; Campo Grande recebe avaliação coletiva neste sábado (1º).

Testes da Mensa Brasil buscam identificar pessoas com inteligência acima da média; Campo Grande recebe avaliação coletiva neste sábado (1º). Foto: Divulgação

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Campo Grande será uma das primeiras cidades brasileiras a receber, em agosto, uma rodada de testes voltados à identificação de pessoas com inteligência significativamente acima da média. A avaliação será realizada neste sábado, 1º de agosto, e integra o calendário nacional da Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais.

Além da Capital sul-mato-grossense, Campinas, São José do Rio Preto e Sorocaba, todas em São Paulo, também receberão avaliações no mesmo dia. Ao longo do mês, a iniciativa chegará a 12 cidades brasileiras de oito estados e do Distrito Federal, conforme o calendário divulgado pela associação.

Os testes são destinados a pessoas com 17 anos ou mais que estejam cursando ou já tenham cursado o ensino superior, mesmo que a graduação não tenha sido concluída.

A avaliação será presencial e contará com acompanhamento de profissional de psicologia. Por questões de organização e privacidade, o endereço e o horário exatos da aplicação não são divulgados publicamente e são repassados individualmente aos candidatos inscritos.

Teste busca identificar altas capacidades

A Mensa Brasil é a representação brasileira da Mensa Internacional, organização criada para reunir pessoas com desempenho intelectual elevado.

Para ingressar na associação, é necessário apresentar resultado compatível com QI igual ou superior ao de 98% da população, a partir de testes reconhecidos pela entidade.

Na prática, o critério significa estar entre aproximadamente os 2% da população com maior desempenho nos instrumentos de inteligência aceitos pela organização.

A aplicação em Campo Grande faz parte do trabalho desenvolvido pela associação para ampliar a identificação de pessoas com altas habilidades que podem ter passado parte da vida sem reconhecer características relacionadas ao próprio potencial cognitivo.

O presidente da Mensa Brasil, Julio Cesar Campos Filho, afirma que o objetivo vai além da ampliação do número de integrantes da entidade e envolve a identificação de talentos que, muitas vezes, não são reconhecidos durante a trajetória escolar, acadêmica ou profissional.

“O Brasil ainda desperdiça muitos desses potenciais simplesmente porque essas pessoas nunca foram identificadas”, afirma.

Segundo ele, há pessoas que chegam à vida adulta sem compreender determinadas características e sem terem recebido estímulos adequados para desenvolver suas habilidades.

“Muitas crescem sem compreender suas próprias características, sem estímulo adequado e, muitas vezes, sem encontrar espaços onde possam desenvolver plenamente suas habilidades. A Mensa Brasil quer contribuir justamente com essa luta: ajudar essas pessoas a se reconhecerem, se conectarem e perceberem que não estão sozinhas”, acrescenta Campos Filho.

Cerca de 7 mil já foram identificados no Brasil

Atualmente, segundo dados divulgados pela associação, aproximadamente 7 mil pessoas foram identificadas com superdotação ou altas habilidades no Brasil no âmbito da entidade.

Em escala mundial, a Mensa Internacional reúne mais de 160 mil membros distribuídos por cerca de 90 países. A organização foi fundada em 1946, no Reino Unido, enquanto a representação brasileira surgiu em 2002.

A entidade tem entre seus objetivos identificar e estimular a inteligência humana, incentivar pesquisas relacionadas ao tema e proporcionar espaços de intercâmbio intelectual entre seus integrantes.

Apesar de popularmente ser chamado de “teste de QI”, a avaliação deve ser compreendida dentro dos critérios e instrumentos utilizados pela própria associação. O resultado serve para verificar se o candidato atende aos requisitos de admissão estabelecidos pela Mensa.

Campo Grande abre calendário de agosto

A Capital de Mato Grosso do Sul integra a primeira etapa do calendário nacional de agosto. Depois dos testes realizados no dia 1º, as avaliações continuam no dia 8 de agosto, em Jundiaí (SP) e Maceió (AL).

No dia 15, haverá aplicação no Distrito Federal. Petrolina (PE) recebe a avaliação no dia 22. O calendário termina em 29 de agosto, com testes em Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP).

Em Campo Grande, assim como nas demais cidades, local e horário serão comunicados de maneira privada aos inscritos.

As inscrições são realizadas pela Associação Mensa Brasil e podem ser feitas pelo site oficial da entidade. http://www.mensa.org.br/

Serviço

  • O quê: teste de admissão e avaliação de alto QI da Mensa Brasil
  • Quando: sábado, 1º de agosto
  • Onde: Campo Grande (endereço informado diretamente aos inscritos)
  • Público: pessoas a partir de 17 anos que estejam cursando ou tenham cursado o ensino superior
  • Inscrição: pelo site oficial da Mensa Brasil.

Alerta nas Contas

Campo Grande supera limite de gastos e Prefeitura prevê ajuste fiscal

Prefeitura de Campo Grande prevê medidas de ajuste fiscal após despesas correntes alcançarem 97,08% das receitas.

27/07/2026 17h55

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Fachada da Prefeitura de Campo Grande, que prevê medidas de ajuste fiscal após indicador das contas municipais chegar a 97,08%.

Fachada da Prefeitura de Campo Grande, que prevê medidas de ajuste fiscal após indicador das contas municipais chegar a 97,08%. Foto: Divulgação

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As contas públicas de Campo Grande chegaram ao fim do primeiro semestre de 2026 com um indicador acima do patamar estabelecido pela Constituição Federal. A relação entre despesas correntes e receitas correntes do município atingiu 97,08% nos últimos 12 meses, superando em 2,08 pontos percentuais a referência de 95% prevista no artigo 167-A.

Os números constam no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), referente ao terceiro bimestre de 2026 e publicado nesta segunda-feira (27) em suplemento do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Diante do resultado, a própria administração municipal informa que adotará medidas previstas no dispositivo constitucional e manterá acompanhamento bimestral dos indicadores fiscais. 

O demonstrativo aponta que as receitas correntes acumuladas nos últimos 12 meses somaram R$ 6,359 bilhões. No mesmo período, as despesas correntes consideradas no cálculo, após os ajustes apresentados no relatório, chegaram a aproximadamente R$ 6,174 bilhões.

Com isso, para cada R$ 100 contabilizados em receitas correntes, cerca de R$ 97,08 estão comprometidos com despesas correntes, conforme a metodologia do demonstrativo.

O resultado deixa o município acima dos 95% utilizados como referência constitucional para acionamento de mecanismos voltados ao reequilíbrio das contas.

O próprio relatório aponta um excedente de 2,08 pontos percentuais e registra o mesmo percentual na trajetória de ajuste fiscal prevista para o retorno ao patamar estabelecido. 

Prefeitura prevê medidas de ajuste

Em nota explicativa incluída no documento, a administração municipal reconhece que, apesar de uma recuperação gradual da arrecadação, o cenário ainda permanece instável.

A Prefeitura atribui parte dessa cautela à situação epidemiológica relacionada às síndromes respiratórias, além das incertezas quanto à duração desse cenário e aos impactos sobre a demanda por serviços públicos.

Diante do quadro, o Município afirma que, em consonância com o Programa de Equilíbrio Fiscal, serão adotadas as medidas previstas no artigo 167-A da Constituição Federal, com acompanhamento dos indicadores a cada dois meses até que seja comprovado o retorno ao patamar estabelecido. 

O artigo 167-A estabelece mecanismos de ajuste que podem ser acionados quando a relação entre despesas correntes e receitas correntes alcança o percentual previsto na Constituição.

Entre as possibilidades estão restrições envolvendo aumento de despesas com pessoal, criação de cargos, alterações de carreira que ampliem gastos, realização de concursos públicos e criação de novas despesas obrigatórias.

O relatório divulgado pelo Município, entretanto, não detalha quais dessas medidas serão efetivamente adotadas pela Prefeitura de Campo Grande. Dessa forma, não é possível afirmar, somente com base na publicação, que concursos, contratações ou outras despesas específicas serão suspensos.

Orçamento passa de R$ 7 bilhões

O relatório também revela a dimensão das contas da Capital. A dotação atualizada para 2026 chegou a aproximadamente R$ 7,38 bilhões. Desse total, cerca de R$ 5,68 bilhões haviam sido empenhados até o encerramento de junho.

As despesas liquidadas somaram aproximadamente R$ 3,04 bilhões, enquanto os pagamentos realizados no período chegaram a cerca de R$ 2,75 bilhões.

A diferença ocorre porque empenho, liquidação e pagamento representam etapas distintas da execução do orçamento.

O empenho reserva recursos para determinada despesa; a liquidação ocorre depois da comprovação da entrega do produto ou da prestação do serviço; e o pagamento representa a efetiva saída do recurso dos cofres públicos. 

Saúde concentra R$ 2,2 bilhões

Entre as principais áreas do orçamento municipal, a Saúde possui dotação atualizada de R$ 2,228 bilhões. Até junho, aproximadamente R$ 1,596 bilhão havia sido empenhado, enquanto R$ 869,5 milhões estavam liquidados.

A assistência hospitalar e ambulatorial responde pela maior fatia. São R$ 1,406 bilhão previstos, dos quais R$ 967,1 milhões já estavam empenhados e R$ 622,8 milhões liquidados no primeiro semestre.

A atenção básica, por sua vez, conta com orçamento atualizado de R$ 532,2 milhões, enquanto a vigilância epidemiológica possui R$ 100,3 milhões. 

A Educação aparece com outro dos maiores volumes de recursos. A dotação atualizada é de aproximadamente R$ 1,615 bilhão, com R$ 1,432 bilhão empenhado e R$ 727 milhões liquidados até junho.

Somente o ensino fundamental concentra R$ 976,5 milhões do orçamento atualizado da área, enquanto a educação infantil possui R$ 455,6 milhões. 

Arrecadação reage no fim do semestre

Apesar da pressão sobre as contas, o relatório mostra recuperação das receitas correntes nos últimos meses. Em abril, foram arrecadados cerca de R$ 493,1 milhões. O montante passou para R$ 500,3 milhões em maio e alcançou R$ 527 milhões em junho.

A melhora, entretanto, ainda não foi suficiente para fazer com que o indicador acumulado dos últimos 12 meses retornasse ao patamar de 95%.

A própria administração municipal ressalta que a recuperação da arrecadação ocorre de maneira gradual e afirma que continuará acompanhando a evolução das contas públicas.

Com a relação atualmente em 97,08%, o comportamento das receitas e das despesas nos próximos meses será determinante para saber se Campo Grande conseguirá reduzir os 2,08 pontos percentuais que atualmente separam o município do patamar constitucional indicado no relatório.

O próximo balanço bimestral deverá mostrar se a trajetória das contas avançou em direção aos 95% e qual foi o efeito das medidas de equilíbrio fiscal anunciadas pela administração municipal.

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