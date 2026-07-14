Prazo para licenciamento de veículos com placas finais 1, 2 e 3 encerram na sexta-feira

Veículos de auto escola saem do Detran/MS, departamento que teve servidores investigados por inserção de dados no sistema de MS - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O prazo para pagar o licenciamento de veículos com final da placa 1, 2 ou 3 sem alteração no valor se encerra nesta sexta-feira (17). A data foi alterada anteriormente por instabilidade no sistema durante o último prazo previsto, que era ao fim do mês de junho.

Com isso, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) aconselha aos propietários que ainda não realizaram o pagamento a não deixarem para última hora, principalmente, devido a alteração no preço após a data limite.

O licenciamento veicular é a renovação anual obrigatória que permite que o automóvel circule com autorização. Com o pagamento ocorre a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), que prova a conformidade com as normas e que está seguro.

O valor de R$ 249,10 se manteve com a prorrogação e permanecerá o mesmo até o dia 17 de julho. A quantia é fixada com o desconto de pontualidade, calculado a partir da base de Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (UFERMS) do mês de junho, no valor de R$ 54,99.

Após o fim do prazo, o cálculo passará a utilizar a taxa de julho, que é de R$ 55,47 UFERMS, ou com base na taxa vigente do mês em que for realizado o pagamento.

O Detran ainda orienta que o cidadão verifique o valor constado na guia antes de efetuar o pagamento, pois aqueles que possuem veículos com placa final 1, 2 ou 3 devem ter a guia de pagamento no valor de R$ 249,10 até o dia 17 de julho.

Os proprietários podem emitir a guia pelo Portal de Serviços Meu Detran, e também conseguem parcelar os débitos do veículo pelo aplicativo Meu Detran MS, ou pela assistente virtual Glória, disponível no WhatsApp, com antendimento 24h por dia, no número (67) 3368-0500.

Em caso de alterações no valor da guia dentro desse período do novo prazo, o proprietário deve informar o Detran-MS pela Ouvidoria, no e-mail [email protected].

A taxa do licenciamento corresponde a 4,53 UFERMS para aqueles veículos que estão dentro do prazo e 5,88 UFERMS para veículos licenciados fora do prazo. Conforme resolução da Secretaria de Fazenda (Sefaz-MS), o valor de junho deste ano é de R$ 54,99 e a de julho será de R$ 55,47.

A prorrogação anteriormente foi pensada para assegurar que os proprietários não fossem prejudicados pela instabilidade que ocorreu no sistema durante o último dia de regularização. Assim, com a disponibilização de um novo tempo hábil para realizar o serviço, o órgão não prevê uma nova prorrogação.

Placas finais 4, 5 e 6

Aos proprietários de veículos com placa de final 4, 5 e 6 o prazo para pagar o licenciamento se encerra ao fim de julho (31). O período iniciou no primeiro dia desse mês conforme previsto em calendário do Detran-MS.

O valor é calculado com base na UFERMS de julho, fixada em R$ 55,47 e, a orientação do Detran é que os condutores não deixem para a última hora e emitam a guia antes do prazo final para evitar imprevistos.

A recomendação é que o cidadão sempre verifique o valor da guia antes de realizar o pagamento, além de certificar que o destinatário é o Detran-MS, para evitar cair em golpes.

> Calendário

>> Serviço

Licenciamento de veículos com placa de final 1, 2 e 3

Valor da guia: R$ 249,10

Data final sem alteração no valor: 17 de julho

Onde emitir: Portal de Serviços Meu Detran

Onde pagar: bancos e aplicativos financeiros, casas lotéricas ou via Pix