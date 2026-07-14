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Prazo para licenciamento de veículos com placas finais 1, 2 e 3 encerram na sexta-feira

Proprietários tem até o fim dessa semana para pagar o valor calculado na taxa de junho; após período, taxa será calculada a partir da base de UFERMS vigente no mês do pagamento

Noysle Carvalho

14/07/2026 - 09h45
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O prazo para pagar o licenciamento de veículos com final da placa 1, 2 ou 3 sem alteração no valor se encerra nesta sexta-feira (17). A data foi alterada anteriormente por instabilidade no sistema durante o último prazo previsto, que era ao fim do mês de junho.

Com isso, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) aconselha aos propietários que ainda não realizaram o pagamento a não deixarem para última hora, principalmente, devido a alteração no preço após a data limite.

O licenciamento veicular é a renovação anual obrigatória que permite que o automóvel circule com autorização. Com o pagamento ocorre a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), que prova a conformidade com as normas e que está seguro.

O valor de R$ 249,10 se manteve com a prorrogação e permanecerá o mesmo até o dia 17 de julho. A quantia é fixada com o desconto de pontualidade, calculado a partir da base de Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (UFERMS) do mês de junho, no valor de R$ 54,99.

Após o fim do prazo, o cálculo passará a utilizar a taxa de julho, que é de R$ 55,47 UFERMS, ou com base na taxa vigente do mês em que for realizado o pagamento.

O Detran ainda orienta que o cidadão verifique o valor constado na guia antes de efetuar o pagamento, pois aqueles que possuem veículos com placa final 1, 2 ou 3 devem ter a guia de pagamento no valor de R$ 249,10 até o dia 17 de julho.

Os proprietários podem emitir a guia pelo Portal de Serviços Meu Detran, e também conseguem parcelar os débitos do veículo pelo aplicativo Meu Detran MS, ou pela assistente virtual Glória, disponível no WhatsApp, com antendimento 24h por dia, no número (67) 3368-0500.

Em caso de alterações no valor da guia dentro desse período do novo prazo, o proprietário deve informar o Detran-MS pela Ouvidoria, no e-mail [email protected].

A taxa do licenciamento corresponde a 4,53 UFERMS para aqueles veículos que estão dentro do prazo e 5,88 UFERMS para veículos licenciados fora do prazo. Conforme resolução da Secretaria de Fazenda (Sefaz-MS), o valor de junho deste ano é de R$ 54,99 e a de julho será de R$ 55,47.

A prorrogação anteriormente foi pensada para assegurar que os proprietários não fossem prejudicados pela instabilidade que ocorreu no sistema durante o último dia de regularização. Assim, com a disponibilização de um novo tempo hábil para realizar o serviço, o órgão não prevê uma nova prorrogação.

Placas finais 4, 5 e 6

Aos proprietários de veículos com placa de final 4, 5 e 6 o prazo para pagar o licenciamento se encerra ao fim de julho (31). O período iniciou no primeiro dia desse mês conforme previsto em calendário do Detran-MS.

O valor é calculado com base na UFERMS de julho, fixada em R$ 55,47 e, a orientação do Detran é que os condutores não deixem para a última hora e emitam a guia antes do prazo final para evitar imprevistos.

A recomendação é que o cidadão sempre verifique o valor da guia antes de realizar o pagamento, além de certificar que o destinatário é o Detran-MS, para evitar cair em golpes.

> Calendário

>> Serviço

Licenciamento de veículos com placa de final 1, 2 e 3

Valor da guia: R$ 249,10
Data final sem alteração no valor: 17 de julho 
Onde emitir: Portal de Serviços Meu Detran
Onde pagar: bancos e aplicativos financeiros, casas lotéricas ou via Pix

CAMPO GRANDE

Homem morre em confronto policial no bairro Tiradentes

De acordo com o levantamento policial, o homem possuía um extenso histórico criminal, com registros desde a adolescência

14/07/2026 09h15

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Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre .22, da marca Custer, com dez cartuchos intactos

Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre .22, da marca Custer, com dez cartuchos intactos Divulgação

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Um homem identificado como José Vinícius Alvila Cardoso, de 24 anos, morreu na noite desta segunda-feira (13) após entrar em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. 

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento tático na região quando recebeu informações de que um homem estaria circulando armado. Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito na Avenida Ministro João Arinos.

Ainda conforme a ocorrência, ao perceber a aproximação da viatura, José Vinícius desobedeceu à ordem de parada e sacou uma arma de fogo em direção aos militares. Diante da situação, a equipe efetuou disparos para conter a agressão. 

Após a ação, o homem foi desarmado e socorrido pelos próprios policiais, sendo encaminhado para a UPA Tiradentes. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. 

No local, a Perícia Criminal, a Polícia Civil e a Polícia Judiciária Militar realizaram os procedimentos de praxe. O caso foi registrado como desobediência, resistência, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tentativa de homicídio e homicídio decorrente de oposição à intervenção de agente legal do Estado. 

Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre .22, da marca Custer, com dez cartuchos intactos. A arma foi encaminhada para perícia. 

Segundo a PM, durante consulta aos sistemas policiais foi constatado que José Vinícius estava foragido do sistema prisional, onde cumpria pena por roubo. 

Ainda de acordo com o levantamento policial, o homem possuía um extenso histórico criminal, com registros desde a adolescência. Entre as passagens constam sete ocorrências por roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, porte e posse ilegal de armas de fogo, furtos qualificados e um ato infracional por tráfico de drogas, além de abordagens para averiguação. 

Em nota, o Batalhão de Choque afirmou que a atuação da equipe ocorreu dentro dos princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade do uso da força.

Letalidade policial volta ao nível de 2023

Esta foi, conforme acompanhamento da imprensa, a 81ª morte do ano em decorrência de intervenção policial em Mato Grosso do Sul. Com mais este caso, a letalidade policial volta a registrar em 2026 praticamente o mesmo ritmo observado em 2023, ano que fechou com recorde histórico de 131 mortes decorrentes de ações das forças de segurança no Estado.

Com mais este caso, a letalidade policial, que vinha apresentando redução nos dois últimos anos, voltou a operar em um ritmo semelhante ao registrado em 2023, quando o Estado alcançou o maior número de mortes por "intervenção legal de agente do Estado" desde o início da série histórica disponível. 

Naquele ano, primeiro da gestão do governador Eduardo Riedel e do então comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato dos Anjos Garnes, foram contabilizados 131 óbitos. O número representou uma morte a cada 66,8 horas. 

Agora, depois dos 195 dias de 2026, as 81 mortes registradas equivalem a um intervalo médio de aproximadamente 57 horas entre cada ocorrência, praticamente o mesmo índice observado no ano recorde. 

Em 2024, quando os dados oficiais apontaram 86 mortes, o intervalo médio entre os casos foi de 101,8 horas. Já em 2025, houve nova queda, para 73 registros, o equivalente a uma morte a cada 120 horas, ou cinco dias. 

Mesmo assim, as 73 mortes registradas em 2025 permaneceram acima dos números observados em qualquer ano anterior a 2023. O recorde anterior pertencia a 2019, quando a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) contabilizou 70 mortes decorrentes de intervenção policial. 

Os dados oficiais da Sejusp apontam 70 mortes neste ano. Já o levantamento realizado por veículos de imprensa, com base nos registros divulgados pelas forças de segurança, contabiliza 81 casos até esta terça-feira (14).

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CAMPO GRANDE

Professores aceitam proposta da Prefeitura para reposição salarial

Após seis reuniões entre as partes, a ACP aceitou dividir os 5,4% do Piso Nacional em três parcelas

14/07/2026 09h00

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O reajuste total será apenas em janeiro de 2027

O reajuste total será apenas em janeiro de 2027 Divulgação

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A Assembleia Extraordinária realizada na noite desta segunda-feira (13) recebeu os professores da Rede Municipal de Ensino (REME) de Campo Grande para avaliarem a proposta da Prefeitura sobre a reposição dos 5,4% do piso salarial para 20 horas semanais. 

Depois de seis reuniões entre a ACP, representantes da Prefeitura de Campo Grande e vereadores que formaram a Comissão da Educação da Câmara Municipal, a negociação para reposição do piso salarial para jornada de 20 horas semanais, se encerrou ontem. Os professores aceitaram o reajuste em três parcelas, sendo 2% em setembro, 1,4% em dezembro e 2% em janeiro de 2027. 

Em entrevista na manhã desta terça-feira (14), o presidente da ACP, Gilvano Kunzler Bronzoni afirmou que apesar de aceitarem a proposta da Prefeitura, esta não era exatamente o que os professores queriam, pois desejavam ter a reposição dos 5,4% à vista.

O reajuste salarial também envolve os professores efetivos, temporários, convocados e profissionais com aulas complementares.

O reajuste total será apenas em janeiro de 2027
Salário-base para o cargo de professor da rede municipal com 20 horas semanais

A tabela é referente ao salário-base dos professores da REME, com carga horária de 20 horas semanais, e foi atualizada em janeiro de 2026. A partir de janeiro de 2027, os proventos dos professores desta categoria passarão a receber entre R$ 3171,85 (nível mais baixo, referente ao PH-1 A) e R$ 11.395,21 (mais alto, referente àqueles profissionais com pós-graduação em nível de doutorado).

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